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Трое россиян погибли в кораблекрушении у Фолклендских островов - РИА Новости Крым, 24.07.2024
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Трое россиян погибли в кораблекрушении у Фолклендских островов
Трое россиян погибли в кораблекрушении у Фолклендских островов - РИА Новости Крым, 24.07.2024
Трое россиян погибли в кораблекрушении у Фолклендских островов
Трое из восьми россиян, которые находились на борту рыболовецкого судна, затонувшего в шторм у Фолклендских островов, погибли. Об этом сообщила официальный... РИА Новости Крым, 24.07.2024
2024-07-24T13:22
2024-07-24T13:22
мария захарова
происшествия
кораблекрушение
в мире
новости
южная америка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Трое из восьми россиян, которые находились на борту рыболовецкого судна, затонувшего в шторм у Фолклендских островов, погибли. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Уточняется, что затонувшее в Южной Америке судно Argos Georgia принадлежало норвежской компании.Ранее сообщалось, что на таиландском острове Пхукет катер с россиянами потерпел крушение, столкнувшись со скалой. В результате одна гражданка РФ погибла, еще шестеро получили ранения.Читайте также на РИА Новости Крым:Загадка "шторма века": в Севастополе найден затонувший корабльНайден самый глубоко затонувший корабль в мире80 лет неизвестности: как исследуют гибель теплохода "Армения"
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мария захарова, происшествия, кораблекрушение, в мире, новости, южная америка
Трое россиян погибли в кораблекрушении у Фолклендских островов

Трое россиян погибли и один пропал при кораблекрушении у Фолклендских островов – Захарова

13:22 24.07.2024
 
© МЧС РФ / Перейти в фотобанкПоисково-спасательная операция на месте кораблекрушения. Архивное фото
Поисково-спасательная операция на месте кораблекрушения. Архивное фото
© МЧС РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Трое из восьми россиян, которые находились на борту рыболовецкого судна, затонувшего в шторм у Фолклендских островов, погибли. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Уточняется, что затонувшее в Южной Америке судно Argos Georgia принадлежало норвежской компании.

"По данным береговой охраны Фолклендов и судовладельца, россиян на борту было восемь, из них четверо живы, трое погибли, один числится пропавшим",- сказала она РИА Новости.

Ранее сообщалось, что на таиландском острове Пхукет катер с россиянами потерпел крушение, столкнувшись со скалой. В результате одна гражданка РФ погибла, еще шестеро получили ранения.
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