https://crimea.ria.ru/20240724/troe-rossiyan-pogibli-v-korablekrushenii-u-folklendskikh-ostrovov--1139095755.html

Трое россиян погибли в кораблекрушении у Фолклендских островов

Трое россиян погибли в кораблекрушении у Фолклендских островов - РИА Новости Крым, 24.07.2024

Трое россиян погибли в кораблекрушении у Фолклендских островов

Трое из восьми россиян, которые находились на борту рыболовецкого судна, затонувшего в шторм у Фолклендских островов, погибли. Об этом сообщила официальный... РИА Новости Крым, 24.07.2024

2024-07-24T13:22

2024-07-24T13:22

2024-07-24T13:22

мария захарова

происшествия

кораблекрушение

в мире

новости

южная америка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Трое из восьми россиян, которые находились на борту рыболовецкого судна, затонувшего в шторм у Фолклендских островов, погибли. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Уточняется, что затонувшее в Южной Америке судно Argos Georgia принадлежало норвежской компании.Ранее сообщалось, что на таиландском острове Пхукет катер с россиянами потерпел крушение, столкнувшись со скалой. В результате одна гражданка РФ погибла, еще шестеро получили ранения.Читайте также на РИА Новости Крым:Загадка "шторма века": в Севастополе найден затонувший корабльНайден самый глубоко затонувший корабль в мире80 лет неизвестности: как исследуют гибель теплохода "Армения"

https://crimea.ria.ru/20240714/byvshiy-kapitan-norda-den-rybaka-vstrechayu-na-rabote-1138797544.html

южная америка

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2024

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мария захарова, происшествия, кораблекрушение, в мире, новости, южная америка