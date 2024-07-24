https://crimea.ria.ru/20240724/troe-rossiyan-pogibli-v-korablekrushenii-u-folklendskikh-ostrovov--1139095755.html
Трое россиян погибли в кораблекрушении у Фолклендских островов
Трое россиян погибли в кораблекрушении у Фолклендских островов - РИА Новости Крым, 24.07.2024
Трое россиян погибли в кораблекрушении у Фолклендских островов
Трое из восьми россиян, которые находились на борту рыболовецкого судна, затонувшего в шторм у Фолклендских островов, погибли. Об этом сообщила официальный... РИА Новости Крым, 24.07.2024
2024-07-24T13:22
2024-07-24T13:22
2024-07-24T13:22
мария захарова
происшествия
кораблекрушение
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новости
южная америка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Трое из восьми россиян, которые находились на борту рыболовецкого судна, затонувшего в шторм у Фолклендских островов, погибли. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Уточняется, что затонувшее в Южной Америке судно Argos Georgia принадлежало норвежской компании.Ранее сообщалось, что на таиландском острове Пхукет катер с россиянами потерпел крушение, столкнувшись со скалой. В результате одна гражданка РФ погибла, еще шестеро получили ранения.Читайте также на РИА Новости Крым:Загадка "шторма века": в Севастополе найден затонувший корабльНайден самый глубоко затонувший корабль в мире80 лет неизвестности: как исследуют гибель теплохода "Армения"
https://crimea.ria.ru/20240714/byvshiy-kapitan-norda-den-rybaka-vstrechayu-na-rabote-1138797544.html
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мария захарова, происшествия, кораблекрушение, в мире, новости, южная америка
Трое россиян погибли в кораблекрушении у Фолклендских островов
Трое россиян погибли и один пропал при кораблекрушении у Фолклендских островов – Захарова