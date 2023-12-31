Рейтинг@Mail.ru
На Пхукете катер с россиянами врезался в скалу – женщина погибла - РИА Новости Крым, 31.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231231/na-pkhukete-kater-s-rossiyanami-vrezalsya-v-skalu--zhenschina-pogibla-1133936006.html
На Пхукете катер с россиянами врезался в скалу – женщина погибла
На Пхукете катер с россиянами врезался в скалу – женщина погибла - РИА Новости Крым, 31.12.2023
На Пхукете катер с россиянами врезался в скалу – женщина погибла
На таиландском острове Пхукет катер с россиянами потерпел крушение, столкнувшись со скалой. В результате одна гражданка РФ погибла, еще шестеро получили... РИА Новости Крым, 31.12.2023
2023-12-31T17:02
2023-12-31T17:02
в мире
происшествия
пхукет
тайланд
россия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111524/37/1115243765_0:127:2449:1505_1920x0_80_0_0_1c78fa74dafb4f6040f0f2ca6530f61b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. На таиландском острове Пхукет катер с россиянами потерпел крушение, столкнувшись со скалой. В результате одна гражданка РФ погибла, еще шестеро получили ранения, сообщил РИА Новости в воскресенье генконсул в городе Пхукет Владимир Соснов.Потерпевших крушение доставили на Пхукет, сейчас они находятся в двух больницах острова."К ним выехали дипломаты генерального консульства РФ", - добавил Соснов.В июле 2023 года у берегов восточного Крыма яхта получила пробоину при столкновении в затонувшим ранее судном. Пассажиров спасал пограничный катер "Коршун". На момент прибытия яхта была затоплена уже на 50%, пограничники произвели откачку воды и отбуксировали ее в порт Кавказ.
пхукет
тайланд
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111524/37/1115243765_136:0:2313:1633_1920x0_80_0_0_df17618acc27593cbb0bd52dda09cf65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, происшествия, пхукет, тайланд, россия, новости
На Пхукете катер с россиянами врезался в скалу – женщина погибла

Одна россиянка погибла и шестеро ранены на Пхукете при столкновении катера со скалой

17:02 31.12.2023
 
© РИА Новости Крым . Владислав СергиенкоСпасательный круг
Спасательный круг - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. На таиландском острове Пхукет катер с россиянами потерпел крушение, столкнувшись со скалой. В результате одна гражданка РФ погибла, еще шестеро получили ранения, сообщил РИА Новости в воскресенье генконсул в городе Пхукет Владимир Соснов.
"Крушение произошло сегодня (31 декабря - ред.) вечером, совсем недавно. Катер налетел на скалы у одного из ближайших к Пхукету островов. Погибла гражданка России, еще шесть россиян и капитан катера получили травмы различной степени тяжести. Среди раненых есть несовершеннолетние", - сообщил глава российского диппредставительства.
Потерпевших крушение доставили на Пхукет, сейчас они находятся в двух больницах острова.
"К ним выехали дипломаты генерального консульства РФ", - добавил Соснов.
В июле 2023 года у берегов восточного Крыма яхта получила пробоину при столкновении в затонувшим ранее судном. Пассажиров спасал пограничный катер "Коршун". На момент прибытия яхта была затоплена уже на 50%, пограничники произвели откачку воды и отбуксировали ее в порт Кавказ.
 
В миреПроисшествияПхукетТайландРоссияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:07Российская ПВО сбила три украинских дрона над Ростовской областью
17:55Пять лет назад в Крыму открыли первую очередь трассы "Таврида" - видео
17:38Минус семьсот боевиков и склад ГСМ: итоги СВО за сутки
17:2014 снарядов от HIMARS и "Ольхи" - работа российских ПВО за сутки
17:17На Украине разбомбили летную технику на двух аэродромах
17:02На Пхукете катер с россиянами врезался в скалу – женщина погибла
16:45Смотрим в небо: главные астрономические события старого и нового года
16:22Потрясающий праздник: Новый год на Камчатке начался с землетрясения
15:51Новый обстрел в Белгородской области – погиб пенсионер
15:36В результате атаки на Белгород пострадали 18 детей и 113 взрослых
15:11В аварии на трассе Ялта-Севастополь пострадали трое взрослых и подросток
15:02В Белгороде во время атаки ВСУ погиб офицер СК – ему было 27 лет
14:48Лавров подвел политические итоги года – главное из интервью РИА Новости
14:17Новогодняя афиша: что посмотреть в крымских театрах во время каникул
13:31Жители Белгорода несут цветы на стихийные мемориалы в центре города
13:23Спецборт МЧС России доставит из Белгорода в Москву 25 пострадавших
13:21Движение по Крымскому мосту возобновлено
13:07Отбой воздушной тревоги в Севастополе
13:03Дым в Севастополе - власти назвали причину
12:44Крымский мост закрыт
Лента новостейМолния