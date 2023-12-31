https://crimea.ria.ru/20231231/na-pkhukete-kater-s-rossiyanami-vrezalsya-v-skalu--zhenschina-pogibla-1133936006.html
На Пхукете катер с россиянами врезался в скалу – женщина погибла
На Пхукете катер с россиянами врезался в скалу – женщина погибла - РИА Новости Крым, 31.12.2023
На Пхукете катер с россиянами врезался в скалу – женщина погибла
На таиландском острове Пхукет катер с россиянами потерпел крушение, столкнувшись со скалой. В результате одна гражданка РФ погибла, еще шестеро получили... РИА Новости Крым, 31.12.2023
2023-12-31T17:02
2023-12-31T17:02
2023-12-31T17:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. На таиландском острове Пхукет катер с россиянами потерпел крушение, столкнувшись со скалой. В результате одна гражданка РФ погибла, еще шестеро получили ранения, сообщил РИА Новости в воскресенье генконсул в городе Пхукет Владимир Соснов.Потерпевших крушение доставили на Пхукет, сейчас они находятся в двух больницах острова."К ним выехали дипломаты генерального консульства РФ", - добавил Соснов.В июле 2023 года у берегов восточного Крыма яхта получила пробоину при столкновении в затонувшим ранее судном. Пассажиров спасал пограничный катер "Коршун". На момент прибытия яхта была затоплена уже на 50%, пограничники произвели откачку воды и отбуксировали ее в порт Кавказ.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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в мире, происшествия, пхукет, тайланд, россия, новости
На Пхукете катер с россиянами врезался в скалу – женщина погибла
Одна россиянка погибла и шестеро ранены на Пхукете при столкновении катера со скалой
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. На таиландском острове Пхукет катер с россиянами потерпел крушение, столкнувшись со скалой. В результате одна гражданка РФ погибла, еще шестеро получили ранения, сообщил РИА Новости в воскресенье генконсул в городе Пхукет Владимир Соснов.
"Крушение произошло сегодня (31 декабря - ред.) вечером, совсем недавно. Катер налетел на скалы у одного из ближайших к Пхукету островов. Погибла гражданка России, еще шесть россиян и капитан катера получили травмы различной степени тяжести. Среди раненых есть несовершеннолетние", - сообщил глава российского диппредставительства.
Потерпевших крушение доставили на Пхукет, сейчас они находятся в двух больницах острова.
"К ним выехали дипломаты генерального консульства РФ", - добавил Соснов.
В июле 2023 года у берегов восточного Крыма яхта получила пробоину
при столкновении в затонувшим ранее судном. Пассажиров спасал пограничный катер "Коршун". На момент прибытия яхта была затоплена уже на 50%, пограничники произвели откачку воды и отбуксировали ее в порт Кавказ.