https://crimea.ria.ru/20231231/na-pkhukete-kater-s-rossiyanami-vrezalsya-v-skalu--zhenschina-pogibla-1133936006.html

На Пхукете катер с россиянами врезался в скалу – женщина погибла

На Пхукете катер с россиянами врезался в скалу – женщина погибла - РИА Новости Крым, 31.12.2023

На Пхукете катер с россиянами врезался в скалу – женщина погибла

На таиландском острове Пхукет катер с россиянами потерпел крушение, столкнувшись со скалой. В результате одна гражданка РФ погибла, еще шестеро получили... РИА Новости Крым, 31.12.2023

2023-12-31T17:02

2023-12-31T17:02

2023-12-31T17:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. На таиландском острове Пхукет катер с россиянами потерпел крушение, столкнувшись со скалой. В результате одна гражданка РФ погибла, еще шестеро получили ранения, сообщил РИА Новости в воскресенье генконсул в городе Пхукет Владимир Соснов.Потерпевших крушение доставили на Пхукет, сейчас они находятся в двух больницах острова."К ним выехали дипломаты генерального консульства РФ", - добавил Соснов.В июле 2023 года у берегов восточного Крыма яхта получила пробоину при столкновении в затонувшим ранее судном. Пассажиров спасал пограничный катер "Коршун". На момент прибытия яхта была затоплена уже на 50%, пограничники произвели откачку воды и отбуксировали ее в порт Кавказ.

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, происшествия, пхукет, тайланд, россия, новости