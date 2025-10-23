Рейтинг@Mail.ru
Россия и Украина завершили обмен телами погибших военных - РИА Новости Крым, 23.10.2025
Россия и Украина завершили обмен телами погибших военных
Россия и Украина завершили обмен телами погибших военных - РИА Новости Крым, 23.10.2025
Россия и Украина завершили обмен телами погибших военных
Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих, Москва передала Украине 1000 тел и взамен получила 31. Об этом сообщил помощник президента РФ... РИА Новости Крым, 23.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих, Москва передала Украине 1000 тел и взамен получила 31. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.Предыдущий обмен состоялся в конце августа. Тогда Россия передала Украине 1000 тел солдат ВСУ и получила взамен 19 тел погибших бойцов. 7 июня российская сторона приступила к реализации гуманитарной акции по передаче Украине более шести тысяч тел погибших, обмену ранеными, тяжелобольными и военнопленными.Москва и Киев 23 июля провели третью встречу в Стамбуле. По ее итогам председатель российской делегации Владимир Мединский заявил, что все гуманитарные договоренности второго раунда переговоров выполнены.Стороны договорились продолжить бессрочные санитарные обмены тяжелоранеными и больными. Россия сообщила о готовности передать Киеву еще три тысячи тел погибших военных ВСУ, а также предложила обменяться пленными в количестве не менее 1200 с каждой стороны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия, украина, новости сво, владимир мединский, обмен пленными, потери всу , всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости
Россия и Украина завершили обмен телами погибших военных

Россия и Украина завершили обмен телами погибших военных

19:49 23.10.2025 (обновлено: 19:50 23.10.2025)
 
© Владимир МединскийРоссия передала Украине тысячу тел погибших солдат ВСУ
Россия передала Украине тысячу тел погибших солдат ВСУ
© Владимир Мединский
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих, Москва передала Украине 1000 тел и взамен получила 31. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.
"Сегодня в рамках Стамбульских договоренностей Россия передала Украине 1000 тел погибших из ВСУ. Украинская сторона передала нам 31 павшего русского солдата", - написал он в Telegram.
Предыдущий обмен состоялся в конце августа. Тогда Россия передала Украине 1000 тел солдат ВСУ и получила взамен 19 тел погибших бойцов.
7 июня российская сторона приступила к реализации гуманитарной акции по передаче Украине более шести тысяч тел погибших, обмену ранеными, тяжелобольными и военнопленными.
Москва и Киев 23 июля провели третью встречу в Стамбуле. По ее итогам председатель российской делегации Владимир Мединский заявил, что все гуманитарные договоренности второго раунда переговоров выполнены.
Стороны договорились продолжить бессрочные санитарные обмены тяжелоранеными и больными. Россия сообщила о готовности передать Киеву еще три тысячи тел погибших военных ВСУ, а также предложила обменяться пленными в количестве не менее 1200 с каждой стороны.
Россия Украина Новости СВО Владимир Мединский Обмен пленными Потери ВСУ ВСУ (Вооруженные силы Украины) Вооруженные силы России Новости
 
