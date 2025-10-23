https://crimea.ria.ru/20251023/rossiya-i-ukraina-zavershili-obmen-telami-pogibshikh-voennykh-1150380759.html

Россия и Украина завершили обмен телами погибших военных

Россия и Украина завершили обмен телами погибших военных - РИА Новости Крым, 23.10.2025

Россия и Украина завершили обмен телами погибших военных

Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих, Москва передала Украине 1000 тел и взамен получила 31. Об этом сообщил помощник президента РФ... РИА Новости Крым, 23.10.2025

2025-10-23T19:49

2025-10-23T19:49

2025-10-23T19:50

россия

украина

новости сво

владимир мединский

обмен пленными

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/11/1148017424_0:29:994:588_1920x0_80_0_0_cb0fbe1ed2b96341bf26746a07c8bb5d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих, Москва передала Украине 1000 тел и взамен получила 31. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.Предыдущий обмен состоялся в конце августа. Тогда Россия передала Украине 1000 тел солдат ВСУ и получила взамен 19 тел погибших бойцов. 7 июня российская сторона приступила к реализации гуманитарной акции по передаче Украине более шести тысяч тел погибших, обмену ранеными, тяжелобольными и военнопленными.Москва и Киев 23 июля провели третью встречу в Стамбуле. По ее итогам председатель российской делегации Владимир Мединский заявил, что все гуманитарные договоренности второго раунда переговоров выполнены.Стороны договорились продолжить бессрочные санитарные обмены тяжелоранеными и больными. Россия сообщила о готовности передать Киеву еще три тысячи тел погибших военных ВСУ, а также предложила обменяться пленными в количестве не менее 1200 с каждой стороны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, украина, новости сво, владимир мединский, обмен пленными, потери всу , всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости