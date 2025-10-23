https://crimea.ria.ru/20251023/gorkomitet-oborony-sevastopolya--stranitsa-istorii-goroda-russkoy-slavy-1150329923.html
Горкомитет обороны Севастополя – страница истории города русской славы
Горкомитет обороны Севастополя – страница истории города русской славы - РИА Новости Крым, 23.10.2025
Горкомитет обороны Севастополя – страница истории города русской славы
Севастополь — город русской славы. Во время Крымской войны XIX века наши воины обороняли главную военно-морскую базу Черноморского флота 349 дней. В годы... РИА Новости Крым, 23.10.2025
2025-10-23T08:51
2025-10-23T08:51
2025-10-23T09:40
инфографика
история
севастополь
оборона севастополя (1941-1942 гг.)
великая отечественная война
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110038/66/1100386601_0:102:3000:1790_1920x0_80_0_0_90fb4bc665345ba417bd2c74a33887f2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Севастополь — город русской славы. Во время Крымской войны XIX века наши воины обороняли главную военно-морскую базу Черноморского флота 349 дней. В годы Великой Отечественной город держался 250 дней и ночей – с 30 октября 1941 года по 4 июля 1942-го.Для организации обороны в 1941 году Постановлением бюро Крымского областного комитета ВКП(б) от 23 октября 1941 года в Севастополе был создан чрезвычайный орган власти – Городской комитет обороны. К этому времени гитлеровские войска уже практически полностью захватили Крымский полуостров. Севастополь будет держаться благодаря героизму советских воинов и во многом – грамотной работе Горкома обороны.Основные задачи чрезвычайного органа, что удалось сделать его участникам для сдерживания превосходящих сил противника – в инфографике РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кинбурнская битва повлияла на судьбу русского Причерноморья – инфографикаКак черноморские подводники захватили турецкий пароход "Родосто""Штопор" летчика Арцеулова – высший пилотаж по-русски в инфографике
севастополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110038/66/1100386601_240:0:2761:1891_1920x0_80_0_0_92a950152ecbe46d4a53b731e6ff80db.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
инфографика, история, севастополь, оборона севастополя (1941-1942 гг.), великая отечественная война, крым
Горкомитет обороны Севастополя – страница истории города русской славы
День создания Горкомитета обороны Севастополя – инфографика РИА Новости Крым
08:51 23.10.2025 (обновлено: 09:40 23.10.2025)