Горкомитет обороны Севастополя – страница истории города русской славы
Горкомитет обороны Севастополя – страница истории города русской славы
Горкомитет обороны Севастополя – страница истории города русской славы
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Севастополь — город русской славы. Во время Крымской войны XIX века наши воины обороняли главную военно-морскую базу Черноморского флота 349 дней. В годы Великой Отечественной город держался 250 дней и ночей – с 30 октября 1941 года по 4 июля 1942-го.Для организации обороны в 1941 году Постановлением бюро Крымского областного комитета ВКП(б) от 23 октября 1941 года в Севастополе был создан чрезвычайный орган власти – Городской комитет обороны. К этому времени гитлеровские войска уже практически полностью захватили Крымский полуостров. Севастополь будет держаться благодаря героизму советских воинов и во многом – грамотной работе Горкома обороны.Основные задачи чрезвычайного органа, что удалось сделать его участникам для сдерживания превосходящих сил противника – в инфографике РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кинбурнская битва повлияла на судьбу русского Причерноморья – инфографикаКак черноморские подводники захватили турецкий пароход "Родосто""Штопор" летчика Арцеулова – высший пилотаж по-русски в инфографике
Горкомитет обороны Севастополя – страница истории города русской славы

День создания Горкомитета обороны Севастополя – инфографика РИА Новости Крым

08:51 23.10.2025 (обновлено: 09:40 23.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Севастополь — город русской славы. Во время Крымской войны XIX века наши воины обороняли главную военно-морскую базу Черноморского флота 349 дней. В годы Великой Отечественной город держался 250 дней и ночей – с 30 октября 1941 года по 4 июля 1942-го.
Для организации обороны в 1941 году Постановлением бюро Крымского областного комитета ВКП(б) от 23 октября 1941 года в Севастополе был создан чрезвычайный орган власти – Городской комитет обороны. К этому времени гитлеровские войска уже практически полностью захватили Крымский полуостров. Севастополь будет держаться благодаря героизму советских воинов и во многом – грамотной работе Горкома обороны.
Основные задачи чрезвычайного органа, что удалось сделать его участникам для сдерживания превосходящих сил противника – в инфографике РИА Новости Крым.
