Как черноморские подводники захватили турецкий пароход "Родосто"

Как черноморские подводники захватили турецкий пароход "Родосто"

11 октября (28 сентября по старому стилю) 1916 года экипаж русской подводной лодки Черноморского флота "Тюлень" после артиллерийского боя захватил вооруженный... РИА Новости Крым, 11.10.2025

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/19/1133778464_28:0:1018:557_1920x0_80_0_0_b38ff1f1fda2afad82e4952fcd794914.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. 11 октября (28 сентября по старому стилю) 1916 года экипаж русской подводной лодки Черноморского флота "Тюлень" после артиллерийского боя захватил вооруженный турецкий транспорт "Родосто" и привел его в порт Севастополя.Подлодка "Тюлень" под командованием старшего лейтенанта Михаила Китицына в годы Первой мировой войны действовала против турок успешно. Ее отважный экипаж потопил пять турецких пароходов, 25 парусных судов и угольных шхун, повредил торпедой пароход "Дубровник", захватил три судна, в том числе вооруженный пароход "Родосто" водоизмещением около 6 тысяч тонн.Это случилось на четвертый день боевого дежурства "Тюленя" на важной морской коммуникации противника Зонгулдак – Стамбул близ острова Кефкен. Около 22:00 сигнальщик заметил большой пароход, шедший от Босфора. Командир подлодки принял решение обойти Кефкен, отрезая пароход от берега.На первый выстрел "Тюленя" "Родосто" ответил орудийными залпами. Однако ни один снаряд не причинил лодке повреждений. Видимо, в темноте турки приняли подлодку за эсминец и неверно наладили прицелы.Часть турецкого экипажа русские подобрали уже в воде, капитану "Родосто" и некоторым матросам удалось сбежать на шлюпке. Команда "Тюленя" перешла на пароход, потушила пожары, наладила рулевое управление.Сильно поврежденный, но не затонувший "Родосто" благополучно доставили в Севастополь.

