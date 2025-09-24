"Штопор" летчика Арцеулова – высший пилотаж по-русски в инфографике

https://crimea.ria.ru/20250924/shtopor-letchika-artseulova--vysshiy-pilotazh-po-russki-v-infografike-1149658649.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. 24 сентября 1916 года русский летчик Константин Арцеулов впервые преднамеренно выполнил опасный маневр – он дважды входил в "штопор" и выравнивал самолет. Маневр спас жизни сотен пилотов: с этого времени "штопор" перестал быть смертельно опасным. Более того, в Севастопольской военной авиашколе вошел в учебную программу для истребителей.Подробнее о высшем пилотаже по-русски – в инфорграфике РИА Новости Крым.Штопором называют резкое падение самолета вниз, по крутой спирали. В начале развития авиации это стало настоящим бедствием. Летчики, которым посчастливилось уцелеть, утверждали, что самолет, начав вращаться, становился неуправляемым, вспоминал Арцеулов.Поднявшись на высоту два километра, 25-летний летчик ввел свой "Ньюпор-21" в штопор, сделал три витка и безошибочно вывел машину из опасного маневра.С того дня опасное явление перестало считаться смертельным, а пилотов начали учить не только выходить из штопора, но и использовать эту фигуру высшего пилотажа в бою.О самых интересных фактах из жизни гениального авиатора, талантливого конструктора, смелого экспериментатора Константина Арцеулова читайте в материале РИА Новости Крым.

