Кинбурнская битва повлияла на судьбу русского Причерноморья – инфографика
Кинбурнская битва повлияла на судьбу русского Причерноморья – инфографика
Кинбурнская битва повлияла на судьбу русского Причерноморья – инфографика - РИА Новости Крым, 12.10.2025
Кинбурнская битва повлияла на судьбу русского Причерноморья – инфографика
12 октября 1787 года произошла Кинбурнская баталия. Турки попытались захватить российскую крепость Кинбурн, но были разгромлены российскими силами под... РИА Новости Крым, 12.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. 12 октября 1787 года произошла Кинбурнская баталия. Турки попытались захватить российскую крепость Кинбурн, но были разгромлены российскими силами под командованием Александра Суворова. Считается, что эта битва в значительной степени предопределила дальнейший ход Русско-турецкой войны 1787-1792 годов, по итогам которой был окончательно закреплен российский статус Крыма и расширены российские территории в Северном Причерноморье.По мнению историков, после взятия Кинбурна турки намеревались заполучить контроль над Крымом, утраченный 13 годами ранее. Однако турецкие войска были разгромлены. Российскими войсками в Кинбурнской баталии командовал Александр Суворов. Об интересных фактах сражения – в инфографике РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Кинбурнская битва повлияла на судьбу русского Причерноморья – инфографика

Как Кинбурнская баталия отразилась на судьбе российского Причерноморья – инфографика

16:48 12.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. 12 октября 1787 года произошла Кинбурнская баталия. Турки попытались захватить российскую крепость Кинбурн, но были разгромлены российскими силами под командованием Александра Суворова. Считается, что эта битва в значительной степени предопределила дальнейший ход Русско-турецкой войны 1787-1792 годов, по итогам которой был окончательно закреплен российский статус Крыма и расширены российские территории в Северном Причерноморье.
По мнению историков, после взятия Кинбурна турки намеревались заполучить контроль над Крымом, утраченный 13 годами ранее. Однако турецкие войска были разгромлены. Российскими войсками в Кинбурнской баталии командовал Александр Суворов. Об интересных фактах сражения – в инфографике РИА Новости Крым.
Кинбурнское сражение – инфографикаКинбурнское сражение – инфографика
