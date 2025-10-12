https://crimea.ria.ru/20251012/kinburnskaya-bitva-povliyala-na-sudbu-russkogo-prichernomorya--infografika-1150124965.html
Кинбурнская битва повлияла на судьбу русского Причерноморья – инфографика
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. 12 октября 1787 года произошла Кинбурнская баталия. Турки попытались захватить российскую крепость Кинбурн, но были разгромлены российскими силами под командованием Александра Суворова. Считается, что эта битва в значительной степени предопределила дальнейший ход Русско-турецкой войны 1787-1792 годов, по итогам которой был окончательно закреплен российский статус Крыма и расширены российские территории в Северном Причерноморье.По мнению историков, после взятия Кинбурна турки намеревались заполучить контроль над Крымом, утраченный 13 годами ранее. Однако турецкие войска были разгромлены. Российскими войсками в Кинбурнской баталии командовал Александр Суворов. Об интересных фактах сражения – в инфографике РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
история, крым, александр суворов
