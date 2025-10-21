https://crimea.ria.ru/20251021/udary-po-ukraine-kakie-obekty-porazheny-1150325939.html

Удары по Украине: какие объекты поражены

Вооруженные силы России нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, обеспечивающим действия ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 21.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, обеспечивающим действия ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ, уточнили в ведомстве.Также за минувшие сутки средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба и 137 украинских БПЛА самолетного типа.Ранее сообщалось, что город Славутич в Киевской области Украины остался без электроснабжения после повреждения энергетического объекта. Также украинские источники пишут, что произошло автоматическое отключение электроснабжения и в Черниговской области из-за повреждения энергоблока. В регионе возникли перебои с водоснабжением – водоканал был переведен на резервное питание.Кроме того, серия взрывов прогремела в Харькове, последствия зафиксированы в двух районах города.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

