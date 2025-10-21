Удары по Украине: какие объекты поражены
Армия России нанесла удары по обеспечивающим ВСУ объектам энергетики и транспорта
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, обеспечивающим действия ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, обеспечивающим действия ВСУ, местам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 140 районах", - говорится в сообщении.
Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ, уточнили в ведомстве.
Также за минувшие сутки средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба и 137 украинских БПЛА самолетного типа.
Ранее сообщалось, что город Славутич в Киевской области Украины остался без электроснабжения после повреждения энергетического объекта. Также украинские источники пишут, что произошло автоматическое отключение электроснабжения и в Черниговской области из-за повреждения энергоблока. В регионе возникли перебои с водоснабжением – водоканал был переведен на резервное питание.
Кроме того, серия взрывов прогремела в Харькове, последствия зафиксированы в двух районах города.