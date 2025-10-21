https://crimea.ria.ru/20251021/seriya-vzryvov-progremela-v-kharkove---chto-izvestno-1150321603.html

Серия взрывов прогремела в Харькове - что известно

Серия взрывов прогремела в Харькове, последствия зафиксированы в двух районах города. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. РИА Новости Крым, 21.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Серия взрывов прогремела в Харькове, последствия зафиксированы в двух районах города. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.Также он сообщил о "прилете" в Немышлянском районе города. Повреждено предприятие, дома в частном секторе. В целом, по словам Терехова, по городу ночью были нанесены шесть ударов. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Харькове была объявлена воздушная тревога.Ранее сообщалось, что город Славутич в Киевской области Украины остался без электроснабжения после повреждения энергетического объекта. Также украинские источники пишут, что произошло автоматическое отключение электроснабжения и в Черниговской области из-за повреждения энергоблока. В регионе возникли перебои с водоснабжением – водоканал был переведен на резервное питание.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Масштабные разрушения: в Черниговской области поврежден энергообъектУдарами по Украине разбита транспортная инфраструктура для переброски ВСУРоссия ударила "Кинжалами" по энергосистеме и военным объектам Украины

