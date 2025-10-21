Рейтинг@Mail.ru
Серия взрывов прогремела в Харькове - что известно - РИА Новости Крым, 21.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251021/seriya-vzryvov-progremela-v-kharkove---chto-izvestno-1150321603.html
Серия взрывов прогремела в Харькове - что известно
Серия взрывов прогремела в Харькове - что известно - РИА Новости Крым, 21.10.2025
Серия взрывов прогремела в Харькове - что известно
Серия взрывов прогремела в Харькове, последствия зафиксированы в двух районах города. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. РИА Новости Крым, 21.10.2025
2025-10-21T09:29
2025-10-21T09:29
харьков
украина
новости
игорь терехов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/09/1150063215_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_3a0c59d0b31fd3442252fccaea21623a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Серия взрывов прогремела в Харькове, последствия зафиксированы в двух районах города. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.Также он сообщил о "прилете" в Немышлянском районе города. Повреждено предприятие, дома в частном секторе. В целом, по словам Терехова, по городу ночью были нанесены шесть ударов. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Харькове была объявлена воздушная тревога.Ранее сообщалось, что город Славутич в Киевской области Украины остался без электроснабжения после повреждения энергетического объекта. Также украинские источники пишут, что произошло автоматическое отключение электроснабжения и в Черниговской области из-за повреждения энергоблока. В регионе возникли перебои с водоснабжением – водоканал был переведен на резервное питание.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Масштабные разрушения: в Черниговской области поврежден энергообъектУдарами по Украине разбита транспортная инфраструктура для переброски ВСУРоссия ударила "Кинжалами" по энергосистеме и военным объектам Украины
харьков
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/09/1150063215_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_5e2ca5fdc437ecfe1e68147b0e141b59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
харьков, украина, новости, игорь терехов
Серия взрывов прогремела в Харькове - что известно

Мощные взрывы прогремели в Харькове

09:29 21.10.2025
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Серия взрывов прогремела в Харькове, последствия зафиксированы в двух районах города. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Четыре взрыва прогремели в городе в последние минуты. Предварительно в Индустриальном районе. На месте удара пожар", - проинформировал он.

Также он сообщил о "прилете" в Немышлянском районе города. Повреждено предприятие, дома в частном секторе. В целом, по словам Терехова, по городу ночью были нанесены шесть ударов.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Харькове была объявлена воздушная тревога.
Ранее сообщалось, что город Славутич в Киевской области Украины остался без электроснабжения после повреждения энергетического объекта. Также украинские источники пишут, что произошло автоматическое отключение электроснабжения и в Черниговской области из-за повреждения энергоблока. В регионе возникли перебои с водоснабжением – водоканал был переведен на резервное питание.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Масштабные разрушения: в Черниговской области поврежден энергообъект
Ударами по Украине разбита транспортная инфраструктура для переброски ВСУ
Россия ударила "Кинжалами" по энергосистеме и военным объектам Украины
 
ХарьковУкраинаНовостиИгорь Терехов
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:40Удары по Украине: какие объекты поражены
12:32В Судаке стартует отопительный сезон
12:22В Севастополе продлили прием заявлений на "школьные" выплаты
12:01Неутомимое солнце российского кино: что связывает Михалкова и Крым
11:59Британская разведка готовит диверсии на Черном море – Нарышкин
11:51Сколько детских лагерей Крыма примут школьников на отдых осенью
11:31"Народы России и СНГ": в Москве откроют большой фестиваль единства
11:15В домах Симферополя начали включать отопление
10:56Стрелявшему в словацкого премьера Фицо вынесли приговор
10:45Сезон гриппа и ОРВИ - что с заболеваемостью в Крыму и Севастополе
10:29Более 20 мин и снарядов времен ВОВ нашли у берегов Крыма в Азовском море
10:20В Москве задержан россиянин за передачу Киеву данных о системах ПВО 0:57
10:11В РФ могут ввести пожизненный срок за склонение детей к диверсиям
09:37Житель Новой Каховки погиб при обстреле ВСУ
09:29Серия взрывов прогремела в Харькове - что известно
08:56ИИ не поработит человека при одном условии – мнение
08:39"Настоящий патриот и мастер кино": Аксенов поздравил Михалкова с юбилеем
08:24Чернигов и Славутич погрузились во тьму: города остались без света и воды
08:12Бензин в Крыму есть на 130 заправках - адреса
08:05Туризм без барьеров: в Крыму организуют отдых для особенных гостей
Лента новостейМолния