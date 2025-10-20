https://crimea.ria.ru/20251020/bolee-80-tysyach-detey-poluchili-vyplaty-v-sevastopole-1150312514.html
Более 80 тысяч детей получили выплаты в Севастополе
Более 80 тысяч детей получили выплаты в Севастополе - РИА Новости Крым, 20.10.2025
Более 80 тысяч детей получили выплаты в Севастополе
Более 80 тысяч детей получили социальные выплаты в Севастополе. Общая сумма перечислений превысила 400 миллионов рублей, сообщает и. о. директора департамента... РИА Новости Крым, 20.10.2025
2025-10-20T16:35
2025-10-20T16:35
2025-10-20T16:27
крым
севастополь
новости севастополя
новости крыма
михаил развожаев
дети
пособия и выплаты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148691498_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4b712fb82f296b58535126c0a3c3586b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Более 80 тысяч детей получили социальные выплаты в Севастополе. Общая сумма перечислений превысила 400 миллионов рублей, сообщает и. о. директора департамента Елена Сулягина.По ее словам, на 1 октября было подано 80 497 заявлений на выплату пособия.По поручению губернатора, севастопольские семьи должны получить к началу учебного года единовременную выплату в размере 5 тыс. рублей на каждого ребенка. Ранее сообщалось, что власти Севастополя пролонгировали сроки подачи заявлений на получение единовременной выплаты в размере пяти тысяч рублей до 15 ноября.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Индексацию пенсий в 2026 году могут увеличить - условиеПовышение НДС до 22%: на сколько это увеличит инфляцию – прогнозНа сколько увеличатся маткапитал и пенсии в 2026 году
крым
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148691498_133:0:1270:853_1920x0_80_0_0_4d313203f6960a41f2e8709e61b955e0.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, севастополь, новости севастополя, новости крыма, михаил развожаев, дети, пособия и выплаты
Более 80 тысяч детей получили выплаты в Севастополе
Более 80 тысяч детей получили выплаты в Севастополе на сумму свыше 400 млн рублей