Более 80 тысяч детей получили выплаты в Севастополе

Более 80 тысяч детей получили социальные выплаты в Севастополе. Общая сумма перечислений превысила 400 миллионов рублей

2025-10-20T16:35

2025-10-20T16:35

2025-10-20T16:27

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Более 80 тысяч детей получили социальные выплаты в Севастополе. Общая сумма перечислений превысила 400 миллионов рублей, сообщает и. о. директора департамента Елена Сулягина.По ее словам, на 1 октября было подано 80 497 заявлений на выплату пособия.По поручению губернатора, севастопольские семьи должны получить к началу учебного года единовременную выплату в размере 5 тыс. рублей на каждого ребенка. Ранее сообщалось, что власти Севастополя пролонгировали сроки подачи заявлений на получение единовременной выплаты в размере пяти тысяч рублей до 15 ноября.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Индексацию пенсий в 2026 году могут увеличить - условиеПовышение НДС до 22%: на сколько это увеличит инфляцию – прогнозНа сколько увеличатся маткапитал и пенсии в 2026 году

