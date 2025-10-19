https://crimea.ria.ru/20251019/utechka-dannykh-iz-messendzhera-max--feyk-1150293328.html

Утечка данных из мессенджера Max – фейк

Утечка данных из мессенджера Max – фейк - РИА Новости Крым, 19.10.2025

Утечка данных из мессенджера Max – фейк

Данные об утечке данных российских пользователей из мессенджера Max не подтвердились. Об этом сообщили в Минцифры. РИА Новости Крым, 19.10.2025

2025-10-19T18:50

2025-10-19T18:50

2025-10-19T18:41

россия

национальный мессенджер max

фейк

минцифры рф

цифровая безопасность

цифровизация

кибербезопасность

мессенджеры

общество

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/14/1148093523_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9b1d199c2a269b31adebee25d15bde18.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. Данные об утечке данных российских пользователей из мессенджера Max не подтвердились. Об этом сообщили в Минцифры.Отмечается, что специалисты проверили информацию о якобы случившемся "сливе" данных, о котором заявляли анонимные каналы."Автором информации об утечке был выложен сэмпл, содержащий 15 записей, в которых были указаны якобы ID пользователей Госуслуг. Проверка показала, что ни по одной из опубликованных записей ID Госуслуг не совпадает с ФИО реальных пользователей. Из чего можно сделать вывод, что публикации о взломе сфабрикованы", - говорится в сообщении ведомства.Как пишет РИА Новости, эксперты центра безопасности платформы изучили опубликованные сведения и отметили, что данные не имеют отношения к MAX.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Начало пути: национальный мессенджер Max – эксперт о перспективахРИА Новости Крым появились в MAXГосорганам и банкам законодательно запретят звонки через мессенджеры

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, национальный мессенджер max, фейк, минцифры рф, цифровая безопасность, цифровизация, кибербезопасность, мессенджеры, общество, новости