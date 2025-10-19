https://crimea.ria.ru/20251019/utechka-dannykh-iz-messendzhera-max--feyk-1150293328.html
Утечка данных из мессенджера Max – фейк
Данные об утечке данных российских пользователей из мессенджера Max не подтвердились. Об этом сообщили в Минцифры. РИА Новости Крым, 19.10.2025
В Минцифры опровергли данные об утечке данных из мессенджера Max
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. Данные об утечке данных российских пользователей из мессенджера Max не подтвердились. Об этом сообщили в Минцифры.
Отмечается, что специалисты проверили информацию о якобы случившемся "сливе" данных, о котором заявляли анонимные каналы.
"Автором информации об утечке был выложен сэмпл, содержащий 15 записей, в которых были указаны якобы ID пользователей Госуслуг. Проверка показала, что ни по одной из опубликованных записей ID Госуслуг не совпадает с ФИО реальных пользователей. Из чего можно сделать вывод, что публикации о взломе сфабрикованы", - говорится в сообщении ведомства.
Как пишет РИА Новости, эксперты центра безопасности платформы изучили опубликованные сведения и отметили, что данные не имеют отношения к MAX.
"Авторы фейка ссылаются на доступ к программному обеспечению, которое мессенджер никогда не использовал", — сказали в пресс-службе.
