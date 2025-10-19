Рейтинг@Mail.ru
Утечка данных из мессенджера Max – фейк - РИА Новости Крым, 19.10.2025
Утечка данных из мессенджера Max – фейк
Утечка данных из мессенджера Max – фейк - РИА Новости Крым, 19.10.2025
Утечка данных из мессенджера Max – фейк
Данные об утечке данных российских пользователей из мессенджера Max не подтвердились. Об этом сообщили в Минцифры.
2025-10-19T18:50
2025-10-19T18:41
россия
национальный мессенджер max
фейк
минцифры рф
цифровая безопасность
цифровизация
кибербезопасность
мессенджеры
общество
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. Данные об утечке данных российских пользователей из мессенджера Max не подтвердились. Об этом сообщили в Минцифры.Отмечается, что специалисты проверили информацию о якобы случившемся "сливе" данных, о котором заявляли анонимные каналы."Автором информации об утечке был выложен сэмпл, содержащий 15 записей, в которых были указаны якобы ID пользователей Госуслуг. Проверка показала, что ни по одной из опубликованных записей ID Госуслуг не совпадает с ФИО реальных пользователей. Из чего можно сделать вывод, что публикации о взломе сфабрикованы", - говорится в сообщении ведомства.Как пишет РИА Новости, эксперты центра безопасности платформы изучили опубликованные сведения и отметили, что данные не имеют отношения к MAX.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Начало пути: национальный мессенджер Max – эксперт о перспективахРИА Новости Крым появились в MAXГосорганам и банкам законодательно запретят звонки через мессенджеры
В Минцифры опровергли данные об утечке данных из мессенджера Max

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. Данные об утечке данных российских пользователей из мессенджера Max не подтвердились. Об этом сообщили в Минцифры.
Отмечается, что специалисты проверили информацию о якобы случившемся "сливе" данных, о котором заявляли анонимные каналы.
"Автором информации об утечке был выложен сэмпл, содержащий 15 записей, в которых были указаны якобы ID пользователей Госуслуг. Проверка показала, что ни по одной из опубликованных записей ID Госуслуг не совпадает с ФИО реальных пользователей. Из чего можно сделать вывод, что публикации о взломе сфабрикованы", - говорится в сообщении ведомства.
Как пишет РИА Новости, эксперты центра безопасности платформы изучили опубликованные сведения и отметили, что данные не имеют отношения к MAX.

"Авторы фейка ссылаются на доступ к программному обеспечению, которое мессенджер никогда не использовал", — сказали в пресс-службе.

