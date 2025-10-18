Рейтинг@Mail.ru
В Крыму поставят елку из кораблей и якорей - РИА Новости Крым, 18.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251018/v-krymu-postavyat-elku-iz-korabley-i-yakorey-1150237259.html
В Крыму поставят елку из кораблей и якорей
В Крыму поставят елку из кораблей и якорей - РИА Новости Крым, 18.10.2025
В Крыму поставят елку из кораблей и якорей
Зимой, в период новогодних и рождественских каникул, арт-кластер "Таврида" подарит крымчанам елку из кораблей и якорей. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 18.10.2025
2025-10-18T19:55
2025-10-18T19:31
арт-кластер "таврида"
судак
отдых
отдых в крыму
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1b/1149788151_0:272:867:760_1920x0_80_0_0_fe486655c29912fea5ccdd3b1fdf4fd1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Зимой, в период новогодних и рождественских каникул, арт-кластер "Таврида" подарит крымчанам елку из кораблей и якорей. Об этом сообщили в пресс-службе творческой площадки, уточнив, что событие проанонсировано на форуме-выставке активного отдыха и туризма "ТуристЭкспо. Крым — 2025".В арт-кластере отметили, что "главная морская елка страны" пройдет с 29 декабря по 8 января на территории Города молодых творцов и станет центром новогодних торжеств на Черном море. Событие объединит тысячи людей, желающих провести каникулы в праздничной и творческой атмосфере."Гостей ждет бесплатная культурная программа, мастер-классы, рождественская ярмарка и десятки других активностей", - заверили в пресс-службе.Ранее сообщалось, что в Крыму открыта регистрация на третий Зеленый фестиваль – большой осенний праздник, который пройдет 25 октября на территории арт-кластера "Таврида" рядом с мысом Меганом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
судак
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1b/1149788151_0:249:867:899_1920x0_80_0_0_8039ccb510c28b396767a299f9ffa3d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
арт-кластер "таврида", судак, отдых, отдых в крыму, крым, новости крыма
В Крыму поставят елку из кораблей и якорей

Елку из кораблей и якорей на новогодние праздники подарит крымчанам арт-кластер "Таврида"

19:55 18.10.2025
 
© Официальный канал главы администрации Судака Кирилла ЧебышеваВид на Судак
Вид на Судак
© Официальный канал главы администрации Судака Кирилла Чебышева
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Зимой, в период новогодних и рождественских каникул, арт-кластер "Таврида" подарит крымчанам елку из кораблей и якорей. Об этом сообщили в пресс-службе творческой площадки, уточнив, что событие проанонсировано на форуме-выставке активного отдыха и туризма "ТуристЭкспо. Крым — 2025".
"Восьмиметровая елка из кораблей и якорей украсит пляж "Академический" в Судаке. Арт-объект станет первым подобным проектом в России. Конструкцию установит арт-кластер "Таврида" в рамках масштабного культурно-досугового события — "Главной морской елки страны", - говорится в сообщении.
В арт-кластере отметили, что "главная морская елка страны" пройдет с 29 декабря по 8 января на территории Города молодых творцов и станет центром новогодних торжеств на Черном море. Событие объединит тысячи людей, желающих провести каникулы в праздничной и творческой атмосфере.
"Гостей ждет бесплатная культурная программа, мастер-классы, рождественская ярмарка и десятки других активностей", - заверили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в Крыму открыта регистрация на третий Зеленый фестиваль – большой осенний праздник, который пройдет 25 октября на территории арт-кластера "Таврида" рядом с мысом Меганом.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Арт-кластер "Таврида"СудакОтдыхОтдых в КрымуКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:12Гора Крокодил и молодожены у Белой скалы: осенние виды Крыма
19:55В Крыму поставят елку из кораблей и якорей
19:35Жители Еревана вышли на многотысячное шествие в поддержку Карапетяна
19:19Как в Крыму нервы лечат иглами - рефлексотерапевт рассказывает о методе
18:58Вандалы ни при чем – кто и зачем опрыскивал растения в Алуште
18:45Автотуризм и гастрономия становятся драйверами курортного роста Крыма
18:17Русское кино сравнялось с "золотом" советской киноклассики – Бондарчук
18:06Тоннель под Беринговым проливом из РФ в США: зачем об этом заговорили
17:59В Севастополе открывается 11-й кинофестиваль "Святой Владимир"
17:35В Крыму оценили роль Леонида Грача в судьбе республики и ее жителей
17:03Глава Мокрой Орловки Белгородской области ранен после атаки дрона ВСУ
16:35Леонид Грач – биография
16:05Умер Леонид Грач
16:03В Феодосии возобновили железнодорожное сообщение с Владиславовкой
15:41Сутки на поиски – турист ночью сорвался со скалы в горах под Ялтой
15:22Представитель ОБСЕ выразил соболезнования семье военкора Ивана Зуева
15:20Умер ученый Сергей Кара-Мурза
15:14В Алуште вандалы отравили кусты и деревья неизвестным веществом - ВИДЕО
15:05Очереди на Крымском мосту - обстановка на 15.00
14:46Игра продолжается: что показала встреча Трампа с Зеленским
Лента новостейМолния