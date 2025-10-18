https://crimea.ria.ru/20251018/v-krymu-postavyat-elku-iz-korabley-i-yakorey-1150237259.html

В Крыму поставят елку из кораблей и якорей

В Крыму поставят елку из кораблей и якорей - РИА Новости Крым, 18.10.2025

В Крыму поставят елку из кораблей и якорей

Зимой, в период новогодних и рождественских каникул, арт-кластер "Таврида" подарит крымчанам елку из кораблей и якорей. Об этом сообщили в пресс-службе...

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Зимой, в период новогодних и рождественских каникул, арт-кластер "Таврида" подарит крымчанам елку из кораблей и якорей. Об этом сообщили в пресс-службе творческой площадки, уточнив, что событие проанонсировано на форуме-выставке активного отдыха и туризма "ТуристЭкспо. Крым — 2025".В арт-кластере отметили, что "главная морская елка страны" пройдет с 29 декабря по 8 января на территории Города молодых творцов и станет центром новогодних торжеств на Черном море. Событие объединит тысячи людей, желающих провести каникулы в праздничной и творческой атмосфере."Гостей ждет бесплатная культурная программа, мастер-классы, рождественская ярмарка и десятки других активностей", - заверили в пресс-службе.Ранее сообщалось, что в Крыму открыта регистрация на третий Зеленый фестиваль – большой осенний праздник, который пройдет 25 октября на территории арт-кластера "Таврида" рядом с мысом Меганом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

