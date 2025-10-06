https://crimea.ria.ru/20251006/v-krymu-otkryta-registratsiya-na-tretiy-zelenyy-festival-na-tavrideart-1149991436.html

В Крыму открыта регистрация на третий Зеленый фестиваль на "Тавриде.АРТ"

В Крыму открыта регистрация на третий Зеленый фестиваль на "Тавриде.АРТ"

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В Крыму открыта регистрация на третий Зеленый фестиваль – большой осенний праздник, который пройдет 25 октября на территории арт-кластера "Таврида" рядом с мысом Меганом, сообщает пресс-служба творческой площадки.По словам организаторов, мероприятие традиционно объединит тысячи жителей и гостей полуострова, которые внесут вклад в озеленение прибрежной зоны. Стать участником фестиваля может любой желающий — ограничений по возрасту нет. Регистрация открыта до 12 октября.Гости фестиваля высадят более 3,5 тысяч деревьев и кустарников – туи, кипарисы, сосны, кедры и другие растения, подходящие климату юго-восточного Крыма.Участников также ждет насыщенная культурная программа: мастер-классы, арт-шоу, фотовыставки, спортивные активности, творческие мастерские Академии "Меганом", ярмарка крымских ремесленников и вечерний концерт.Кроме того, на площадке состоится большой концерт. В прошлые годы на сцене "Тавриды" выступали группы "Чайф", The Hatters, Хабиб и Клава Кока. Хедлайнеры 2025-го пока держатся в секрете.РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму" - информационные партнеры фестиваля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Херсонщине в новой резиденции Таврида.АРТ соберутся молодые творцыСудак уходит в отрыв: на "Тавриду.АРТ" подали больше 100 тысяч заявок Оазис в полупустыне: в арт-кластере "Таврида" будет ландшафтный парк

