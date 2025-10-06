Рейтинг@Mail.ru
В Крыму открыта регистрация на третий Зеленый фестиваль на "Тавриде.АРТ" - РИА Новости Крым, 06.10.2025
В Крыму открыта регистрация на третий Зеленый фестиваль на "Тавриде.АРТ"
В Крыму открыта регистрация на третий Зеленый фестиваль на "Тавриде.АРТ" - РИА Новости Крым, 06.10.2025
В Крыму открыта регистрация на третий Зеленый фестиваль на "Тавриде.АРТ"
В Крыму открыта регистрация на третий Зеленый фестиваль – большой осенний праздник, который пройдет 25 октября на территории арт-кластера "Таврида" рядом с... РИА Новости Крым, 06.10.2025
2025-10-06T13:29
2025-10-06T13:29
арт-кластер "таврида"
зеленый фестиваль
крым
новости крыма
судак
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/06/1149990830_0:103:2000:1228_1920x0_80_0_0_0271b299fa211d70037c8c7d3aa6f4c3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В Крыму открыта регистрация на третий Зеленый фестиваль – большой осенний праздник, который пройдет 25 октября на территории арт-кластера "Таврида" рядом с мысом Меганом, сообщает пресс-служба творческой площадки.По словам организаторов, мероприятие традиционно объединит тысячи жителей и гостей полуострова, которые внесут вклад в озеленение прибрежной зоны. Стать участником фестиваля может любой желающий — ограничений по возрасту нет. Регистрация открыта до 12 октября.Гости фестиваля высадят более 3,5 тысяч деревьев и кустарников – туи, кипарисы, сосны, кедры и другие растения, подходящие климату юго-восточного Крыма.Участников также ждет насыщенная культурная программа: мастер-классы, арт-шоу, фотовыставки, спортивные активности, творческие мастерские Академии "Меганом", ярмарка крымских ремесленников и вечерний концерт.Кроме того, на площадке состоится большой концерт. В прошлые годы на сцене "Тавриды" выступали группы "Чайф", The Hatters, Хабиб и Клава Кока. Хедлайнеры 2025-го пока держатся в секрете.
арт-кластер "таврида", зеленый фестиваль, крым, новости крыма, судак
В Крыму открыта регистрация на третий Зеленый фестиваль на "Тавриде.АРТ"

Открыта регистрация на третий Зеленый фестиваль на территории арт-кластера "Таврида"

13:29 06.10.2025
 
© Фото: пресс-служба арт-кластера "Таврида"Зеленый фестиваль не территории арт-кластера "Таврида"
Зеленый фестиваль не территории арт-кластера Таврида
© Фото: пресс-служба арт-кластера "Таврида"
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В Крыму открыта регистрация на третий Зеленый фестиваль – большой осенний праздник, который пройдет 25 октября на территории арт-кластера "Таврида" рядом с мысом Меганом, сообщает пресс-служба творческой площадки.
По словам организаторов, мероприятие традиционно объединит тысячи жителей и гостей полуострова, которые внесут вклад в озеленение прибрежной зоны. Стать участником фестиваля может любой желающий — ограничений по возрасту нет. Регистрация открыта до 12 октября.
Гости фестиваля высадят более 3,5 тысяч деревьев и кустарников – туи, кипарисы, сосны, кедры и другие растения, подходящие климату юго-восточного Крыма.
"За два года проведения Зеленый фестиваль собрал 13 500 участников. В 2023 году жители и гости региона высадили 1 600 растений, а в 2024-м – свыше 3 500. Согласно исследованию "Тавриды", 89% всех высаженных растений на текущий момент успешно приспособились к климатическим условиям", – поделились в пресс-службе.
Участников также ждет насыщенная культурная программа: мастер-классы, арт-шоу, фотовыставки, спортивные активности, творческие мастерские Академии "Меганом", ярмарка крымских ремесленников и вечерний концерт.
© Фото: пресс-служба арт-кластера "Таврида"Зеленый фестиваль не территории арт-кластера "Таврида"
Зеленый фестиваль не территории арт-кластера Таврида
© Фото: пресс-служба арт-кластера "Таврида"
Кроме того, на площадке состоится большой концерт. В прошлые годы на сцене "Тавриды" выступали группы "Чайф", The Hatters, Хабиб и Клава Кока. Хедлайнеры 2025-го пока держатся в секрете.
РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму" - информационные партнеры фестиваля.
