В Севастополе в третий раз за день закрыт морской рейд

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Морской пассажирский транспорт в Севастополе в третий раз за день приостановил движение. Об этом сообщает городской департамент транспорта.Движение паромов и катеров в Севастополе приостанавливали в пять часов утра, ограничение продлилось в течение двух часов. Затем морской транспорт останавливали в 8.44.В связи с закрытием рейда на площадях Нахимова и Захарова организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

