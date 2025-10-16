https://crimea.ria.ru/20251016/v-sevastopole-v-tretiy-raz-za-den-zakryt-morskoy-reyd-1150224787.html
В Севастополе в третий раз за день закрыт морской рейд
Морской пассажирский транспорт в Севастополе в третий раз за день приостановил движение. Об этом сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 16.10.2025
2025-10-16T12:16
2025-10-16T12:16
2025-10-16T12:11
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Морской пассажирский транспорт в Севастополе в третий раз за день приостановил движение. Об этом сообщает городской департамент транспорта.Движение паромов и катеров в Севастополе приостанавливали в пять часов утра, ограничение продлилось в течение двух часов. Затем морской транспорт останавливали в 8.44.В связи с закрытием рейда на площадях Нахимова и Захарова организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
