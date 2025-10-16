Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе в третий раз за день закрыт морской рейд - РИА Новости Крым, 16.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251016/v-sevastopole-v-tretiy-raz-za-den-zakryt-morskoy-reyd-1150224787.html
В Севастополе в третий раз за день закрыт морской рейд
В Севастополе в третий раз за день закрыт морской рейд - РИА Новости Крым, 16.10.2025
В Севастополе в третий раз за день закрыт морской рейд
Морской пассажирский транспорт в Севастополе в третий раз за день приостановил движение. Об этом сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 16.10.2025
2025-10-16T12:16
2025-10-16T12:11
крым
новости крыма
севастополь
новости севастополя
паромы и катера в севастополе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0e/1144181862_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a0e7c20833fdb77f80fa5a7a327b7645.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Морской пассажирский транспорт в Севастополе в третий раз за день приостановил движение. Об этом сообщает городской департамент транспорта.Движение паромов и катеров в Севастополе приостанавливали в пять часов утра, ограничение продлилось в течение двух часов. Затем морской транспорт останавливали в 8.44.В связи с закрытием рейда на площадях Нахимова и Захарова организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0e/1144181862_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_abd2b70075c40ad5e3869adce3df39a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, паромы и катера в севастополе
В Севастополе в третий раз за день закрыт морской рейд

В Севастополе в третий раз за день остановлена работа морского транспорта

12:16 16.10.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастопольский паром
Севастопольский паром - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Морской пассажирский транспорт в Севастополе в третий раз за день приостановил движение. Об этом сообщает городской департамент транспорта.
Движение паромов и катеров в Севастополе приостанавливали в пять часов утра, ограничение продлилось в течение двух часов. Затем морской транспорт останавливали в 8.44.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", – говорится в сообщении по состоянию на 11.31.
В связи с закрытием рейда на площадях Нахимова и Захарова организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымНовости КрымаСевастопольНовости СевастополяПаромы и катера в Севастополе
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:25Шесть украинских БЭКов уничтожены в Черном море
12:16В Севастополе в третий раз за день закрыт морской рейд
12:14Россия ударила "Кинжалами" по энергосистеме и военным объектам Украины
12:08Рабочий погиб на стройке в Феодосии - начальник участка получил срок
11:49Полиция Крыма задержала в Тюмени фальшивую суррогатную мать
11:30В Крыму задержали банду домушников с украденным золотом
11:23Течет потолок и нет отопления: в Крыму СК проверяет больницу из-за жалоб
11:16Откажется ли Индия от российской нефти: Нью-Дели ответил Трампу
11:10Крымские нейрохирурги провели две уникальные операции
11:02Умер многократный участник Парадов Победы генерал-полковник Николай Кизюн
10:55В Крым пришли морозы
10:50Бортников назвал причастных к инцидентам с БПЛА над Европой
10:40Работникам промышленности могут дать налоговые вычеты на жилье
10:32Удары по Украине вывели из строя энергообъекты – отключения в 10 областях
10:22Для чего Британия запугивает Евросоюз "российской угрозой"
10:16Крымчанин получил три года колонии за экстремистские публикации в сети
10:01В Симферополе стартовал отопительный сезон
09:53Более 120 колл-центров на Украине вовлекают россиян в терроризм
09:43В Индонезии произошло сильное землетрясение
09:34Киев и Лондон готовят диверсии против "Турецкого потока" – ФСБ
Лента новостейМолния