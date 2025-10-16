https://crimea.ria.ru/20251016/v-sevastopole-perekryli-reyd-1150217272.html

В Севастополе перекрыли рейд

В Севастополе перекрыли рейд - РИА Новости Крым, 16.10.2025

В Севастополе перекрыли рейд

Морской пассажирский транспорт в Севастополе приостановил движение через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 16.10.2025

2025-10-16T06:11

2025-10-16T06:11

2025-10-16T06:11

морской транспорт

паромы и катера в севастополе

новости севастополя

севастополь

логистика

общественный транспорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111853/98/1118539834_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_a2890d65e96d5bfb6b4f422536491b8c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Морской пассажирский транспорт в Севастополе приостановил движение через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта.В связи с закрытием рейда на площадях Нахимова и Захарова организуют дополнительные маршрутные автобусы, добавили в профильном департаменте.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Накануне рейд в Севастополе перекрывали дважды.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

морской транспорт, паромы и катера в севастополе, новости севастополя, севастополь, логистика, общественный транспорт