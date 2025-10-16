https://crimea.ria.ru/20251016/v-sevastopole-perekryli-reyd-1150217272.html
В Севастополе перекрыли рейд
Морской пассажирский транспорт в Севастополе приостановил движение через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 16.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Морской пассажирский транспорт в Севастополе приостановил движение через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта.В связи с закрытием рейда на площадях Нахимова и Захарова организуют дополнительные маршрутные автобусы, добавили в профильном департаменте.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Накануне рейд в Севастополе перекрывали дважды.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
