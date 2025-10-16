Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе снова закрыт рейд - РИА Новости Крым, 16.10.2025
В Севастополе снова закрыт рейд
В Севастополе снова закрыт рейд - РИА Новости Крым, 16.10.2025
В Севастополе снова закрыт рейд
Морской пассажирский транспорт в Севастополе второй раз за утро четверга приостановил движение. Об этом сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 16.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Морской пассажирский транспорт в Севастополе второй раз за утро четверга приостановил движение. Об этом сообщает городской департамент транспорта.Движение паромов и катеров в Севастополе приостанавливали в пять часов утра, ограничение продлилось в течение двух часов.В связи с закрытием рейда на пл. Нахимова и пл. Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте, уточнили в дептрансе.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Накануне рейд в Севастополе перекрывали дважды.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Севастополе снова закрыт рейд

В Севастополе второй раз за утро приостановлена работа морского транспорта

08:51 16.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Морской пассажирский транспорт в Севастополе второй раз за утро четверга приостановил движение. Об этом сообщает городской департамент транспорта.
Движение паромов и катеров в Севастополе приостанавливали в пять часов утра, ограничение продлилось в течение двух часов.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", – говорится в сообщении по состоянию на 08.44.
В связи с закрытием рейда на пл. Нахимова и пл. Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте, уточнили в дептрансе.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Накануне рейд в Севастополе перекрывали дважды.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Лента новостейМолния