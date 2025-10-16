https://crimea.ria.ru/20251016/morskoy-transport-v-sevastopole-vozobnovil-dvizhenie-1150218022.html

Морской транспорт в Севастополе возобновил движение

Паромы и катера в Севастополе возобновляют рейсы через бухту после приостановки движения. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 16.10.2025

2025-10-16T07:14

2025-10-16T07:14

2025-10-16T07:14

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1d/1141431083_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_331e083ae1eda99c124346526b37cb01.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Паромы и катера в Севастополе возобновляют рейсы через бухту после приостановки движения. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Рейд перекрыли в 5 утра в четверг. Причины не назывались. Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2025

