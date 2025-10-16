Рейтинг@Mail.ru
Морской транспорт в Севастополе возобновил движение - РИА Новости Крым, 16.10.2025
Морской транспорт в Севастополе возобновил движение
Морской транспорт в Севастополе возобновил движение - РИА Новости Крым, 16.10.2025
Морской транспорт в Севастополе возобновил движение
Паромы и катера в Севастополе возобновляют рейсы через бухту после приостановки движения. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 16.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Паромы и катера в Севастополе возобновляют рейсы через бухту после приостановки движения. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Рейд перекрыли в 5 утра в четверг. Причины не назывались. Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
07:14 16.10.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРеконструкция набережной в Севастополе
Реконструкция набережной в Севастополе - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Паромы и катера в Севастополе возобновляют рейсы через бухту после приостановки движения. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
"Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", - говорится в сообщении.
Рейд перекрыли в 5 утра в четверг. Причины не назывались.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
