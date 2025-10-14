https://crimea.ria.ru/20251014/situatsiya-s-orvi-v-krymu-i-sevastopole---dannye-rospotrebnadzora-1150163445.html

Ситуация с ОРВИ в Крыму и Севастополе - данные Роспотребнадзора

В Крыму и Севастополе за неделю заболели ОРВИ 12,8 тысяч человек, это меньше, чем неделей раньше. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. РИА Новости Крым, 14.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за неделю заболели ОРВИ 12,8 тысяч человек, это меньше, чем неделей раньше. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.В Севастополе за прошедшую неделю заболело респираторными инфекциями 3026 человек, что ниже уровня предыдущей недели на 8,4%.В Роспотребнадзоре уточнили, что заболеваемость респираторными инфекциями на полуострове обусловлена циркуляцией вирусов не гриппозной этиологии.На сегодняшний день в обоих субъектах прививки от гриппа получили 593 662 человека, в том числе 166 952 ребенка. Все медицинские организации полуострова обеспечены вакцинами для профилактики гриппа, подчеркнули в ведомстве.На предыдущей неделе в Крыму ОРВИ заболели 9697 человек, а в Севастополе – 3305.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вакцинация от гриппа в Крыму: где можно сделать прививкуСезон гриппа и ОРВИ: в Крыму запускают "горячую линию"Попова рассказала о новых геновариантах COVID: идет подъем заболеваемости

