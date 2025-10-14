Рейтинг@Mail.ru
Ситуация с ОРВИ в Крыму и Севастополе - данные Роспотребнадзора - РИА Новости Крым, 14.10.2025
Ситуация с ОРВИ в Крыму и Севастополе - данные Роспотребнадзора
Ситуация с ОРВИ в Крыму и Севастополе - данные Роспотребнадзора - РИА Новости Крым, 14.10.2025
Ситуация с ОРВИ в Крыму и Севастополе - данные Роспотребнадзора
В Крыму и Севастополе за неделю заболели ОРВИ 12,8 тысяч человек, это меньше, чем неделей раньше. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. РИА Новости Крым, 14.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за неделю заболели ОРВИ 12,8 тысяч человек, это меньше, чем неделей раньше. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за неделю заболели ОРВИ 12,8 тысяч человек, это меньше, чем неделей раньше. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
По данным ведомства, в Крыму за отчетный период зарегистрировано 9832 случаев ОРВИ. Заболеваемость находится на уровне предыдущей недели.
В Севастополе за прошедшую неделю заболело респираторными инфекциями 3026 человек, что ниже уровня предыдущей недели на 8,4%.
В Роспотребнадзоре уточнили, что заболеваемость респираторными инфекциями на полуострове обусловлена циркуляцией вирусов не гриппозной этиологии.
Также в Республике Крым зарегистрировано 48 случаев заболевания коронавирусом, в Севастополе - 123 человека.
На сегодняшний день в обоих субъектах прививки от гриппа получили 593 662 человека, в том числе 166 952 ребенка. Все медицинские организации полуострова обеспечены вакцинами для профилактики гриппа, подчеркнули в ведомстве.
На предыдущей неделе в Крыму ОРВИ заболели 9697 человек, а в Севастополе – 3305.
Вакцинация от гриппа в Крыму: где можно сделать прививку
Сезон гриппа и ОРВИ: в Крыму запускают "горячую линию"
Попова рассказала о новых геновариантах COVID: идет подъем заболеваемости
 
