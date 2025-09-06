Попова рассказала о новых геновариантах COVID: идет подъем заболеваемости

Рейтинг@Mail.ru
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Новые геноварианты коронавируса остаются вирусами, которые вызывают ОРВИ с разными симптомами, они не изменяют клиническую картину. Об этом РИА Новости рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.По ее словам, коронавирусная инфекция стала сезонным заболеванием. Однако специалисты не прекращают пристальное наблюдение за вирусом. Ведомство уже шестую неделю наблюдает подъем заболеваемости COVID-19.Ранее Попова также рассказала, что лихорадка чикунгунья опасна для туристов из России, которые игнорируют правила профилактики, на территории РФ рисков ее распространения нет.Также в Роспотребнадзоре заявили, что в мире не выявлены новые штаммы коронавируса. Ситуация с заболеваемостью в России стабильная и контролируемая.
коронавирус, анна попова, роспотребнадзор, здоровье, здравоохранение в россии
© РИА Новости . Виталий Аньков
© РИА Новости . Виталий Аньков
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Новые геноварианты коронавируса остаются вирусами, которые вызывают ОРВИ с разными симптомами, они не изменяют клиническую картину. Об этом РИА Новости рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По ее словам, коронавирусная инфекция стала сезонным заболеванием. Однако специалисты не прекращают пристальное наблюдение за вирусом. Ведомство уже шестую неделю наблюдает подъем заболеваемости COVID-19.

"С начала августа, с последних недель июля мы видим подъем, но тоже на невысоких цифрах, с нетяжелым течением. Но новые геноварианты коронавируса не меняют эту картину. Их уже было несколько, все они обсуждались, информацию мы даем постоянно. Клиническую картину они не меняют, они остаются вирусами, которые вызывают респираторную инфекцию с разными клиническими симптомами", – сказала глава Роспотребнадзора.

Ранее Попова также рассказала, что лихорадка чикунгунья опасна для туристов из России, которые игнорируют правила профилактики, на территории РФ рисков ее распространения нет.
Также в Роспотребнадзоре заявили, что в мире не выявлены новые штаммы коронавируса. Ситуация с заболеваемостью в России стабильная и контролируемая.
