Попова рассказала о новых геновариантах COVID: идет подъем заболеваемости

Попова рассказала о новых геновариантах COVID: идет подъем заболеваемости

2025-09-06T16:45

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Новые геноварианты коронавируса остаются вирусами, которые вызывают ОРВИ с разными симптомами, они не изменяют клиническую картину. Об этом РИА Новости рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.По ее словам, коронавирусная инфекция стала сезонным заболеванием. Однако специалисты не прекращают пристальное наблюдение за вирусом. Ведомство уже шестую неделю наблюдает подъем заболеваемости COVID-19.Ранее Попова также рассказала, что лихорадка чикунгунья опасна для туристов из России, которые игнорируют правила профилактики, на территории РФ рисков ее распространения нет.Также в Роспотребнадзоре заявили, что в мире не выявлены новые штаммы коронавируса. Ситуация с заболеваемостью в России стабильная и контролируемая.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ОРВИ в Крыму и Севастополе – данные Роспотребнадзора за неделюВ России разработали тест на 25 инфекцийВ России разработали тест на иммунитет к холере

