Атаки Киева: в ДНР ранены спасатели и подросток - РИА Новости Крым, 13.10.2025
Атаки Киева: в ДНР ранены спасатели и подросток
Атаки Киева: в ДНР ранены спасатели и подросток - РИА Новости Крым, 13.10.2025
Атаки Киева: в ДНР ранены спасатели и подросток
Один человек погиб, еще четверо, в том числе подросток и двое сотрудников МЧС, ранены в понедельник в Донецкой Народной Республике в результате атак ВСУ. Об... РИА Новости Крым, 13.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Один человек погиб, еще четверо, в том числе подросток и двое сотрудников МЧС, ранены в понедельник в Донецкой Народной Республике в результате атак ВСУ. Об этом информируют местные власти.Кроме того, в Никитовском районе Горловки в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника пострадал 46-летний мужчина, а во время обследования освобожденной территории на наличие боеприпасов при разминировании ЛЭП ранения различной степени тяжести получили два сапера МЧС России, добавил он.Всем раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь, уточняют власти региона.
Новости
донецкая народная республика (днр), события в донбассе, происшествия, обстрелы всу, атаки всу, денис пушилин, горловка, иван приходько, новости, новые регионы россии
Атаки Киева: в ДНР ранены спасатели и подросток

В Донбассе при ударах ВСУ ранен подросток и двое спасателей

21:38 13.10.2025 (обновлено: 21:39 13.10.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСледы от пуль на окне в одном из домов в ДНР
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Один человек погиб, еще четверо, в том числе подросток и двое сотрудников МЧС, ранены в понедельник в Донецкой Народной Республике в результате атак ВСУ. Об этом информируют местные власти.
"В селе Лозовое городского округа Дебальцево при детонации взрывоопасного предмета погиб мужчина 1961 года рождения", – написал в своем Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.
Кроме того, в Никитовском районе Горловки в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника пострадал 46-летний мужчина, а во время обследования освобожденной территории на наличие боеприпасов при разминировании ЛЭП ранения различной степени тяжести получили два сапера МЧС России, добавил он.
Как сообщил мэр Горловки Иван Приходько, в результате атаки украинского беспилотника в жилом массиве "Комсомолец", расположенном в Никитовском районе Горловки, ранен подросток.
Всем раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь, уточняют власти региона.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВСУ ударили по ДНР ракетами Storm Shadow: двое погибли и 16 ранены
ВСУ расстреляли пассажирский автобус в Горловке – ранены четыре человека
Над Крымом отработала ПВО
 
