Атаки Киева: в ДНР ранены спасатели и подросток

Атаки Киева: в ДНР ранены спасатели и подросток

2025-10-13T21:38

донецкая народная республика (днр)

события в донбассе

происшествия

обстрелы всу

атаки всу

денис пушилин

горловка

иван приходько

новости

новые регионы россии

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Один человек погиб, еще четверо, в том числе подросток и двое сотрудников МЧС, ранены в понедельник в Донецкой Народной Республике в результате атак ВСУ. Об этом информируют местные власти.Кроме того, в Никитовском районе Горловки в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника пострадал 46-летний мужчина, а во время обследования освобожденной территории на наличие боеприпасов при разминировании ЛЭП ранения различной степени тяжести получили два сапера МЧС России, добавил он.Всем раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь, уточняют власти региона.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по ДНР ракетами Storm Shadow: двое погибли и 16 раненыВСУ расстреляли пассажирский автобус в Горловке – ранены четыре человекаНад Крымом отработала ПВО

