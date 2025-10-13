https://crimea.ria.ru/20251013/ataki-kieva-v-dnr-raneny-spasateli-i-podrostok-1150162867.html
Атаки Киева: в ДНР ранены спасатели и подросток
2025-10-13T21:38
2025-10-13T21:38
2025-10-13T21:39
донецкая народная республика (днр)
события в донбассе
происшествия
обстрелы всу
атаки всу
денис пушилин
горловка
иван приходько
новости
новые регионы россии
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Один человек погиб, еще четверо, в том числе подросток и двое сотрудников МЧС, ранены в понедельник в Донецкой Народной Республике в результате атак ВСУ. Об этом информируют местные власти.Кроме того, в Никитовском районе Горловки в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника пострадал 46-летний мужчина, а во время обследования освобожденной территории на наличие боеприпасов при разминировании ЛЭП ранения различной степени тяжести получили два сапера МЧС России, добавил он.Всем раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь, уточняют власти региона.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по ДНР ракетами Storm Shadow: двое погибли и 16 раненыВСУ расстреляли пассажирский автобус в Горловке – ранены четыре человекаНад Крымом отработала ПВО
РИА Новости Крым
2025
Новости
