ВСУ расстреляли пассажирский автобус в Горловке – ранены четыре человека

Четыре мирных жителя Горловки в ДНР получили ранения при атаках ВСУ. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 11.10.2025

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0b/1150125537_0:166:1070:768_1920x0_80_0_0_61e59572dc51f2d90cba651dceb9ea36.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Четыре мирных жителя Горловки в ДНР получили ранения при атаках ВСУ. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале."В результате украинской вооруженной агрессии ранены четыре мирных жителя Горловки", — написал он.Ранее он также сообщал, что вражеский дрон атаковал пассажирский автобус в Горловке. Тяжелейшие ранения получил хирург местной больницы, он госпитализирован с травматической ампутацией руки и ноги.Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка. В городе расположены угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек.ВСУ с 2014 года регулярно обстреливают села и города Донбасса.Ранее два подростка получили ранения в результате подрыва противопехотной мины в Горловке.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ бьют по мирному приграничью России – ранены и убиты почти 100 человекВодитель грузовика погиб в Белгородском поселке при ударе ВСУВСУ атаковали грузовик в деревне под Курском – водитель погиб

