ВСУ расстреляли пассажирский автобус в Горловке – ранены четыре человека
ВСУ расстреляли пассажирский автобус в Горловке – ранены четыре человека
ВСУ расстреляли пассажирский автобус в Горловке – ранены четыре человека - РИА Новости Крым, 11.10.2025
ВСУ расстреляли пассажирский автобус в Горловке – ранены четыре человека
Четыре мирных жителя Горловки в ДНР получили ранения при атаках ВСУ. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 11.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Четыре мирных жителя Горловки в ДНР получили ранения при атаках ВСУ. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале."В результате украинской вооруженной агрессии ранены четыре мирных жителя Горловки", — написал он.Ранее он также сообщал, что вражеский дрон атаковал пассажирский автобус в Горловке. Тяжелейшие ранения получил хирург местной больницы, он госпитализирован с травматической ампутацией руки и ноги.Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка. В городе расположены угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек.ВСУ с 2014 года регулярно обстреливают села и города Донбасса.Ранее два подростка получили ранения в результате подрыва противопехотной мины в Горловке.
Новости
ВСУ расстреляли пассажирский автобус в Горловке – ранены четыре человека

Четыре человека получили ранения при ударах ВСУ по Горловке

19:34 11.10.2025
 
© © Фото : Приходько РИК / TelegramВСУ атаковали Горловку
ВСУ атаковали Горловку
© © Фото : Приходько РИК / Telegram
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Четыре мирных жителя Горловки в ДНР получили ранения при атаках ВСУ. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.
"В результате украинской вооруженной агрессии ранены четыре мирных жителя Горловки", — написал он.
Ранее он также сообщал, что вражеский дрон атаковал пассажирский автобус в Горловке. Тяжелейшие ранения получил хирург местной больницы, он госпитализирован с травматической ампутацией руки и ноги.
"Тяжелейшее ранение получил хирург второй больницы. Травматичесая ампутация руки и ноги. Человек все десять лет не отходил от операционного стола. Дай Бог ему здоровья и сил. Молимся за него", - уточнил он.
Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка. В городе расположены угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек.
ВСУ с 2014 года регулярно обстреливают села и города Донбасса.
Ранее два подростка получили ранения в результате подрыва противопехотной мины в Горловке.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
