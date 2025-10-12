Рейтинг@Mail.ru
СК расследует передачу земли в исторической части Ялты под застройку - РИА Новости Крым, 12.10.2025
СК расследует передачу земли в исторической части Ялты под застройку
СК расследует передачу земли в исторической части Ялты под застройку - РИА Новости Крым, 12.10.2025
СК расследует передачу земли в исторической части Ялты под застройку
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки по факту нарушения прав жителей Ялты. Об этом сказано в... РИА Новости Крым, 12.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки по факту нарушения прав жителей Ялты. Об этом сказано в Telegram-канале ведомства.По информации СК, земельный участок на территории исторической части города – холме Поликур без проведения публичных торгов был передан в собственность компании-застройщику для возведения многоэтажного гостиничного комплекса.Многочисленные обращения в компетентные органы результатов не принесли, мер к разрешению ситуации не принимается, добавили в Следкоме. В ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю организована процессуальная проверка."Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении", – добавили в сообщении.Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.Ранее сообщалось, что в Крыму предприниматель обманул многодетные семьи и участников СВО при строительстве частных жилых домов. Получив оплату за возведение жилья, он прекратил работы и присвоил деньги людей.
СК расследует передачу земли в исторической части Ялты под застройку

СК расследует передачу земли в исторической части Ялты под застройку

15:44 12.10.2025 (обновлено: 15:47 12.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки по факту нарушения прав жителей Ялты. Об этом сказано в Telegram-канале ведомства.
По информации СК, земельный участок на территории исторической части города – холме Поликур без проведения публичных торгов был передан в собственность компании-застройщику для возведения многоэтажного гостиничного комплекса.
"Указанный участок находится в оползневой зоне, в связи с чем начавшаяся вырубка зеленых насаждений и возведение строения могут привести к обрушению пород", – сказано в сообщении.
Многочисленные обращения в компетентные органы результатов не принесли, мер к разрешению ситуации не принимается, добавили в Следкоме. В ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю организована процессуальная проверка.
"Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении", – добавили в сообщении.
Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.
Ранее сообщалось, что в Крыму предприниматель обманул многодетные семьи и участников СВО при строительстве частных жилых домов. Получив оплату за возведение жилья, он прекратил работы и присвоил деньги людей.
