СК расследует передачу земли в исторической части Ялты под застройку

СК расследует передачу земли в исторической части Ялты под застройку - РИА Новости Крым, 12.10.2025

СК расследует передачу земли в исторической части Ялты под застройку

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки по факту нарушения прав жителей Ялты. Об этом сказано в... РИА Новости Крым, 12.10.2025

2025-10-12T15:44

2025-10-12T15:44

2025-10-12T15:47

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки по факту нарушения прав жителей Ялты. Об этом сказано в Telegram-канале ведомства.По информации СК, земельный участок на территории исторической части города – холме Поликур без проведения публичных торгов был передан в собственность компании-застройщику для возведения многоэтажного гостиничного комплекса.Многочисленные обращения в компетентные органы результатов не принесли, мер к разрешению ситуации не принимается, добавили в Следкоме. В ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю организована процессуальная проверка."Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении", – добавили в сообщении.Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.Ранее сообщалось, что в Крыму предприниматель обманул многодетные семьи и участников СВО при строительстве частных жилых домов. Получив оплату за возведение жилья, он прекратил работы и присвоил деньги людей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бастрыкин взял на контроль дело о мошенничестве застройщика в КерчиМногодетная семья из Севастополя лишилась наследственного жильяВ Севастополе жильцы 70 лет добивались ремонта многоквартирного дома

