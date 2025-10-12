Рейтинг@Mail.ru
Новая атака ВСУ на Крым - сбиты еще пять беспилотников - РИА Новости Крым, 12.10.2025
Новая атака ВСУ на Крым - сбиты еще пять беспилотников
Новая атака ВСУ на Крым - сбиты еще пять беспилотников - РИА Новости Крым, 12.10.2025
Новая атака ВСУ на Крым - сбиты еще пять беспилотников
Средства ПВО в период с 15:00 до 17:00 мск сбили пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Крым, сообщило... РИА Новости Крым, 12.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Средства ПВО в период с 15:00 до 17:00 мск сбили пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Крым, сообщило Минобороны РФ.Ранее сообщалось о еще одном дроне, сбитом над Крымом в период с 12 до 15 часов.Кроме того, в оборонном ведомстве утром в воскресенье сообщили, что силами российской ПВО за ночь были перехвачены и уничтожены 32 вражеских БПЛА над тремя российскими регионами. По 15 беспилотников были сбиты над Белгородской и Брянской областями, два – над Смоленской областью.
Новая атака ВСУ на Крым - сбиты еще пять беспилотников

Новая атака ВСУ на Крым - сбиты еще пять беспилотников

17:14 12.10.2025 (обновлено: 17:17 12.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Средства ПВО в период с 15:00 до 17:00 мск сбили пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Крым, сообщило Минобороны РФ.
"Двенадцатого октября текущего года в период с 15:00 мск до 17:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о еще одном дроне, сбитом над Крымом в период с 12 до 15 часов.
Кроме того, в оборонном ведомстве утром в воскресенье сообщили, что силами российской ПВО за ночь были перехвачены и уничтожены 32 вражеских БПЛА над тремя российскими регионами. По 15 беспилотников были сбиты над Белгородской и Брянской областями, два – над Смоленской областью.
