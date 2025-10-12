https://crimea.ria.ru/20251012/novaya-ataka-vsu-na-krym---sity-esche-pyat-bespilotnikov-1150141373.html

Новая атака ВСУ на Крым - сбиты еще пять беспилотников

Новая атака ВСУ на Крым - сбиты еще пять беспилотников - РИА Новости Крым, 12.10.2025

Новая атака ВСУ на Крым - сбиты еще пять беспилотников

Средства ПВО в период с 15:00 до 17:00 мск сбили пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Крым, сообщило... РИА Новости Крым, 12.10.2025

2025-10-12T17:14

2025-10-12T17:14

2025-10-12T17:17

крым

атаки всу на крым

атаки всу

обстрелы всу

безопасность республики крым и севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/19/1147474442_0:0:3225:1814_1920x0_80_0_0_793ed5cbb0de91e6267389be3d55d09f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Средства ПВО в период с 15:00 до 17:00 мск сбили пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Крым, сообщило Минобороны РФ.Ранее сообщалось о еще одном дроне, сбитом над Крымом в период с 12 до 15 часов.Кроме того, в оборонном ведомстве утром в воскресенье сообщили, что силами российской ПВО за ночь были перехвачены и уничтожены 32 вражеских БПЛА над тремя российскими регионами. По 15 беспилотников были сбиты над Белгородской и Брянской областями, два – над Смоленской областью.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В подконтрольной Киеву части ДНР блэкаутВ Одесской области поражены объекты критической инфраструктурыМассированная атака на Волгоградскую область – под ударом дома и школа

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, атаки всу на крым, атаки всу, обстрелы всу, безопасность республики крым и севастополя