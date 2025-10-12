https://crimea.ria.ru/20251012/novaya-ataka-vsu-na-krym---sity-esche-pyat-bespilotnikov-1150141373.html
Новая атака ВСУ на Крым - сбиты еще пять беспилотников
Новая атака ВСУ на Крым - сбиты еще пять беспилотников
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Средства ПВО в период с 15:00 до 17:00 мск сбили пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Крым, сообщило Минобороны РФ.Ранее сообщалось о еще одном дроне, сбитом над Крымом в период с 12 до 15 часов.Кроме того, в оборонном ведомстве утром в воскресенье сообщили, что силами российской ПВО за ночь были перехвачены и уничтожены 32 вражеских БПЛА над тремя российскими регионами. По 15 беспилотников были сбиты над Белгородской и Брянской областями, два – над Смоленской областью.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В подконтрольной Киеву части ДНР блэкаутВ Одесской области поражены объекты критической инфраструктурыМассированная атака на Волгоградскую область – под ударом дома и школа
17:14 12.10.2025 (обновлено: 17:17 12.10.2025)