Сбросивший с балкона малолетнюю дочь отец арестован
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Суд в Уфе заключил под стражу мужчину, который накануне выбросил свою трехлетнюю дочь с балкона на четвертом этаже. Он обвиняется в покушении на убийство малолетней, сообщают в главке СК России по Башкирии.Днем в четверг стало известно, что житель Уфы сбросил с четвертого этажа свою трехлетнюю дочь. Ребенка забрали в больницу в тяжелом состоянии. Позже министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин сообщил, что девочку прооперировали, она находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.Объединенная пресс-служба судов республики уточняет, что арест продлится до 9 декабря.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
