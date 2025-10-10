Рейтинг@Mail.ru
Сбросивший с балкона малолетнюю дочь отец арестован - РИА Новости Крым, 10.10.2025
Сбросивший с балкона малолетнюю дочь отец арестован
Сбросивший с балкона малолетнюю дочь отец арестован - РИА Новости Крым, 10.10.2025
Сбросивший с балкона малолетнюю дочь отец арестован
Суд в Уфе заключил под стражу мужчину, который накануне выбросил свою трехлетнюю дочь с балкона на четвертом этаже. Он обвиняется в покушении на убийство... РИА Новости Крым, 10.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Суд в Уфе заключил под стражу мужчину, который накануне выбросил свою трехлетнюю дочь с балкона на четвертом этаже. Он обвиняется в покушении на убийство малолетней, сообщают в главке СК России по Башкирии.Днем в четверг стало известно, что житель Уфы сбросил с четвертого этажа свою трехлетнюю дочь. Ребенка забрали в больницу в тяжелом состоянии. Позже министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин сообщил, что девочку прооперировали, она находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.Объединенная пресс-служба судов республики уточняет, что арест продлится до 9 декабря.
Новости
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Суд в Уфе заключил под стражу мужчину, который накануне выбросил свою трехлетнюю дочь с балкона на четвертом этаже. Он обвиняется в покушении на убийство малолетней, сообщают в главке СК России по Башкирии.
Днем в четверг стало известно, что житель Уфы сбросил с четвертого этажа свою трехлетнюю дочь. Ребенка забрали в больницу в тяжелом состоянии. Позже министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин сообщил, что девочку прооперировали, она находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

"Уфимцу, обвиняемому в покушении на убийство своей малолетней дочери, по ходатайству следователя СК судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Объединенная пресс-служба судов республики уточняет, что арест продлится до 9 декабря.
