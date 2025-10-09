https://crimea.ria.ru/20251009/v-ufe-muzhchina-sbrosil-malenkuyu-dochku-s-chetvertogo-etazha-1150064322.html
В Уфе мужчина сбросил маленькую дочку с четвертого этажа
В Уфе мужчина сбросил маленькую дочку с четвертого этажа - РИА Новости Крым, 09.10.2025
В Уфе мужчина сбросил маленькую дочку с четвертого этажа
Житель Уфы сбросил с четвертого этажа четырехлетнюю дочь, она в больнице в тяжелом состоянии. Об этом сообщил мэр Уфы Ратмир Мавлиев в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 09.10.2025
2025-10-09T09:32
2025-10-09T09:32
2025-10-09T09:38
уфа
происшествия
дети
новости
башкирия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/09/1150064439_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e3a9918ae0b9b01d64323eb18e397fcd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. Житель Уфы сбросил с четвертого этажа четырехлетнюю дочь, она в больнице в тяжелом состоянии. Об этом сообщил мэр Уфы Ратмир Мавлиев в своем Telegram-канале.На месте происшествия работают оперативные службы. Как сообщил министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин, врачи пытаются спасти жизнь девочки. "Держу на контроле состояние трехлетней девочки, которая пострадала после падения с высоты. Ребенка в крайне тяжелом состоянии доставили в детскую больницу №17. Сейчас она находится в операционной. Врачи делают все возможное, чтобы сохранить ее жизнь", - написал Рахматуллин в своем Telegram-канале.В Прокуратуре Республики Башкортостан сообщили, что в момент инцидента отец с дочерью находились в квартире вдвоем, мать со старшим сыном выехали в санаторий в другой субъект. Ведомство проводит проверку по факту произошедшего.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
уфа
башкирия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/09/1150064439_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f616be9ffcdbd1ba0c793ac1b68f9577.jpg
Кадры квартиры, с балкона которой мужчина выбросил малолетнюю дочь
Кадры квартиры, с балкона которой мужчина выбросил малолетнюю дочь
2025-10-09T09:32
true
PT0M25S
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уфа, происшествия, дети, новости, видео, башкирия
В Уфе мужчина сбросил маленькую дочку с четвертого этажа
В Уфе мужчина сбросил маленькую дочку с четвертого этажа - девочку пытаются спасти врачи
09:32 09.10.2025 (обновлено: 09:38 09.10.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. Житель Уфы сбросил с четвертого этажа четырехлетнюю дочь, она в больнице в тяжелом состоянии. Об этом сообщил мэр Уфы Ратмир Мавлиев в своем Telegram-канале.
"Страшная трагедия произошла сегодня в Орджоникидзевском районе. По предварительной информации, мужчина сбросил ребенка (около 4 лет) с 4-го этажа", - написал Мавлиев.
На месте происшествия работают оперативные службы.
Как сообщил министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин, врачи пытаются спасти жизнь девочки.
"Держу на контроле состояние трехлетней девочки, которая пострадала после падения с высоты. Ребенка в крайне тяжелом состоянии доставили в детскую больницу №17. Сейчас она находится в операционной. Врачи делают все возможное, чтобы сохранить ее жизнь", - написал Рахматуллин в своем Telegram-канале.
В Прокуратуре Республики Башкортостан сообщили, что в момент инцидента отец с дочерью находились в квартире вдвоем, мать со старшим сыном выехали в санаторий в другой субъект. Ведомство проводит проверку по факту произошедшего.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.