В Уфе мужчина сбросил маленькую дочку с четвертого этажа

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. Житель Уфы сбросил с четвертого этажа четырехлетнюю дочь, она в больнице в тяжелом состоянии. Об этом сообщил мэр Уфы Ратмир Мавлиев в своем Telegram-канале.На месте происшествия работают оперативные службы. Как сообщил министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин, врачи пытаются спасти жизнь девочки. "Держу на контроле состояние трехлетней девочки, которая пострадала после падения с высоты. Ребенка в крайне тяжелом состоянии доставили в детскую больницу №17. Сейчас она находится в операционной. Врачи делают все возможное, чтобы сохранить ее жизнь", - написал Рахматуллин в своем Telegram-канале.В Прокуратуре Республики Башкортостан сообщили, что в момент инцидента отец с дочерью находились в квартире вдвоем, мать со старшим сыном выехали в санаторий в другой субъект. Ведомство проводит проверку по факту произошедшего.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

