https://crimea.ria.ru/20251009/v-ufe-prooperirovali-devochku-posle-padeniya-s-4-etazha-1150075011.html

В Уфе прооперировали девочку после падения с 4 этажа

В Уфе прооперировали девочку после падения с 4 этажа - РИА Новости Крым, 09.10.2025

В Уфе прооперировали девочку после падения с 4 этажа

Нейрохирурги городской детской больницы Уфы прооперировали трехлетнюю девочку, которую отец сбросил с четвертого этажа. Ребенок находится в реанимации в крайне... РИА Новости Крым, 09.10.2025

2025-10-09T13:44

2025-10-09T13:44

2025-10-09T13:44

уфа

башкортостан

происшествия

здравоохранение в россии

общество

дети

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/07/1132615978_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_67747de84a60287ba5abbed8994f4858.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Нейрохирурги городской детской больницы Уфы прооперировали трехлетнюю девочку, которую отец сбросил с четвертого этажа. Ребенок находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщил министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин.Днем в четверг стало известно, что житель Уфы сбросил с четвертого этажа трехлетнюю дочь, ребенка забрали в больницу в тяжелом состоянии.В минздраве региона уточнили, что врачи провели ребенку двухчасовую операцию. Сейчас девочка находится в реанимации.В прокуратуре Республики Башкортостан сообщили, что в момент инцидента отец с дочерью находились в квартире вдвоем, мать со старшим сыном выехали в санаторий в другой субъект. Ведомство проводит проверку по факту произошедшего.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

уфа

башкортостан

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

уфа, башкортостан, происшествия, здравоохранение в россии, общество, дети, новости