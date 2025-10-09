Рейтинг@Mail.ru
В Уфе прооперировали девочку после падения с 4 этажа - РИА Новости Крым, 09.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251009/v-ufe-prooperirovali-devochku-posle-padeniya-s-4-etazha-1150075011.html
В Уфе прооперировали девочку после падения с 4 этажа
В Уфе прооперировали девочку после падения с 4 этажа - РИА Новости Крым, 09.10.2025
В Уфе прооперировали девочку после падения с 4 этажа
Нейрохирурги городской детской больницы Уфы прооперировали трехлетнюю девочку, которую отец сбросил с четвертого этажа. Ребенок находится в реанимации в крайне... РИА Новости Крым, 09.10.2025
2025-10-09T13:44
2025-10-09T13:44
уфа
башкортостан
происшествия
здравоохранение в россии
общество
дети
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/07/1132615978_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_67747de84a60287ba5abbed8994f4858.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Нейрохирурги городской детской больницы Уфы прооперировали трехлетнюю девочку, которую отец сбросил с четвертого этажа. Ребенок находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщил министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин.Днем в четверг стало известно, что житель Уфы сбросил с четвертого этажа трехлетнюю дочь, ребенка забрали в больницу в тяжелом состоянии.В минздраве региона уточнили, что врачи провели ребенку двухчасовую операцию. Сейчас девочка находится в реанимации.В прокуратуре Республики Башкортостан сообщили, что в момент инцидента отец с дочерью находились в квартире вдвоем, мать со старшим сыном выехали в санаторий в другой субъект. Ведомство проводит проверку по факту произошедшего.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
уфа
башкортостан
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/07/1132615978_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_6a4b2df83d70c0e73eb0dc67d09b47bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
уфа, башкортостан, происшествия, здравоохранение в россии, общество, дети, новости
В Уфе прооперировали девочку после падения с 4 этажа

В Уфе прооперировали девочку после падения с 4 этажа – ребенок в крайне тяжелом состоянии

13:44 09.10.2025
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкОперационный светильник
Операционный светильник - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Нейрохирурги городской детской больницы Уфы прооперировали трехлетнюю девочку, которую отец сбросил с четвертого этажа. Ребенок находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщил министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин.
Днем в четверг стало известно, что житель Уфы сбросил с четвертого этажа трехлетнюю дочь, ребенка забрали в больницу в тяжелом состоянии.
"Состояние ребенка оценивается как крайне тяжелое", – рассказал и.о. заведующего детским нейрохирургическим отделением больницы Константин Нигматуллин.
В минздраве региона уточнили, что врачи провели ребенку двухчасовую операцию. Сейчас девочка находится в реанимации.
В прокуратуре Республики Башкортостан сообщили, что в момент инцидента отец с дочерью находились в квартире вдвоем, мать со старшим сыном выехали в санаторий в другой субъект. Ведомство проводит проверку по факту произошедшего.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
УфаБашкортостанПроисшествияЗдравоохранение в РоссииОбществодетиНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:16Крушение самолета AZAL – Путин назвал Алиеву причину катастрофы
15:10На Севастополь обрушится сильный холодный ветер
15:03Умер певец Амирамов
14:42"За силу искусства": кто получил Нобелевскую премию по литературе
14:32"Крыммедстрах" рассказал о нововведениях в системе ОМС
14:29Три дрона ВСУ сбиты в Ростовской области: повреждены дома и машины
14:22Крымский мост – очередь выросла в 3,5 раза за час
14:02Соглашения России и Таджикистана: итоги встречи глав государств
13:54ВТБ: альтернативные платежи займут 47% безналичного рынка к 2026 году
13:44В Уфе прооперировали девочку после падения с 4 этажа
13:35Спецпроект РИА Новости Крым о бойцах представили на форуме в Симферополе
13:24Очень сильные дожди и штормовой ветер задержатся в Крыму
13:19Армия России идет в перед – новости СВО за сегодня
13:10У Крымского моста сейчас выросла очередь
13:01Зеленский пригрозил России блэкаутом
12:51В Крыму планируют построить новый экспоцентр
12:29Удары по Украине сегодня: что уничтожено
12:22Зеленский выдвинул Трампу очередное условие
12:10Путин и Рахмон подписали заявление о стратегическом партнерстве
11:59Сибиряк сам себе испортил новоселье в Севастополе
Лента новостейМолния