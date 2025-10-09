https://crimea.ria.ru/20251009/v-ufe-prooperirovali-devochku-posle-padeniya-s-4-etazha-1150075011.html
В Уфе прооперировали девочку после падения с 4 этажа
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Нейрохирурги городской детской больницы Уфы прооперировали трехлетнюю девочку, которую отец сбросил с четвертого этажа. Ребенок находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщил министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин.Днем в четверг стало известно, что житель Уфы сбросил с четвертого этажа трехлетнюю дочь, ребенка забрали в больницу в тяжелом состоянии.В минздраве региона уточнили, что врачи провели ребенку двухчасовую операцию. Сейчас девочка находится в реанимации.В прокуратуре Республики Башкортостан сообщили, что в момент инцидента отец с дочерью находились в квартире вдвоем, мать со старшим сыном выехали в санаторий в другой субъект. Ведомство проводит проверку по факту произошедшего.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
