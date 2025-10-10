https://crimea.ria.ru/20251010/krym-khochet-torgovat-ovoschami-myasom-i-molokom-iz-istoricheskikh-regionov-1150105755.html
Крым хочет торговать овощами, мясом и молоком из исторических регионов
Крым хочет торговать овощами, мясом и молоком из исторических регионов - РИА Новости Крым, 10.10.2025
Крым хочет торговать овощами, мясом и молоком из исторических регионов
Производителей из новых регионов России приглашают найти торговые площади в Крыму. Об этом в ходе Торгово-промышленного форума 2025 рассказал министр... РИА Новости Крым, 10.10.2025
2025-10-10T14:59
2025-10-10T14:59
2025-10-10T14:59
крым
анушаван агаджанян
минпром крыма
торговля
новые регионы россии
производство в крыму
производство
продукты
новости крыма
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/19/1136857270_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1aaa447e2e894ca1b96745a06d88bdb9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Производителей из новых регионов России приглашают найти торговые площади в Крыму. Об этом в ходе Торгово-промышленного форума 2025 рассказал министр промышленности и торговли Республики Крым Анушаван Агаджанян.Профильный министр также отметил, что крымские сети уже расширяют свои торговые площадки и начинают работу в новых регионах. Более того, Крым обменялся с Запорожской и Херсонской областями, а также ДНР и ЛНР информацией по существующим в каждом из регионов сырьевым базам.На полуострове предлагают производителям наладить торговлю мясом, овощами и молочной продукцией. Вторая в 2025 году Торгово-закупочная сессия, которая пройдет 24 октября в Симферополе, объединит представителей ритейла, производителей и органы власти, сообщили в минпромторге республики. Участниками мероприятия станут около 200 представителей бизнеса. Основной акцент будет сделан на производителей продовольственных товаров. Как ранее рассказали в минпромторге, торговые сети полуострова в первую очередь заинтересованы в поставках плодоовощной продукции, мяса и молочной продукции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Производство аквакультуры в Крыму выросло почти на 75% за девять месяцевЦены на говядину в мире бьют рекорды 65-летней давностиВ Крыму создают новые сорта овощей: что скоро появится на прилавках
https://crimea.ria.ru/20250813/vse-nachinalos-s-kastryulki-kak-rabotaet-sevastopolskiy-syrovar-1148519621.html
крым
новые регионы россии
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/19/1136857270_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b671576b38b023bd21e57bc6bb6e7953.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, анушаван агаджанян, минпром крыма, торговля, новые регионы россии, производство в крыму, производство, продукты, новости крыма, новости, продовольственная безопасность
Крым хочет торговать овощами, мясом и молоком из исторических регионов
Производителей пищевых продуктов из новых регионов зовут торговать в Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Производителей из новых регионов России приглашают найти торговые площади в Крыму. Об этом в ходе Торгово-промышленного форума 2025 рассказал министр промышленности и торговли Республики Крым Анушаван Агаджанян.
"Производители с новых территорий говорят, что не могут попасть в крымские торговые сети. Я говорю, приезжайте, я вас со всеми познакомлю. Функция минпромторга - провести торгово-закупочную сессию, чтобы дорога была напрямую от производителя до торгового прилавка без посредников", - сказал он в ходе пленарного заседания.
Профильный министр также отметил, что крымские сети уже расширяют свои торговые площадки и начинают работу в новых регионах. Более того, Крым обменялся с Запорожской и Херсонской областями, а также ДНР и ЛНР информацией по существующим в каждом из регионов сырьевым базам.
На полуострове предлагают производителям наладить торговлю мясом, овощами и молочной продукцией.
Вторая в 2025 году Торгово-закупочная сессия, которая пройдет 24 октября в Симферополе, объединит представителей ритейла, производителей и органы власти, сообщили в минпромторге республики. Участниками мероприятия станут около 200 представителей бизнеса. Основной акцент будет сделан на производителей продовольственных товаров.
Как ранее рассказали в минпромторге, торговые сети полуострова в первую очередь заинтересованы в поставках плодоовощной продукции, мяса и молочной продукции.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: