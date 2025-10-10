https://crimea.ria.ru/20251010/krym-khochet-torgovat-ovoschami-myasom-i-molokom-iz-istoricheskikh-regionov-1150105755.html

Крым хочет торговать овощами, мясом и молоком из исторических регионов

Крым хочет торговать овощами, мясом и молоком из исторических регионов - РИА Новости Крым, 10.10.2025

Крым хочет торговать овощами, мясом и молоком из исторических регионов

Производителей из новых регионов России приглашают найти торговые площади в Крыму. Об этом в ходе Торгово-промышленного форума 2025 рассказал министр... РИА Новости Крым, 10.10.2025

2025-10-10T14:59

2025-10-10T14:59

2025-10-10T14:59

крым

анушаван агаджанян

минпром крыма

торговля

новые регионы россии

производство в крыму

производство

продукты

новости крыма

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/19/1136857270_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1aaa447e2e894ca1b96745a06d88bdb9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Производителей из новых регионов России приглашают найти торговые площади в Крыму. Об этом в ходе Торгово-промышленного форума 2025 рассказал министр промышленности и торговли Республики Крым Анушаван Агаджанян.Профильный министр также отметил, что крымские сети уже расширяют свои торговые площадки и начинают работу в новых регионах. Более того, Крым обменялся с Запорожской и Херсонской областями, а также ДНР и ЛНР информацией по существующим в каждом из регионов сырьевым базам.На полуострове предлагают производителям наладить торговлю мясом, овощами и молочной продукцией. Вторая в 2025 году Торгово-закупочная сессия, которая пройдет 24 октября в Симферополе, объединит представителей ритейла, производителей и органы власти, сообщили в минпромторге республики. Участниками мероприятия станут около 200 представителей бизнеса. Основной акцент будет сделан на производителей продовольственных товаров. Как ранее рассказали в минпромторге, торговые сети полуострова в первую очередь заинтересованы в поставках плодоовощной продукции, мяса и молочной продукции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Производство аквакультуры в Крыму выросло почти на 75% за девять месяцевЦены на говядину в мире бьют рекорды 65-летней давностиВ Крыму создают новые сорта овощей: что скоро появится на прилавках

https://crimea.ria.ru/20250813/vse-nachinalos-s-kastryulki-kak-rabotaet-sevastopolskiy-syrovar-1148519621.html

крым

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, анушаван агаджанян, минпром крыма, торговля, новые регионы россии, производство в крыму, производство, продукты, новости крыма, новости, продовольственная безопасность