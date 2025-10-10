Рейтинг@Mail.ru
Крым хочет торговать овощами, мясом и молоком из исторических регионов - РИА Новости Крым, 10.10.2025
https://crimea.ria.ru/20251010/krym-khochet-torgovat-ovoschami-myasom-i-molokom-iz-istoricheskikh-regionov-1150105755.html
Крым хочет торговать овощами, мясом и молоком из исторических регионов
Крым хочет торговать овощами, мясом и молоком из исторических регионов - РИА Новости Крым, 10.10.2025
Крым хочет торговать овощами, мясом и молоком из исторических регионов
Производителей из новых регионов России приглашают найти торговые площади в Крыму. Об этом в ходе Торгово-промышленного форума 2025 рассказал министр... РИА Новости Крым, 10.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Производителей из новых регионов России приглашают найти торговые площади в Крыму. Об этом в ходе Торгово-промышленного форума 2025 рассказал министр промышленности и торговли Республики Крым Анушаван Агаджанян.Профильный министр также отметил, что крымские сети уже расширяют свои торговые площадки и начинают работу в новых регионах. Более того, Крым обменялся с Запорожской и Херсонской областями, а также ДНР и ЛНР информацией по существующим в каждом из регионов сырьевым базам.На полуострове предлагают производителям наладить торговлю мясом, овощами и молочной продукцией. Вторая в 2025 году Торгово-закупочная сессия, которая пройдет 24 октября в Симферополе, объединит представителей ритейла, производителей и органы власти, сообщили в минпромторге республики. Участниками мероприятия станут около 200 представителей бизнеса. Основной акцент будет сделан на производителей продовольственных товаров. Как ранее рассказали в минпромторге, торговые сети полуострова в первую очередь заинтересованы в поставках плодоовощной продукции, мяса и молочной продукции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Производство аквакультуры в Крыму выросло почти на 75% за девять месяцевЦены на говядину в мире бьют рекорды 65-летней давностиВ Крыму создают новые сорта овощей: что скоро появится на прилавках
крым, анушаван агаджанян, минпром крыма, торговля, новые регионы россии, производство в крыму, производство, продукты, новости крыма, новости, продовольственная безопасность
Крым хочет торговать овощами, мясом и молоком из исторических регионов

Производителей пищевых продуктов из новых регионов зовут торговать в Крым

14:59 10.10.2025
 
© РИА Новости КрымЛюди в супермаркете
Люди в супермаркете - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Производителей из новых регионов России приглашают найти торговые площади в Крыму. Об этом в ходе Торгово-промышленного форума 2025 рассказал министр промышленности и торговли Республики Крым Анушаван Агаджанян.
"Производители с новых территорий говорят, что не могут попасть в крымские торговые сети. Я говорю, приезжайте, я вас со всеми познакомлю. Функция минпромторга - провести торгово-закупочную сессию, чтобы дорога была напрямую от производителя до торгового прилавка без посредников", - сказал он в ходе пленарного заседания.
Профильный министр также отметил, что крымские сети уже расширяют свои торговые площадки и начинают работу в новых регионах. Более того, Крым обменялся с Запорожской и Херсонской областями, а также ДНР и ЛНР информацией по существующим в каждом из регионов сырьевым базам.
На полуострове предлагают производителям наладить торговлю мясом, овощами и молочной продукцией.
Вторая в 2025 году Торгово-закупочная сессия, которая пройдет 24 октября в Симферополе, объединит представителей ритейла, производителей и органы власти, сообщили в минпромторге республики. Участниками мероприятия станут около 200 представителей бизнеса. Основной акцент будет сделан на производителей продовольственных товаров.
Как ранее рассказали в минпромторге, торговые сети полуострова в первую очередь заинтересованы в поставках плодоовощной продукции, мяса и молочной продукции.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Производство аквакультуры в Крыму выросло почти на 75% за девять месяцев
Цены на говядину в мире бьют рекорды 65-летней давности
В Крыму создают новые сорта овощей: что скоро появится на прилавках
КрымАнушаван АгаджанянМинпром КрымаТорговляНовые регионы РоссииПроизводство в КрымуПроизводствоПродуктыНовости КрымаНовостиПродовольственная безопасность
 
