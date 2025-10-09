Рейтинг@Mail.ru
В Черниговской и Сумской областях полностью остановлено движение поездов - РИА Новости Крым, 09.10.2025
В Черниговской и Сумской областях полностью остановлено движение поездов
В Черниговской и Сумской областях полностью остановлено движение поездов - РИА Новости Крым, 09.10.2025
В Черниговской и Сумской областях полностью остановлено движение поездов
На Украине полностью остановлено движение поездов в Черниговскую и Сумскую область. Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег... РИА Новости Крым, 09.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. На Украине полностью остановлено движение поездов в Черниговскую и Сумскую область. Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.В Одессе после серии взрывов возникли сильные пожары на объектах портовой и энергетической инфраструктуры.Накануне сообщалось, что в ночь на среду на Украине прогремела серия взрывов. В ряде областей вспыхнули пожары, была повреждена критическая инфраструктура, загорелась нефтебаза.
Новости
сумская область, черниговская область, новости, поезд, железная дорога, украина
В Черниговской и Сумской областях полностью остановлено движение поездов

Движение поездов полностью остановлено в Черниговской и Сумской областях Украины

19:19 09.10.2025 (обновлено: 19:21 09.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. На Украине полностью остановлено движение поездов в Черниговскую и Сумскую область. Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.
"В направлении Сумщины и Черниговщины временно приостановлено движение поездов", – сказано в сообщении.
В Одессе после серии взрывов возникли сильные пожары на объектах портовой и энергетической инфраструктуры.
Накануне сообщалось, что в ночь на среду на Украине прогремела серия взрывов. В ряде областей вспыхнули пожары, была повреждена критическая инфраструктура, загорелась нефтебаза.
