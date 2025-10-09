https://crimea.ria.ru/20251009/v-chernigovskoy-i-sumskoy-oblastyakh-polnostyu-ostanovleno-dvizhenie-poezdov-1150087871.html

В Черниговской и Сумской областях полностью остановлено движение поездов

2025-10-09T19:19

2025-10-09T19:19

2025-10-09T19:21

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. На Украине полностью остановлено движение поездов в Черниговскую и Сумскую область. Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.В Одессе после серии взрывов возникли сильные пожары на объектах портовой и энергетической инфраструктуры.Накануне сообщалось, что в ночь на среду на Украине прогремела серия взрывов. В ряде областей вспыхнули пожары, была повреждена критическая инфраструктура, загорелась нефтебаза.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

