На востоке Крыма частично обесточен один из районов - РИА Новости Крым, 09.10.2025
На востоке Крыма частично обесточен один из районов
В Ленинском районе Крыма зафиксированы перебои в подаче электроэнергии в двух населенных пунктах, сообщает "Крымэнерго".
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма зафиксированы перебои в подаче электроэнергии в двух населенных пунктах, сообщает "Крымэнерго".По информации "Крымэнерго", специалисты уже приступили к ремонтным работам. Планируемое время полного восстановления электроснабжения – в течение трех часов.
17:42 09.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма зафиксированы перебои в подаче электроэнергии в двух населенных пунктах, сообщает "Крымэнерго".
"Аварийное отключение! Ленинский район. Населенные пункты: Красногорка, Королево", – перечислили в организации.
По информации "Крымэнерго", специалисты уже приступили к ремонтным работам. Планируемое время полного восстановления электроснабжения – в течение трех часов.
Ленинский районНовости КрымаЭлектросети КрымаЭлектроэнергияЭлектричествоГУП РК "Крымэнерго"Отключение электроэнергии
 
