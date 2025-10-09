https://crimea.ria.ru/20251009/na-vostoke-kryma-chastichno-obestochen-odin-iz-rayonov-1150086198.html
На востоке Крыма частично обесточен один из районов
На востоке Крыма частично обесточен один из районов - РИА Новости Крым, 09.10.2025
На востоке Крыма частично обесточен один из районов
В Ленинском районе Крыма зафиксированы перебои в подаче электроэнергии в двух населенных пунктах, сообщает "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 09.10.2025
2025-10-09T17:42
2025-10-09T17:42
2025-10-09T17:42
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма зафиксированы перебои в подаче электроэнергии в двух населенных пунктах, сообщает "Крымэнерго".По информации "Крымэнерго", специалисты уже приступили к ремонтным работам. Планируемое время полного восстановления электроснабжения – в течение трех часов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму до конца года нарастят энергетические мощностиКрым на пиковой мощности потребления электроэнергии – есть ли дефицитВ Коктебеле открыли крупную электроподстанцию
