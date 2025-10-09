Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас – обстановка к утру четверга - РИА Новости Крым, 09.10.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост сейчас – обстановка к утру четверга
Крымский мост сейчас – обстановка к утру четверга - РИА Новости Крым, 09.10.2025
Крымский мост сейчас – обстановка к утру четверга
Утром в четверг проезд к пунктам досмотра у Крымского моста со стороны Керчи Краснодарского края свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной... РИА Новости Крым, 09.10.2025
2025-10-09T08:01
2025-10-09T08:14
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Утром в четверг проезд к пунктам досмотра у Крымского моста со стороны Керчи Краснодарского края свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.На Крымском мосту введены повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж проверяют. Для этих целей организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все работают на полную мощность, чтобы поток прошел очередь как можно быстрее.Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Крымский мост сейчас – обстановка к утру четверга

Крымский мост сейчас свободен для проезда со стороны Керчи и Тамани

08:01 09.10.2025 (обновлено: 08:14 09.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Утром в четверг проезд к пунктам досмотра у Крымского моста со стороны Керчи Краснодарского края свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.

"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", – сказано в сообщении по состоянию на 8 часов.

На Крымском мосту введены повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж проверяют. Для этих целей организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все работают на полную мощность, чтобы поток прошел очередь как можно быстрее.
Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.
Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
