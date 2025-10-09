https://crimea.ria.ru/20251009/krymskiy-most-seychas--obstanovka-k-utru-pyatnitsy-1150062592.html
Крымский мост сейчас – обстановка к утру четверга
Утром в четверг проезд к пунктам досмотра у Крымского моста со стороны Керчи Краснодарского края свободен.
2025-10-09T08:01
2025-10-09T08:01
2025-10-09T08:14
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Утром в четверг проезд к пунктам досмотра у Крымского моста со стороны Керчи Краснодарского края свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.На Крымском мосту введены повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж проверяют. Для этих целей организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все работают на полную мощность, чтобы поток прошел очередь как можно быстрее.Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
