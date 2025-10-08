https://crimea.ria.ru/20251008/na-ukraine-zaveli-pochti-trista-tysyach-ugolovnykh-del-o-dezertirstve-1150056443.html

На Украине завели почти триста тысяч уголовных дел о дезертирстве

На Украине завели почти триста тысяч уголовных дел о дезертирстве - РИА Новости Крым, 08.10.2025

На Украине завели почти триста тысяч уголовных дел о дезертирстве

По статьям о дезертирстве и самовольном оставлении части на Украине завели свыше 270 тысяч уголовных дел с января 2022 года. Об этом со ссылкой на офис... РИА Новости Крым, 08.10.2025

2025-10-08T18:54

2025-10-08T18:54

2025-10-08T18:34

новости

украина

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

дезертирство в всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132056531_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_9d2895b667f698a34a2b842b4ac0ce1a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. По статьям о дезертирстве и самовольном оставлении части на Украине завели свыше 270 тысяч уголовных дел с января 2022 года. Об этом со ссылкой на офис генпрокурора сообщают местные СМИ.Так, в 2022 – 2025 годах число зарегистрированных уголовных правонарушений по статье о самовольном оставлении воинской части или места службы составило 218 282, а по статье о дезертирстве – 52 075, уточнили авторы материала.При этом отмечается, что лишь 5% из общего количества дел дошли до суда. В их числе более 13,6 тысяч дел о самовольном оставлении части и 696 дел о дезертирстве.В сентябре украинский журналист Владимир Бойко, специализирующийся на теме дезертирства, сообщал, что около 143 тысяч случаев дезертирства и самовольного оставления части было зарегистрировано за первые 8 месяцев 2025 года в ВСУ. А с февраля 2022 года их было уже свыше 265 тысяч.В марте депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что военнослужащие ВСУ, отправленные на обучение за рубеж, обратно не возвращаются, так как не хотят воевать.Согласно данным Единого государственного реестра судебных решений Украины, дезертирство украинских военнослужащих росло рекордными темпами на протяжении всего текущего года. В мае сообщалось, что по состоянию за пять месяцев число официально зафиксированных случаев самовольного оставления частей украинскими военными превысило 25 тысяч.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В МИД России обратились к гражданам УкраиныНа Украине военкомов отправляют на фронт за срыв плана мобилизации – СМИК чему приведут удары армии России по ТЦК на Украине – мнение

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, украина, потери всу , всу (вооруженные силы украины), дезертирство в всу