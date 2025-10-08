Рейтинг@Mail.ru
На Украине завели почти триста тысяч уголовных дел о дезертирстве - РИА Новости Крым, 08.10.2025
На Украине завели почти триста тысяч уголовных дел о дезертирстве
На Украине завели почти триста тысяч уголовных дел о дезертирстве - РИА Новости Крым, 08.10.2025
На Украине завели почти триста тысяч уголовных дел о дезертирстве
По статьям о дезертирстве и самовольном оставлении части на Украине завели свыше 270 тысяч уголовных дел с января 2022 года. Об этом со ссылкой на офис... РИА Новости Крым, 08.10.2025
2025-10-08T18:54
2025-10-08T18:34
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. По статьям о дезертирстве и самовольном оставлении части на Украине завели свыше 270 тысяч уголовных дел с января 2022 года. Об этом со ссылкой на офис генпрокурора сообщают местные СМИ.Так, в 2022 – 2025 годах число зарегистрированных уголовных правонарушений по статье о самовольном оставлении воинской части или места службы составило 218 282, а по статье о дезертирстве – 52 075, уточнили авторы материала.При этом отмечается, что лишь 5% из общего количества дел дошли до суда. В их числе более 13,6 тысяч дел о самовольном оставлении части и 696 дел о дезертирстве.В сентябре украинский журналист Владимир Бойко, специализирующийся на теме дезертирства, сообщал, что около 143 тысяч случаев дезертирства и самовольного оставления части было зарегистрировано за первые 8 месяцев 2025 года в ВСУ. А с февраля 2022 года их было уже свыше 265 тысяч.В марте депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что военнослужащие ВСУ, отправленные на обучение за рубеж, обратно не возвращаются, так как не хотят воевать.Согласно данным Единого государственного реестра судебных решений Украины, дезертирство украинских военнослужащих росло рекордными темпами на протяжении всего текущего года. В мае сообщалось, что по состоянию за пять месяцев число официально зафиксированных случаев самовольного оставления частей украинскими военными превысило 25 тысяч.
На Украине завели почти триста тысяч уголовных дел о дезертирстве

18:54 08.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. По статьям о дезертирстве и самовольном оставлении части на Украине завели свыше 270 тысяч уголовных дел с января 2022 года. Об этом со ссылкой на офис генпрокурора сообщают местные СМИ.

"С января 2022 года по август 2025 года в Украине возбудили более 270 тысяч уголовных производств по статьям о самовольном оставлении части и дезертирстве", – цитирует публикацию РИА Новости.

Так, в 2022 – 2025 годах число зарегистрированных уголовных правонарушений по статье о самовольном оставлении воинской части или места службы составило 218 282, а по статье о дезертирстве – 52 075, уточнили авторы материала.
При этом отмечается, что лишь 5% из общего количества дел дошли до суда. В их числе более 13,6 тысяч дел о самовольном оставлении части и 696 дел о дезертирстве.
В сентябре украинский журналист Владимир Бойко, специализирующийся на теме дезертирства, сообщал, что около 143 тысяч случаев дезертирства и самовольного оставления части было зарегистрировано за первые 8 месяцев 2025 года в ВСУ. А с февраля 2022 года их было уже свыше 265 тысяч.
В марте депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что военнослужащие ВСУ, отправленные на обучение за рубеж, обратно не возвращаются, так как не хотят воевать.
Согласно данным Единого государственного реестра судебных решений Украины, дезертирство украинских военнослужащих росло рекордными темпами на протяжении всего текущего года. В мае сообщалось, что по состоянию за пять месяцев число официально зафиксированных случаев самовольного оставления частей украинскими военными превысило 25 тысяч.
