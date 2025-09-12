https://crimea.ria.ru/20250912/v-mid-rossii-obratilis-k-grazhdanam-ukrainy-1149404024.html
В МИД России обратились к гражданам Украины
В МИД России обратились к гражданам Украины - РИА Новости Крым, 12.09.2025
В МИД России обратились к гражданам Украины
Запад руками главы киевского режима Владимира Зеленского реализует на Украине настоящий геноцид. Об том заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, РИА Новости Крым, 12.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым.
В МИД России обратились к гражданам Украины
В МИД России призвали граждан Украины очнуться и увидеть геноцид Запада руками Зеленского
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Запад руками главы киевского режима Владимира Зеленского реализует на Украине настоящий геноцид. Об том заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, призвав украинский народ очнуться.
В своем выступлении Захарова обратила внимание на то, что из-за катастрофической нехватки бойцов ВСУ на линии фронта киевский режим инициировал на Украине экстренную мобилизацию, запланировав поставить под ружье свыше 120 тысяч человек.
"Граждане Украины, вы должны понять: если теперь Зеленскому требуется еще 120 тысяч вас, что от вас в принципе останется?" – обратилась представитель МИД РФ.
Мобилизации подлежат преимущественно жители русскоязычных регионов в центральной и южной частях Украины, и обойдется она 12 миллионов долларов, отметила Захарова.
В частности, это работа оперативных штабов, бесперебойно обновляющих данные и отлавливающих жителей для отправки на фронт, дополнительные пункты "людоловов" на спортивных аренах и в крупных административных зданиях, а также рейды по торговым центрам и санаториям, перечислила представитель российского МИД.
"В городах-миллионниках – Киеве, Одессе, Харькове, Днепропетровске – военкоматы переведены на круглосуточный режим работы. Да когда же очнетесь?.. Вопрос к каждому гражданину Украины: хотя бы сейчас... неужели до вас не дойдет главное: вас же Зеленский на западные деньги просто убивает", – заявила Захарова.
Темпы дезертирства из ВСУ продолжают расти, однако в "офисе президента Украины" уже пообещали, что мобилизация и дальнейшее ужесточение рекрутирования будет продолжаться даже в случае прекращения огня, подчеркнула представитель МИД РФ. И отметила, что на этом фоне подлитым в огонь маслом стал призыв экс-генпрокурора Украины Юрия Луценко проверять "на предмет сотрудничества с ФСБ России" телефоны родственников украинских военных, пропавших без вести и взятых в плен ВС РФ.
"В отношении граждан Украины Запад руками Зеленского реализует настоящий геноцид. Страну продолжают массово покидать молодые люди 18 – 22 лет, которым 26 августа украинское правительство сняло ограничения на выезд. Только за первые сутки их число превысило 11 тысяч человек. И оно будет расти. Возвращаться в превратившуюся в концлагерь Украину никто из выехавших парней, очевидно, не собирается", – сказал представитель российского МИД.
Она также делает вывод, что проводимая киевским режимом при поддержке Запада политика насильственной украинизации и дерусификации самоубийственна для украинского народа, подневольные поколения которого воспитываются в ненависти и желании воевать.
"Это все ведет к самоуничтожению Украины и украинцев", – подытожила Захарова.
