В МИД России обратились к гражданам Украины - РИА Новости Крым, 12.09.2025
В МИД России обратились к гражданам Украины
В МИД России обратились к гражданам Украины - РИА Новости Крым, 12.09.2025
В МИД России обратились к гражданам Украины
Запад руками главы киевского режима Владимира Зеленского реализует на Украине настоящий геноцид. Об том заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2025-09-12T16:37
2025-09-12T16:37
министерство иностранных дел рф (мид рф)
мария захарова
мнения
россия
украина
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Запад руками главы киевского режима Владимира Зеленского реализует на Украине настоящий геноцид. Об том заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, призвав украинский народ очнуться.В своем выступлении Захарова обратила внимание на то, что из-за катастрофической нехватки бойцов ВСУ на линии фронта киевский режим инициировал на Украине экстренную мобилизацию, запланировав поставить под ружье свыше 120 тысяч человек.Мобилизации подлежат преимущественно жители русскоязычных регионов в центральной и южной частях Украины, и обойдется она 12 миллионов долларов, отметила Захарова.В частности, это работа оперативных штабов, бесперебойно обновляющих данные и отлавливающих жителей для отправки на фронт, дополнительные пункты "людоловов" на спортивных аренах и в крупных административных зданиях, а также рейды по торговым центрам и санаториям, перечислила представитель российского МИД.Темпы дезертирства из ВСУ продолжают расти, однако в "офисе президента Украины" уже пообещали, что мобилизация и дальнейшее ужесточение рекрутирования будет продолжаться даже в случае прекращения огня, подчеркнула представитель МИД РФ. И отметила, что на этом фоне подлитым в огонь маслом стал призыв экс-генпрокурора Украины Юрия Луценко проверять "на предмет сотрудничества с ФСБ России" телефоны родственников украинских военных, пропавших без вести и взятых в плен ВС РФ.Она также делает вывод, что проводимая киевским режимом при поддержке Запада политика насильственной украинизации и дерусификации самоубийственна для украинского народа, подневольные поколения которого воспитываются в ненависти и желании воевать."Это все ведет к самоуничтожению Украины и украинцев", – подытожила Захарова.
В МИД России обратились к гражданам Украины

В МИД России призвали граждан Украины очнуться и увидеть геноцид Запада руками Зеленского

16:37 12.09.2025
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Запад руками главы киевского режима Владимира Зеленского реализует на Украине настоящий геноцид. Об том заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, призвав украинский народ очнуться.
В своем выступлении Захарова обратила внимание на то, что из-за катастрофической нехватки бойцов ВСУ на линии фронта киевский режим инициировал на Украине экстренную мобилизацию, запланировав поставить под ружье свыше 120 тысяч человек.

"Граждане Украины, вы должны понять: если теперь Зеленскому требуется еще 120 тысяч вас, что от вас в принципе останется?" – обратилась представитель МИД РФ.

Мобилизации подлежат преимущественно жители русскоязычных регионов в центральной и южной частях Украины, и обойдется она 12 миллионов долларов, отметила Захарова.
В частности, это работа оперативных штабов, бесперебойно обновляющих данные и отлавливающих жителей для отправки на фронт, дополнительные пункты "людоловов" на спортивных аренах и в крупных административных зданиях, а также рейды по торговым центрам и санаториям, перечислила представитель российского МИД.

"В городах-миллионниках – Киеве, Одессе, Харькове, Днепропетровске – военкоматы переведены на круглосуточный режим работы. Да когда же очнетесь?.. Вопрос к каждому гражданину Украины: хотя бы сейчас... неужели до вас не дойдет главное: вас же Зеленский на западные деньги просто убивает", – заявила Захарова.

Темпы дезертирства из ВСУ продолжают расти, однако в "офисе президента Украины" уже пообещали, что мобилизация и дальнейшее ужесточение рекрутирования будет продолжаться даже в случае прекращения огня, подчеркнула представитель МИД РФ. И отметила, что на этом фоне подлитым в огонь маслом стал призыв экс-генпрокурора Украины Юрия Луценко проверять "на предмет сотрудничества с ФСБ России" телефоны родственников украинских военных, пропавших без вести и взятых в плен ВС РФ.

"В отношении граждан Украины Запад руками Зеленского реализует настоящий геноцид. Страну продолжают массово покидать молодые люди 18 – 22 лет, которым 26 августа украинское правительство сняло ограничения на выезд. Только за первые сутки их число превысило 11 тысяч человек. И оно будет расти. Возвращаться в превратившуюся в концлагерь Украину никто из выехавших парней, очевидно, не собирается", – сказал представитель российского МИД.

Она также делает вывод, что проводимая киевским режимом при поддержке Запада политика насильственной украинизации и дерусификации самоубийственна для украинского народа, подневольные поколения которого воспитываются в ненависти и желании воевать.
"Это все ведет к самоуничтожению Украины и украинцев", – подытожила Захарова.
