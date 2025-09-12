https://crimea.ria.ru/20250912/v-mid-rossii-obratilis-k-grazhdanam-ukrainy-1149404024.html

Запад руками главы киевского режима Владимира Зеленского реализует на Украине настоящий геноцид. Об том заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, РИА Новости Крым, 12.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Запад руками главы киевского режима Владимира Зеленского реализует на Украине настоящий геноцид. Об том заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, призвав украинский народ очнуться.В своем выступлении Захарова обратила внимание на то, что из-за катастрофической нехватки бойцов ВСУ на линии фронта киевский режим инициировал на Украине экстренную мобилизацию, запланировав поставить под ружье свыше 120 тысяч человек.Мобилизации подлежат преимущественно жители русскоязычных регионов в центральной и южной частях Украины, и обойдется она 12 миллионов долларов, отметила Захарова.В частности, это работа оперативных штабов, бесперебойно обновляющих данные и отлавливающих жителей для отправки на фронт, дополнительные пункты "людоловов" на спортивных аренах и в крупных административных зданиях, а также рейды по торговым центрам и санаториям, перечислила представитель российского МИД.Темпы дезертирства из ВСУ продолжают расти, однако в "офисе президента Украины" уже пообещали, что мобилизация и дальнейшее ужесточение рекрутирования будет продолжаться даже в случае прекращения огня, подчеркнула представитель МИД РФ. И отметила, что на этом фоне подлитым в огонь маслом стал призыв экс-генпрокурора Украины Юрия Луценко проверять "на предмет сотрудничества с ФСБ России" телефоны родственников украинских военных, пропавших без вести и взятых в плен ВС РФ.Она также делает вывод, что проводимая киевским режимом при поддержке Запада политика насильственной украинизации и дерусификации самоубийственна для украинского народа, подневольные поколения которого воспитываются в ненависти и желании воевать."Это все ведет к самоуничтожению Украины и украинцев", – подытожила Захарова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Желающих не нашлось: в МИД оценили встречу по Украине в ПарижеРабское подчинение – что означают заявления Каллас о конфликте на УкраинеДепутат Рады предложил пополнять ряды ВСУ пенсионерами и полицейскими

