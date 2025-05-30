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Дезертирство в ВСУ растет рекордными темпами - РИА Новости Крым, 30.05.2025
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Дезертирство в ВСУ растет рекордными темпами
Дезертирство в ВСУ растет рекордными темпами - РИА Новости Крым, 30.05.2025
Дезертирство в ВСУ растет рекордными темпами
За пять месяцев текущего года количество официально зафиксированных случаев самовольного оставления частей украинскими военными превысило 25 тысяч, этот... РИА Новости Крым, 30.05.2025
2025-05-30T08:09
2025-05-30T08:09
украина
дезертирство в всу
всу (вооруженные силы украины)
в мире
мобилизация на украине
военное положение на украине
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. За пять месяцев текущего года количество официально зафиксированных случаев самовольного оставления частей украинскими военными превысило 25 тысяч, этот показатель увеличивается практически ежемесячно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы Единого государственного реестра судебных решений Украины.При этом, как следует из документов, многие дезертировавшие военнослужащие избежали уголовного наказания, поскольку впервые нарушили соответствующую норму закона. При этом имеются случаи, когда беглецов приговаривали к тюремному заключению, в частности, к пяти годам лишения свободы.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, 25 февраля того же года Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор военное положение и всеобщая мобилизации в стране продлевались каждые 90 дней.Режим военного положения на Украине позволяет Зеленскому не проводить президентские выборы. Срок его полномочий в качестве президента Украины истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Раде заявили о нехватке 5 миллиардов долларов для ВСУНа Украине сотрудники ТЦК задержали священникаУкраинские военкоматы получают взятки на 2 миллиарда евро ежегодно
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РИА Новости Крым
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украина, дезертирство в всу, всу (вооруженные силы украины), в мире, мобилизация на украине, военное положение на украине, новости
Дезертирство в ВСУ растет рекордными темпами

Количество случаев дезертирства в ВСУ может достигнуть рекордного уровня в 2025 году

08:09 30.05.2025
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкФорменная одежда военнослужащего ВСУ
Форменная одежда военнослужащего ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости . Сергей Аверин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. За пять месяцев текущего года количество официально зафиксированных случаев самовольного оставления частей украинскими военными превысило 25 тысяч, этот показатель увеличивается практически ежемесячно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы Единого государственного реестра судебных решений Украины.
"Если в январе зафиксировали почти пять тысяч подобных случаев, то в апреле их было уже более шести тысяч. В целом за пять месяцев в стране заметили 25 508 случаев дезертирства. Таким образом, общий показатель за этот год может достигнуть рекордных 61 000 случаев против 35 750 случаев в 2024 году", - говорится в сообщении.
При этом, как следует из документов, многие дезертировавшие военнослужащие избежали уголовного наказания, поскольку впервые нарушили соответствующую норму закона. При этом имеются случаи, когда беглецов приговаривали к тюремному заключению, в частности, к пяти годам лишения свободы.
На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, 25 февраля того же года Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор военное положение и всеобщая мобилизации в стране продлевались каждые 90 дней.
Режим военного положения на Украине позволяет Зеленскому не проводить президентские выборы. Срок его полномочий в качестве президента Украины истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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УкраинаДезертирство в ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)В миреМобилизация на УкраинеВоенное положение на УкраинеНовости
 
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