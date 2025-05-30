Дезертирство в ВСУ растет рекордными темпами
Количество случаев дезертирства в ВСУ может достигнуть рекордного уровня в 2025 году
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. За пять месяцев текущего года количество официально зафиксированных случаев самовольного оставления частей украинскими военными превысило 25 тысяч, этот показатель увеличивается практически ежемесячно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы Единого государственного реестра судебных решений Украины.
"Если в январе зафиксировали почти пять тысяч подобных случаев, то в апреле их было уже более шести тысяч. В целом за пять месяцев в стране заметили 25 508 случаев дезертирства. Таким образом, общий показатель за этот год может достигнуть рекордных 61 000 случаев против 35 750 случаев в 2024 году", - говорится в сообщении.
При этом, как следует из документов, многие дезертировавшие военнослужащие избежали уголовного наказания, поскольку впервые нарушили соответствующую норму закона. При этом имеются случаи, когда беглецов приговаривали к тюремному заключению, в частности, к пяти годам лишения свободы.
На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, 25 февраля того же года Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор военное положение и всеобщая мобилизации в стране продлевались каждые 90 дней.
Режим военного положения на Украине позволяет Зеленскому не проводить президентские выборы. Срок его полномочий в качестве президента Украины истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: