https://crimea.ria.ru/20250713/k-chemu-privedut-udary-armii-rossii-po-ttsk-na-ukraine--mnenie-1147850941.html
К чему приведут удары армии России по ТЦК на Украине – мнение
К чему приведут удары армии России по ТЦК на Украине – мнение - РИА Новости Крым, 13.07.2025
К чему приведут удары армии России по ТЦК на Украине – мнение
Поток дезертиров в ВСУ будет стремительно расти одновременно с лояльностью к армии России, поскольку для этого неонацистская киевская власть создала на Украине... РИА Новости Крым, 13.07.2025
2025-07-13T15:39
2025-07-13T15:39
2025-07-13T15:34
радио "спутник в крыму"
мнения
сергей колдин
тцк на украине (территориальный центр комплектования)
мобилизация на украине
украина
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Поток дезертиров в ВСУ будет стремительно расти одновременно с лояльностью к армии России, поскольку для этого неонацистская киевская власть создала на Украине все условия. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил военный историк, член редколлегии военно-исторического журнала "Милитари Крым" Сергей Колдин.О росте дезертирства в рядах ВСУ говорилось и ранее, а на днях украинские СМИ опубликовали новые шокирующие цифры. Так, только за первое полугодие 2025 года было заведено 107 672 новых уголовных дел по статье о самовольном оставлении воинской части или места службы, дезертирстве, то есть 16 – 20 тысяч каждый месяц. При этом с начала спецоперации таких дело зарегистрировано 230 804, а значит, более 46% от всего объема пришлось на половину 2025 года. И реальная ситуация в ВСУ значительно хуже, поскольку не все данные вносятся в реестр, и у киевских вооруженных формирований, по сути, уже отсутствует пехота.По словам Колдина, все эти официальные цифры еще и занижаются, чтобы не создавать негативного информационного фона на Украине, но он уже существует и будет расти.Это обусловлено несколькими причинами, но все они созданы внутри нынешнего украинского государства, считает Колдин."Дело в том, что украинское общество совершенно неоднородно. Есть, конечно, в рядах ВСУ немало убежденных украинских нацистов, но большое число рьяных были выбиты в течение первых лет спецоперации. Есть и так называемые "патриотично настроенные", как они себя называют, граждане, не нацистских убеждений, но которые "за нэньку Украину" воевали, – сказал Колдин.И выразил мнение, что значительная часть людей на Украине, во-первых, аполитична. А во-вторых, многие из них имеют пророссийские убеждения. И даже не в государственном смысле, а в ментальном. Это люди думающие, говорящие на русском языке, выросшие на русской культуре, на советской. И им очень тяжело воспринимать ту политику, которая проводится нынешним киевским режимом.При этом на Украине продолжается всеобщая мобилизация, которая в 90% случаев является насилием, и ждать, что в таких условиях люди будут охотно и преданно служить действующему бандеровскому режиму, не приходится, отметил Колдин.Примечательно на этом фоне, что поток дезертиров стал увеличиваться с ударами вооруженных сил России по украинским ТЦК – бывшим военкоматам – при этом украинцы поддержали ВС РФ и просят не останавливаться, подчеркнул эксперт.Безусловно, все происходящее становится прежде всего следствием военных неудач ВСУ, а потому для того, чтобы увеличить поток дезертиров на Украине, необходимо достижение побед российских войск на линии боевого соприкосновения.И в этом смысле у Вооруженных Сил России есть огромное преимущество перед армией киевского режима, которое не связано с вооружением и численностью, считает Колдин. Это единство в интернациональности – так было в Российской империи, Советском Союзе и остается в Российской Федерации, что показательно, подчеркнул историк."У нас сейчас воины практически всех национальностей, проживающих в России, воюют на фронте, и очень доблестно. То есть это та суть, о которой говорил в свое время наш знаменитый Петр Великий, что русский тот, кто любит Россию и ей служит", – подытожил эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отбивался от уличной мобилизации: украинец ранил ножом военкомаБез воды и связи: на Украине расследуют нарушения прав людей в ТЦКСотрудники ТЦК покалечили адвоката в Харьковской области
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мнения, сергей колдин, тцк на украине (территориальный центр комплектования), мобилизация на украине, украина, всу (вооруженные силы украины)
К чему приведут удары армии России по ТЦК на Украине – мнение
Удары армии России по ТЦК нашли поддержку у украинцев и дезертирство в ВСУ будет расти
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым.
Поток дезертиров в ВСУ будет стремительно расти одновременно с лояльностью к армии России, поскольку для этого неонацистская киевская власть создала на Украине все условия. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил военный историк, член редколлегии военно-исторического журнала "Милитари Крым" Сергей Колдин.
О росте дезертирства в рядах ВСУ
говорилось и ранее, а на днях украинские СМИ опубликовали новые шокирующие цифры. Так, только за первое полугодие 2025 года было заведено 107 672 новых уголовных дел по статье о самовольном оставлении воинской части или места службы, дезертирстве, то есть 16 – 20 тысяч каждый месяц. При этом с начала спецоперации таких дело зарегистрировано 230 804, а значит, более 46% от всего объема пришлось на половину 2025 года. И реальная ситуация в ВСУ значительно хуже, поскольку не все данные вносятся в реестр, и у киевских вооруженных формирований, по сути, уже отсутствует пехота.
По словам Колдина, все эти официальные цифры еще и занижаются, чтобы не создавать негативного информационного фона на Украине, но он уже существует и будет расти.
"Хотя там (на Украине – ред.) и создается своеобразный информационный вакуум поступающих извне событий, люди могут найти информацию в интернете. И если в начале (спецоперации – ред.) был момент "Россия совершила агрессию", и затуманенные мозги граждан Украины реагировали на это, то теперь их ура-патриотический порыв, который создали длительной пропагандой, уже спал", – прокомментировал военный эксперт.
Это обусловлено несколькими причинами, но все они созданы внутри нынешнего украинского государства, считает Колдин.
"Дело в том, что украинское общество совершенно неоднородно. Есть, конечно, в рядах ВСУ немало убежденных украинских нацистов, но большое число рьяных были выбиты в течение первых лет спецоперации. Есть и так называемые "патриотично настроенные", как они себя называют, граждане, не нацистских убеждений, но которые "за нэньку Украину" воевали, – сказал Колдин.
И выразил мнение, что значительная часть людей на Украине, во-первых, аполитична. А во-вторых, многие из них имеют пророссийские убеждения. И даже не в государственном смысле, а в ментальном. Это люди думающие, говорящие на русском языке, выросшие на русской культуре, на советской. И им очень тяжело воспринимать ту политику, которая проводится нынешним киевским режимом.
При этом на Украине продолжается всеобщая мобилизация, которая в 90% случаев является насилием, и ждать, что в таких условиях люди будут охотно и преданно служить действующему бандеровскому режиму, не приходится, отметил Колдин.
Примечательно на этом фоне, что поток дезертиров стал увеличиваться с ударами вооруженных сил России по украинским ТЦК – бывшим военкоматам – при этом украинцы поддержали ВС РФ и просят не останавливаться, подчеркнул эксперт.
"Мы пришли к такому методу, и это имеет не только военное значение, но и моральное. Так как создает комплиментарность украинского населения к российским вооруженным силам. Мы видим, как в интернете реагируют украинские граждане", – сказал Колдин.
Безусловно, все происходящее становится прежде всего следствием военных неудач ВСУ, а потому для того, чтобы увеличить поток дезертиров на Украине, необходимо достижение побед российских войск на линии боевого соприкосновения.
И в этом смысле у Вооруженных Сил России есть огромное преимущество перед армией киевского режима, которое не связано с вооружением и численностью, считает Колдин. Это единство в интернациональности – так было в Российской империи, Советском Союзе и остается в Российской Федерации, что показательно, подчеркнул историк.
"У нас сейчас воины практически всех национальностей, проживающих в России, воюют на фронте, и очень доблестно. То есть это та суть, о которой говорил в свое время наш знаменитый Петр Великий, что русский тот, кто любит Россию и ей служит", – подытожил эксперт.
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