https://crimea.ria.ru/20251008/kiev-sotrudnichaet-s-afrikanskimi-terroristami--mid-rossii-1150055060.html

Киев сотрудничает с африканскими террористами – МИД России

Киев сотрудничает с африканскими террористами – МИД России - РИА Новости Крым, 08.10.2025

Киев сотрудничает с африканскими террористами – МИД России

Киевский режим сотрудничает с террористическим группировками Сахаро-Сахельского региона Африки при посредничестве Британии. Об этом сообщила официальный... РИА Новости Крым, 08.10.2025

2025-10-08T17:33

2025-10-08T17:33

2025-10-08T17:36

новости

киев

украина

министерство иностранных дел рф (мид рф)

мария захарова

африка

терроризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110672/54/1106725467_0:55:3078:1786_1920x0_80_0_0_c014bbba474e0573e2983dfdf6ed9548.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Киевский режим сотрудничает с террористическим группировками Сахаро-Сахельского региона Африки при посредничестве Британии. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в среду.Кроме того, имеются факты, подтверждающие сотрудничество правительства национального единства Ливии с украинцами при организации и сопровождении террористических операций в странах Сахеля, включая Нигер, добавила дипломат.По данным МИД РФ, вся эта преступная деятельность сопряжена с массовой незаконной продажей ВСУ западных вооружений и боеприпасов. Их наличие у террористических формирований фиксируется в Буркина-Фасо, Демократической Республике Конго, Мали, Нигере, Судане, Сомали, Сирии, Центральноафриканской Республике, Чаде.Киевский режим вовлечен в международное террористическое движение, в частности, украинская разведка вербует радикалов в Сирии, Афганистане и Мали для терактов против РФ, заявляла Захарова ранее. За такими действиями Киева стоят США и Великобритания.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:До последнего малийца: как на Украине используют террористов из АфрикиКиев принялся за ядерный террор континента – МИД об атаке по ЗАЭССБУ нужно признать террористической структурой - Матвиенко

киев

украина

африка

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, киев, украина, министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, африка, терроризм