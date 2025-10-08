https://crimea.ria.ru/20251008/kiev-sotrudnichaet-s-afrikanskimi-terroristami--mid-rossii-1150055060.html
Киев сотрудничает с африканскими террористами – МИД России
Киев сотрудничает с африканскими террористами – МИД России - РИА Новости Крым, 08.10.2025
Киев сотрудничает с африканскими террористами – МИД России
Киевский режим сотрудничает с террористическим группировками Сахаро-Сахельского региона Африки при посредничестве Британии. Об этом сообщила официальный... РИА Новости Крым, 08.10.2025
2025-10-08
2025-10-08T17:33
2025-10-08T17:36
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Киевский режим сотрудничает с террористическим группировками Сахаро-Сахельского региона Африки при посредничестве Британии. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в среду.Кроме того, имеются факты, подтверждающие сотрудничество правительства национального единства Ливии с украинцами при организации и сопровождении террористических операций в странах Сахеля, включая Нигер, добавила дипломат.По данным МИД РФ, вся эта преступная деятельность сопряжена с массовой незаконной продажей ВСУ западных вооружений и боеприпасов. Их наличие у террористических формирований фиксируется в Буркина-Фасо, Демократической Республике Конго, Мали, Нигере, Судане, Сомали, Сирии, Центральноафриканской Республике, Чаде.Киевский режим вовлечен в международное террористическое движение, в частности, украинская разведка вербует радикалов в Сирии, Афганистане и Мали для терактов против РФ, заявляла Захарова ранее. За такими действиями Киева стоят США и Великобритания.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:До последнего малийца: как на Украине используют террористов из АфрикиКиев принялся за ядерный террор континента – МИД об атаке по ЗАЭССБУ нужно признать террористической структурой - Матвиенко
Киев сотрудничает с африканскими террористами при посредничестве Британии – Захарова
17:33 08.10.2025 (обновлено: 17:36 08.10.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Киевский режим сотрудничает с террористическим группировками Сахаро-Сахельского региона Африки при посредничестве Британии. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в среду.
"Появляются все новые свидетельства поддержки режимом Зеленского террористических группировок Сахаро-Сахельского региона Африки. Силовой блок правительства национального единства Ливии при посредничестве Британии наладил взаимодействие с украинскими боевиками, включающее поставки Киевом ударных БПЛА и осуществление инструкторами Главного управления разведки Минобороны Украины тренировочных мероприятий", – заявила Захарова.
Кроме того, имеются факты, подтверждающие сотрудничество правительства национального единства Ливии с украинцами при организации и сопровождении террористических операций в странах Сахеля, включая Нигер, добавила дипломат.
По данным МИД РФ, вся эта преступная деятельность сопряжена с массовой незаконной продажей ВСУ западных вооружений и боеприпасов. Их наличие у террористических формирований фиксируется в Буркина-Фасо, Демократической Республике Конго, Мали, Нигере, Судане, Сомали, Сирии, Центральноафриканской Республике, Чаде.
"Хищение поставляемого Киеву вооружения и военной техники производится как на этапе их передачи в войска, так и непосредственно в подразделениях на передовой. Установленные иностранными спонсорами GPS-трекеры на оружии демонтируются, а его пропажа списывается как боевые потери для дальнейшего вывоза и реализации за рубежом", – констатировала официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ.
Киевский режим вовлечен
в международное террористическое движение, в частности, украинская разведка вербует радикалов в Сирии, Афганистане и Мали для терактов против РФ, заявляла Захарова ранее. За такими действиями Киева стоят США и Великобритания.
