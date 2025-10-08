Рейтинг@Mail.ru
Два района Крыма частично обесточены из-за аварий на сетях - РИА Новости Крым, 08.10.2025
Два района Крыма частично обесточены из-за аварий на сетях
Два района Крыма частично обесточены из-за аварий на сетях - РИА Новости Крым, 08.10.2025
Два района Крыма частично обесточены из-за аварий на сетях
В Красногвардейском районе Крыма и частично в Бахчисарае зафиксированы временные перебои в подаче электроэнергии, сообщает "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 08.10.2025
2025-10-08T16:07
2025-10-08T16:43
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. В Красногвардейском районе Крыма и частично в Бахчисарае зафиксированы временные перебои в подаче электроэнергии, сообщает "Крымэнерго".Также частичное отключение зафиксировано в Бахчисарае.По информации "Крымэнерго", специалисты уже приступили к ремонтным работам. Планируемое время полного восстановления электроснабжения – в течение трех часов.
РИА Новости Крым
Новости
Два района Крыма частично обесточены из-за аварий на сетях

Бахчисарай и Красногвардейский район Крыма частично обесточены из-за аварий на сетях

16:07 08.10.2025 (обновлено: 16:43 08.10.2025)
 
ЛЭП
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. В Красногвардейском районе Крыма и частично в Бахчисарае зафиксированы временные перебои в подаче электроэнергии, сообщает "Крымэнерго".
"Аварийное отключение! Красногвардейский район, населенные пункты: Рогово, Трактовое, Симоненко, Краснознаменка, Радужное", – перечислили в организации.
Также частичное отключение зафиксировано в Бахчисарае.
По информации "Крымэнерго", специалисты уже приступили к ремонтным работам. Планируемое время полного восстановления электроснабжения – в течение трех часов.
