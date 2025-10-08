https://crimea.ria.ru/20251008/dva-rayona-kryma-chastichno-obestocheny-iz-za-avarii-na-setyakh-1150050843.html
Два района Крыма частично обесточены из-за аварий на сетях
В Красногвардейском районе Крыма и частично в Бахчисарае зафиксированы временные перебои в подаче электроэнергии, сообщает "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 08.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. В Красногвардейском районе Крыма и частично в Бахчисарае зафиксированы временные перебои в подаче электроэнергии, сообщает "Крымэнерго".Также частичное отключение зафиксировано в Бахчисарае.По информации "Крымэнерго", специалисты уже приступили к ремонтным работам. Планируемое время полного восстановления электроснабжения – в течение трех часов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму до конца года нарастят энергетические мощностиКрым на пиковой мощности потребления электроэнергии – есть ли дефицитВ Коктебеле открыли крупную электроподстанцию
