Новости Феодосии: как ходит общественный транспорт во вторник
Новости Феодосии: как ходит общественный транспорт во вторник
Во вторник в Феодосии скорректировали расписание отправления пригородного и городского общественного транспорта. Актуальный график опубликован в Telegram-канале
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Во вторник в Феодосии скорректировали расписание отправления пригородного и городского общественного транспорта. Актуальный график опубликован в Telegram-канале администрации.В понедельник в Феодосии временно перекрыли движение транспорта по Керченскому шоссе (от кафе "Изба") и улице Федько (от автостанции).Четвертый маршрут будет следовать из центра к Маяковскому по улице Калинина на Чкалова, а затем выезжать на трассу "Таврида".В Приморский автобусы будут отправляться с интервалом 20-30 минут. Рейсы в село Просвещение следуют раз в полчаса. С шести утра с таким же интервалом запускаются автобусы по маршруту Просвещение – Дружба и в обратном направлении.Маршрут 2 и 2А будут ходить из центра к автовокзалу по расписанию автовокзала. Маршрут 13А Челнокова – Автовокзал также будет следовать по расписанию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
