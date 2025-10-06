Рейтинг@Mail.ru
В Феодосии перекрыли движение по двум улицам - РИА Новости Крым, 06.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251006/v-feodosii-perekryli-dvizhenie-po-dvum-ulitsam-1149983812.html
В Феодосии перекрыли движение по двум улицам
В Феодосии перекрыли движение по двум улицам - РИА Новости Крым, 06.10.2025
В Феодосии перекрыли движение по двум улицам
В Феодосии временно перекрыли движение по двум улицам. Об этом сообщает администрация города. РИА Новости Крым, 06.10.2025
2025-10-06T06:57
2025-10-06T07:13
феодосия
ограничение движения
новости крыма
крым
транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0f/1137294152_0:48:899:554_1920x0_80_0_0_f0d22323f72c15547d59fb4b4eafce4c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. В Феодосии временно перекрыли движение по двум улицам. Об этом сообщает администрация города.Уточняется, что автобусы по маршруту №4 следуют из центра города до автовокзала и обратно, из Приморского до ж/д переезда и обратно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
феодосия
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0f/1137294152_50:0:850:600_1920x0_80_0_0_5034b0e60f0962daf744881012e5c8c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
феодосия, ограничение движения, новости крыма, крым, транспорт
В Феодосии перекрыли движение по двум улицам

В Феодосии временно перекрыли движение транспорта по двум улицам

06:57 06.10.2025 (обновлено: 07:13 06.10.2025)
 
© Пресс-служба правительства СевастополяПроезд запрещен
Проезд запрещен
© Пресс-служба правительства Севастополя
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. В Феодосии временно перекрыли движение по двум улицам. Об этом сообщает администрация города.

"Временно перекрыто движение транспорта по Керченскому шоссе (от кафе "Изба") и улице Федько(от автостанции)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что автобусы по маршруту №4 следуют из центра города до автовокзала и обратно, из Приморского до ж/д переезда и обратно.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ФеодосияОграничение движенияНовости КрымаКрымТранспорт
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:10Крымский мост: обстановка на транспортном переходе утром в понедельник
06:57В Феодосии перекрыли движение по двум улицам
06:38Куда из Крыма поведут новые автобусные маршруты в ближайшее время
06:17Беспилотник сбили на подлете к Москве
05:5540 тысяч человек остались без света в Белгородской области после атак ВСУ
00:01До +22: погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 6 октября
22:15Ответ Трампа Путину и массированный удар по Украине: главное за день
22:04Крымский мост: оперативная информация к вечеру воскресенья
21:43Как сократить перерасход топлива в автомобиле
21:31Банк России назвал топ-10 типичных фраз кибермошенников
21:05300 отделений и сотни тысяч писем: как работает почта Запорожской области
20:3911 украинских беспилотников сбили над Крымом за три часа
20:32Солнце, ветер и дожди: как будет меняться погода в Крыму на неделе
20:14Один человек погиб и двое пострадали в ДТП под Симферополем
19:45Керченская верфь может получить заказ на строительство крупного ледокола
19:10Подготовка США к войне и наступление на Крым: топ новостей недели
18:31Трамп ответил на предложение Путина продлить договор по ядерному оружию
18:10Две ночи подряд можно будет наблюдать одну из самых красивых лун года
17:55В Крыму снова объявили экстренное предупреждение
Лента новостейМолния