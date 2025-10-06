https://crimea.ria.ru/20251006/v-feodosii-perekryli-dvizhenie-po-dvum-ulitsam-1149983812.html
В Феодосии перекрыли движение по двум улицам
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. В Феодосии временно перекрыли движение по двум улицам. Об этом сообщает администрация города.Уточняется, что автобусы по маршруту №4 следуют из центра города до автовокзала и обратно, из Приморского до ж/д переезда и обратно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
06:57 06.10.2025 (обновлено: 07:13 06.10.2025)