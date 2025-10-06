Рейтинг@Mail.ru
Власти Владимирской области опровергли информацию о химическом выбросе - РИА Новости Крым, 06.10.2025
Власти Владимирской области опровергли информацию о химическом выбросе
Власти Владимирской области опровергли информацию о химическом выбросе - РИА Новости Крым, 06.10.2025
Власти Владимирской области опровергли информацию о химическом выбросе
Информация о химическом выбросе в Дзержинске Владимирской области после удара по городскому предприятию – ложь. Это сообщили в официальном Telegram-канале... РИА Новости Крым, 06.10.2025
2025-10-06T17:47
2025-10-06T17:47
владимирская область
новости
химическое оружие
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/0a/1135535435_0:65:1051:656_1920x0_80_0_0_27a9fd8003bb36858044a22af8430055.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Информация о химическом выбросе в Дзержинске Владимирской области после удара по городскому предприятию – ложь. Это сообщили в официальном Telegram-канале правительства Владимирской области.Кроме того, власти подтверждают, что никакого выброса нет, ущерба промышленным объектам не причинено.
владимирская область
владимирская область, новости, химическое оружие, происшествия, всу (вооруженные силы украины)
Власти Владимирской области опровергли информацию о химическом выбросе

Информацию о химическом выбросе во Владимирской области опровергли власти региона

17:47 06.10.2025
 
Фейк
Фейк
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Информация о химическом выбросе в Дзержинске Владимирской области после удара по городскому предприятию – ложь. Это сообщили в официальном Telegram-канале правительства Владимирской области.

"В инфополе зафиксированы фейки под публикациями владимирских тг-каналов. Одинаковые комментарии нагнетают панику, говорят о якобы "химическом выбросе после удара по Свердлова в Дзержинске". Это ложь!" – сказано в сообщении.

© Правительство Владимирской областиФейк о химическом выбросе во Владимирской области
Фейк о химическом выбросе во Владимирской области
© Правительство Владимирской области
Фейк о химическом выбросе во Владимирской области
Кроме того, власти подтверждают, что никакого выброса нет, ущерба промышленным объектам не причинено.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ракеты "Фламинго" – чем они опасны для российского тыла
Трамп разрешил Киеву наносить удары вглубь России – Келлог
Россия ответит на удары Украины по АЭС
 
Владимирская областьНовостиХимическое оружиеПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
