Власти Владимирской области опровергли информацию о химическом выбросе
Власти Владимирской области опровергли информацию о химическом выбросе - РИА Новости Крым, 06.10.2025
Власти Владимирской области опровергли информацию о химическом выбросе
Информация о химическом выбросе в Дзержинске Владимирской области после удара по городскому предприятию – ложь. Это сообщили в официальном Telegram-канале... РИА Новости Крым, 06.10.2025
2025-10-06T17:47
2025-10-06T17:47
2025-10-06T17:47
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Информация о химическом выбросе в Дзержинске Владимирской области после удара по городскому предприятию – ложь. Это сообщили в официальном Telegram-канале правительства Владимирской области.Кроме того, власти подтверждают, что никакого выброса нет, ущерба промышленным объектам не причинено.
Власти Владимирской области опровергли информацию о химическом выбросе
Информацию о химическом выбросе во Владимирской области опровергли власти региона