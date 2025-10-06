https://crimea.ria.ru/20251006/rakety-flamingo--chem-oni-opasny-dlya-rossiyskogo-tyla--1149992247.html

Ракеты "Фламинго" – чем они опасны для российского тыла

Российские зенитные ракетные комплексы С-400, С-350 "Витязь", С-300 "Фаворит" и другие смогут эффективно противостоять крылатым ракетам "Фламинго", которые Киев

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Российские зенитные ракетные комплексы С-400, С-350 "Витязь", С-300 "Фаворит" и другие смогут эффективно противостоять крылатым ракетам "Фламинго", которые Киев уже якобы применяет при попытках поразить объекты на территории РФ. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.Ранее издание The Economist сообщило, что ВСУ используют "Фламинго" для ударов вглубь России. В публикации говорится, что данные ракеты имеют размах крыльев до 6 метров, летают на высотах от 50 до 100 метров над землей со скоростью 850-900 км/ч, имеют дальность полета более 3000 километров и боевую часть весом около тонны. Система наведения у ракеты инерциально-спутниковая.По мнению Кнутова, создавать "Фламинго" Киеву помогал Лондон, поскольку характеристики "украинской" ракеты практически идентичны британской ракете FP-5. Однако габариты "Фламинго" существенно больше. Это достаточно крупный аппарат, с круглым корпусом, что повышает радиолокационную заметность этой ракеты по сравнению с теми же Storm Shadow и SCALP. Кроме того, в "украинской" ракете гораздо меньше композитных материалов, чем в ее британском аналоге, что также повышает ее заметность для средств ПВО и РЭБ.Кроме того, отметил он, в распоряжении Вооруженных сил России есть комплекс РЭБ, которые могут сбивать "Фламинго" с курса."Для того, чтобы РЭБ эффективнее работал, нужно какое-то время для того, чтобы мы нашли уязвимые частоты, частоты, на которых работает головка самонаведения данной крылатой ракеты, и, соответственно, настроили соответствующим образом наши системы радиоэлектронной борьбы", - добавил Кнутов.Комплексам ПВО также потребуется какое-то время для разработки алгоритмов, чтобы эти крылатые ракеты можно было сбивать не только в ручном режиме, но и в автоматическом с помощью компьютера, когда система с элементами искусственного интеллекта сама обнаруживает цель, распознает ее, захватывает, производит пуск ракет и поражает почти со стопроцентной эффективностью, полагает специалист.В августе глава киевского режима Владимир Зеленский по итогам совещания с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым и руководителем офиса Андреем Ермаком заявил, что Украина продолжит развивать возможности нанесения дальнобойных ударов по российской логистике.Также Зеленский анонсировал новые дальнобойные удары по территории России и пообещал жесткие ответы на удары по территории Украины. Он отметил, что сейчас около 40% оружия производится на Украине, и поставил задачу ощутимо увеличить этот показатель.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США предоставят Киеву разведданные для дальнобойных ударов по России"Сломают зубы": в Госдуме ответили на угрозы Британии в адрес КрымаПочему США заявили о передаче Киеву ракет TomahawkТрамп разрешил Киеву наносить удары вглубь России – Келлог

