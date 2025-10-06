Рейтинг@Mail.ru
Ракеты "Фламинго" – чем они опасны для российского тыла
Ракеты "Фламинго" – чем они опасны для российского тыла
Ракеты "Фламинго" – чем они опасны для российского тыла - РИА Новости Крым, 06.10.2025
Ракеты "Фламинго" – чем они опасны для российского тыла
Российские зенитные ракетные комплексы С-400, С-350 "Витязь", С-300 "Фаворит" и другие смогут эффективно противостоять крылатым ракетам "Фламинго", которые Киев РИА Новости Крым, 06.10.2025
2025-10-06T14:36
2025-10-06T14:36
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Российские зенитные ракетные комплексы С-400, С-350 "Витязь", С-300 "Фаворит" и другие смогут эффективно противостоять крылатым ракетам "Фламинго", которые Киев уже якобы применяет при попытках поразить объекты на территории РФ. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.Ранее издание The Economist сообщило, что ВСУ используют "Фламинго" для ударов вглубь России. В публикации говорится, что данные ракеты имеют размах крыльев до 6 метров, летают на высотах от 50 до 100 метров над землей со скоростью 850-900 км/ч, имеют дальность полета более 3000 километров и боевую часть весом около тонны. Система наведения у ракеты инерциально-спутниковая.По мнению Кнутова, создавать "Фламинго" Киеву помогал Лондон, поскольку характеристики "украинской" ракеты практически идентичны британской ракете FP-5. Однако габариты "Фламинго" существенно больше. Это достаточно крупный аппарат, с круглым корпусом, что повышает радиолокационную заметность этой ракеты по сравнению с теми же Storm Shadow и SCALP. Кроме того, в "украинской" ракете гораздо меньше композитных материалов, чем в ее британском аналоге, что также повышает ее заметность для средств ПВО и РЭБ.Кроме того, отметил он, в распоряжении Вооруженных сил России есть комплекс РЭБ, которые могут сбивать "Фламинго" с курса."Для того, чтобы РЭБ эффективнее работал, нужно какое-то время для того, чтобы мы нашли уязвимые частоты, частоты, на которых работает головка самонаведения данной крылатой ракеты, и, соответственно, настроили соответствующим образом наши системы радиоэлектронной борьбы", - добавил Кнутов.Комплексам ПВО также потребуется какое-то время для разработки алгоритмов, чтобы эти крылатые ракеты можно было сбивать не только в ручном режиме, но и в автоматическом с помощью компьютера, когда система с элементами искусственного интеллекта сама обнаруживает цель, распознает ее, захватывает, производит пуск ракет и поражает почти со стопроцентной эффективностью, полагает специалист.В августе глава киевского режима Владимир Зеленский по итогам совещания с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым и руководителем офиса Андреем Ермаком заявил, что Украина продолжит развивать возможности нанесения дальнобойных ударов по российской логистике.Также Зеленский анонсировал новые дальнобойные удары по территории России и пообещал жесткие ответы на удары по территории Украины. Он отметил, что сейчас около 40% оружия производится на Украине, и поставил задачу ощутимо увеличить этот показатель.
Ракеты "Фламинго" – чем они опасны для российского тыла

У российских комплексов ПВО не будет проблем с перехватом ракет "Фламинго" – эксперт

14:36 06.10.2025
 
© AP Photo Efrem LukatskyРабочие осматривают крылатые ракеты "Фламинго" на секретном заводе Fire Point на Украине
Рабочие осматривают крылатые ракеты Фламинго на секретном заводе Fire Point на Украине - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© AP Photo Efrem Lukatsky
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Российские зенитные ракетные комплексы С-400, С-350 "Витязь", С-300 "Фаворит" и другие смогут эффективно противостоять крылатым ракетам "Фламинго", которые Киев уже якобы применяет при попытках поразить объекты на территории РФ. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.
Ранее издание The Economist сообщило, что ВСУ используют "Фламинго" для ударов вглубь России. В публикации говорится, что данные ракеты имеют размах крыльев до 6 метров, летают на высотах от 50 до 100 метров над землей со скоростью 850-900 км/ч, имеют дальность полета более 3000 километров и боевую часть весом около тонны. Система наведения у ракеты инерциально-спутниковая.
По мнению Кнутова, создавать "Фламинго" Киеву помогал Лондон, поскольку характеристики "украинской" ракеты практически идентичны британской ракете FP-5. Однако габариты "Фламинго" существенно больше. Это достаточно крупный аппарат, с круглым корпусом, что повышает радиолокационную заметность этой ракеты по сравнению с теми же Storm Shadow и SCALP. Кроме того, в "украинской" ракете гораздо меньше композитных материалов, чем в ее британском аналоге, что также повышает ее заметность для средств ПВО и РЭБ.
"Дальность этих ракет – 3000 километров – делает их весьма неприятным оружием для объектов, расположенных в глубоком тылу. Но средств перехвата таких ракет у нас достаточно много. Это комплексы "С-300В4", это "Бук-М2", "БУК-М3", "Тор-М2", "С-400", "С-300 Фаворит", а также "С-350 Витязь", который за рубежом называют "убийцей крылатых ракет". "Панцири" также могут работать по этим целям", - сказал эксперт.
Кроме того, отметил он, в распоряжении Вооруженных сил России есть комплекс РЭБ, которые могут сбивать "Фламинго" с курса.
"Для того, чтобы РЭБ эффективнее работал, нужно какое-то время для того, чтобы мы нашли уязвимые частоты, частоты, на которых работает головка самонаведения данной крылатой ракеты, и, соответственно, настроили соответствующим образом наши системы радиоэлектронной борьбы", - добавил Кнутов.
Комплексам ПВО также потребуется какое-то время для разработки алгоритмов, чтобы эти крылатые ракеты можно было сбивать не только в ручном режиме, но и в автоматическом с помощью компьютера, когда система с элементами искусственного интеллекта сама обнаруживает цель, распознает ее, захватывает, производит пуск ракет и поражает почти со стопроцентной эффективностью, полагает специалист.
В августе глава киевского режима Владимир Зеленский по итогам совещания с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым и руководителем офиса Андреем Ермаком заявил, что Украина продолжит развивать возможности нанесения дальнобойных ударов по российской логистике.
Также Зеленский анонсировал новые дальнобойные удары по территории России и пообещал жесткие ответы на удары по территории Украины. Он отметил, что сейчас около 40% оружия производится на Украине, и поставил задачу ощутимо увеличить этот показатель.
