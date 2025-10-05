https://crimea.ria.ru/20251005/razvozhaev-pozdravil-sevastopolskikh-pedagogov-s-dnem-uchitelya-1149972146.html
Развожаев поздравил севастопольских педагогов с Днем учителя
Развожаев поздравил севастопольских педагогов с Днем учителя - РИА Новости Крым, 05.10.2025
Развожаев поздравил севастопольских педагогов с Днем учителя
Будущее страны создается трудом и талантом педагогов, которые передают детям знания, любовь к Родине и веру в себя. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил РИА Новости Крым, 05.10.2025
2025-10-05T11:19
2025-10-05T11:19
2025-10-05T11:19
михаил развожаев
день учителя
севастополь
новости севастополя
образование в россии
образование в крыму и севастополе
общество
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1e/1149844781_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_c1194049fc259427de87700b0f4fe55f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Будущее страны создается трудом и талантом педагогов, которые передают детям знания, любовь к Родине и веру в себя. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, поздравляя педагогов города с Днем учителя.Развожаев подчеркнул, что многие севастопольские учителя посвятили профессии всю жизнь. Среди них – Наталья Николаевна Чижикова, преподаватель русского языка и литературы гимназии № 8 имени Николая Хрусталева, которая трудится в школе уже более 50 лет.По словам губернатора, в школах города также работают молодые специалисты, успешно представляющие Севастополь на всероссийском уровне. Так, Алла Сергеевна Жигалова стала участницей конкурса "Учитель года – 2025". Она призналась, что ей повезло работать в коллективе, где коллеги стали настоящими наставниками и друзьями.Он отметил, что севастопольские педагоги всегда были хранителями русского слова и культуры, даже в самые трудные времена, когда город проходил через серьезные испытания."Вы воспитывали истинных патриотов России, передавая им наши ценности и нашу историю. Это бесценно", – сказал губернатор.В завершение Михаил Развожаев пожелал учителям вдохновения, здоровья и талантливых учеников, которые будут с благодарностью вспоминать своих наставников.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что будущее республики создается трудом и талантом педагогов, которые формируют в подрастающем поколении не только знания, но и нравственные ценности.Президент РФ Владимир Путин поздравил педагогов и подчеркнул, что труд педагогов пользуется заслуженным уважением в обществе и как никакой другой требует терпения, мудрости, душевной щедрости, умения увидеть в каждом ребенке искорку его талантов, способностей, чтобы помочь ему понять себя и окружающий мир.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1e/1149844781_0:0:1135:851_1920x0_80_0_0_18888a659a0e5df3180e520dbacd3a2c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил развожаев, день учителя, севастополь, новости севастополя, образование в россии, образование в крыму и севастополе, общество, крым
Развожаев поздравил севастопольских педагогов с Днем учителя
Михаил Развожаев поблагодарил учителей Севастополя за преданность делу и любовь к детям
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Будущее страны создается трудом и талантом педагогов, которые передают детям знания, любовь к Родине и веру в себя. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, поздравляя педагогов города с Днем учителя.
"Сегодня мы чествуем тех, кто каждый день дарит нашим детям самое ценное – знания, мудрость и веру в себя. С Днем учителя, дорогие наши педагоги! Ваш выбор профессии – это не просто работа, это призвание", – отметил глава региона.
Развожаев подчеркнул, что многие севастопольские учителя посвятили профессии всю жизнь. Среди них – Наталья Николаевна Чижикова, преподаватель русского языка и литературы гимназии № 8 имени Николая Хрусталева, которая трудится в школе уже более 50 лет.
По словам губернатора, в школах города также работают молодые специалисты, успешно представляющие Севастополь на всероссийском уровне. Так, Алла Сергеевна Жигалова стала участницей конкурса "Учитель года – 2025". Она призналась, что ей повезло работать в коллективе, где коллеги стали настоящими наставниками и друзьями.
"Каждый учитель – будь то преподаватель русского языка, истории, физики или биологии –вкладывает в ребенка не просто формулы и правила. Вы формируете критическое, аналитическое мышление, учите видеть мир объемно. А главное – вы прививаете любовь к Родине", – подчеркнул Развожаев.
Он отметил, что севастопольские педагоги всегда были хранителями русского слова и культуры, даже в самые трудные времена, когда город проходил через серьезные испытания.
"Вы воспитывали истинных патриотов России, передавая им наши ценности и нашу историю. Это бесценно", – сказал губернатор.
В завершение Михаил Развожаев пожелал учителям вдохновения, здоровья и талантливых учеников, которые будут с благодарностью вспоминать своих наставников.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил
, что будущее республики создается трудом и талантом педагогов, которые формируют в подрастающем поколении не только знания, но и нравственные ценности.
Президент РФ Владимир Путин поздравил
педагогов и подчеркнул, что труд педагогов пользуется заслуженным уважением в обществе и как никакой другой требует терпения, мудрости, душевной щедрости, умения увидеть в каждом ребенке искорку его талантов, способностей, чтобы помочь ему понять себя и окружающий мир.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.