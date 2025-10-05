Рейтинг@Mail.ru
Развожаев поздравил севастопольских педагогов с Днем учителя
Развожаев поздравил севастопольских педагогов с Днем учителя
Развожаев поздравил севастопольских педагогов с Днем учителя - РИА Новости Крым, 05.10.2025
Развожаев поздравил севастопольских педагогов с Днем учителя
Будущее страны создается трудом и талантом педагогов, которые передают детям знания, любовь к Родине и веру в себя. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил
михаил развожаев
день учителя
севастополь
новости севастополя
образование в россии
образование в крыму и севастополе
общество
крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Будущее страны создается трудом и талантом педагогов, которые передают детям знания, любовь к Родине и веру в себя. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, поздравляя педагогов города с Днем учителя.Развожаев подчеркнул, что многие севастопольские учителя посвятили профессии всю жизнь. Среди них – Наталья Николаевна Чижикова, преподаватель русского языка и литературы гимназии № 8 имени Николая Хрусталева, которая трудится в школе уже более 50 лет.По словам губернатора, в школах города также работают молодые специалисты, успешно представляющие Севастополь на всероссийском уровне. Так, Алла Сергеевна Жигалова стала участницей конкурса "Учитель года – 2025". Она призналась, что ей повезло работать в коллективе, где коллеги стали настоящими наставниками и друзьями.Он отметил, что севастопольские педагоги всегда были хранителями русского слова и культуры, даже в самые трудные времена, когда город проходил через серьезные испытания."Вы воспитывали истинных патриотов России, передавая им наши ценности и нашу историю. Это бесценно", – сказал губернатор.В завершение Михаил Развожаев пожелал учителям вдохновения, здоровья и талантливых учеников, которые будут с благодарностью вспоминать своих наставников.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что будущее республики создается трудом и талантом педагогов, которые формируют в подрастающем поколении не только знания, но и нравственные ценности.Президент РФ Владимир Путин поздравил педагогов и подчеркнул, что труд педагогов пользуется заслуженным уважением в обществе и как никакой другой требует терпения, мудрости, душевной щедрости, умения увидеть в каждом ребенке искорку его талантов, способностей, чтобы помочь ему понять себя и окружающий мир.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
крым
Новости
Развожаев поздравил севастопольских педагогов с Днем учителя

Михаил Развожаев поблагодарил учителей Севастополя за преданность делу и любовь к детям

11:19 05.10.2025
 
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Будущее страны создается трудом и талантом педагогов, которые передают детям знания, любовь к Родине и веру в себя. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, поздравляя педагогов города с Днем учителя.
"Сегодня мы чествуем тех, кто каждый день дарит нашим детям самое ценное – знания, мудрость и веру в себя. С Днем учителя, дорогие наши педагоги! Ваш выбор профессии – это не просто работа, это призвание", – отметил глава региона.
Развожаев подчеркнул, что многие севастопольские учителя посвятили профессии всю жизнь. Среди них – Наталья Николаевна Чижикова, преподаватель русского языка и литературы гимназии № 8 имени Николая Хрусталева, которая трудится в школе уже более 50 лет.
По словам губернатора, в школах города также работают молодые специалисты, успешно представляющие Севастополь на всероссийском уровне. Так, Алла Сергеевна Жигалова стала участницей конкурса "Учитель года – 2025". Она призналась, что ей повезло работать в коллективе, где коллеги стали настоящими наставниками и друзьями.
"Каждый учитель – будь то преподаватель русского языка, истории, физики или биологии –вкладывает в ребенка не просто формулы и правила. Вы формируете критическое, аналитическое мышление, учите видеть мир объемно. А главное – вы прививаете любовь к Родине", – подчеркнул Развожаев.
Он отметил, что севастопольские педагоги всегда были хранителями русского слова и культуры, даже в самые трудные времена, когда город проходил через серьезные испытания.
"Вы воспитывали истинных патриотов России, передавая им наши ценности и нашу историю. Это бесценно", – сказал губернатор.
В завершение Михаил Развожаев пожелал учителям вдохновения, здоровья и талантливых учеников, которые будут с благодарностью вспоминать своих наставников.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что будущее республики создается трудом и талантом педагогов, которые формируют в подрастающем поколении не только знания, но и нравственные ценности.
Президент РФ Владимир Путин поздравил педагогов и подчеркнул, что труд педагогов пользуется заслуженным уважением в обществе и как никакой другой требует терпения, мудрости, душевной щедрости, умения увидеть в каждом ребенке искорку его талантов, способностей, чтобы помочь ему понять себя и окружающий мир.
