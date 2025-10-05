Рейтинг@Mail.ru
Аксенов: будущее Крыма создается трудом и талантом педагогов - РИА Новости Крым, 05.10.2025
Аксенов: будущее Крыма создается трудом и талантом педагогов
Аксенов: будущее Крыма создается трудом и талантом педагогов - РИА Новости Крым, 05.10.2025
Аксенов: будущее Крыма создается трудом и талантом педагогов
Будущее республики создается трудом и талантом педагогов, которые формируют в подрастающем поколении не только знания, но и нравственные ценности. Об этом... РИА Новости Крым, 05.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Будущее республики создается трудом и талантом педагогов, которые формируют в подрастающем поколении не только знания, но и нравственные ценности. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов, поздравляя работников образования с Днем учителя."Учитель – профессия дальнего действия, главная на Земле! Это строки из стихотворения поэта Роберта Рождественского. Очень точные слова. Будущее страны создается трудом и талантом педагогов. Они закладывают знания в умы, и понятия о главных нравственных ценностях - в сердца своих учеников, учат их быть не только образованными, но и порядочными людьми, достойными гражданами своей страны" – подчеркнул Аксенов.Он подчеркнул, что крымские педагоги – настоящие подвижники, преданные своему делу. Глава республики отметил, что развитие системы образования невозможно без повышения престижа педагогического труда, и в этом направлении ведется планомерная работа.Он выразил глубокую благодарность всем учителям полуострова за самоотверженный труд, терпение и верностью профессии."Дорогие учителя! Вы – наша гордость и опора, настоящая элита общества. Ваша верность профессии, терпение и мудрость заслуживают самого глубокого уважения. Благодарю вас за самоотверженный труд и высокий профессионализм! Желаю всем здоровья, творческого вдохновения и, конечно, гордости за успехи своих учеников!", – сказал глава Крыма.Ранее педагогов поздравил президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что подчеркнул, что труд педагогов пользуется заслуженным уважением в обществе и как никакой другой требует терпения, мудрости, душевной щедрости, умения увидеть в каждом ребенке искорку его талантов, способностей, чтобы помочь ему понять себя и окружающий мир.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Аксенов: будущее Крыма создается трудом и талантом педагогов

Аксенов поздравил крымских педагогов с Днем учителя и поблагодарил за преданность делу

10:08 05.10.2025
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваУчитель на уроке
Учитель на уроке
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Будущее республики создается трудом и талантом педагогов, которые формируют в подрастающем поколении не только знания, но и нравственные ценности. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов, поздравляя работников образования с Днем учителя.
"Учитель – профессия дальнего действия, главная на Земле! Это строки из стихотворения поэта Роберта Рождественского. Очень точные слова. Будущее страны создается трудом и талантом педагогов. Они закладывают знания в умы, и понятия о главных нравственных ценностях - в сердца своих учеников, учат их быть не только образованными, но и порядочными людьми, достойными гражданами своей страны" – подчеркнул Аксенов.
Он подчеркнул, что крымские педагоги – настоящие подвижники, преданные своему делу. Глава республики отметил, что развитие системы образования невозможно без повышения престижа педагогического труда, и в этом направлении ведется планомерная работа.
"Крымские педагоги получают различные выплаты: от компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг для тех, кто трудится на селе, до региональных премий за победы в конкурсах профессионального мастерства. Будем и дальше работать в этом направлении", – отметил Аксенов.
Он выразил глубокую благодарность всем учителям полуострова за самоотверженный труд, терпение и верностью профессии.
"Дорогие учителя! Вы – наша гордость и опора, настоящая элита общества. Ваша верность профессии, терпение и мудрость заслуживают самого глубокого уважения. Благодарю вас за самоотверженный труд и высокий профессионализм! Желаю всем здоровья, творческого вдохновения и, конечно, гордости за успехи своих учеников!", – сказал глава Крыма.
Ранее педагогов поздравил президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что подчеркнул, что труд педагогов пользуется заслуженным уважением в обществе и как никакой другой требует терпения, мудрости, душевной щедрости, умения увидеть в каждом ребенке искорку его талантов, способностей, чтобы помочь ему понять себя и окружающий мир.
