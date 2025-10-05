Путин поздравил педагогов с Днем учителя

https://crimea.ria.ru/20251005/putin-pozdravil-pedagogov-s-dnem-uchitelya-1149968463.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт — РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя.Глава государства отметил, что учителя делают все, чтобы их ученики обрели необходимые знания и прочную целостную опору. Это поможет им добиваться успехов, которые будут определять их собственную судьбу и судьбу страны, добавил президент.Российский лидер подчеркнул, что труд педагогов пользуется заслуженным уважением в обществе и как никакой другой требует терпения, мудрости, душевной щедрости, умения увидеть в каждом ребенке искорку его талантов, способностей, чтобы помочь ему понять себя и окружающий мир."Сегодняшний праздник вызывает особые, самые теплые чувства у миллионов наших сограждан. Он дорог и значим для тех, кто сейчас учится в школах, колледжах, техникумах и вузах, для их родителей, близких, для всех российских семей, для взрослых, кто спустя годы с признательностью вспоминает своих учителей. А таких, уверен, у нас в стране абсолютное большинство".
07:49 05.10.2025 (обновлено: 08:02 05.10.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт — РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя.
"Искренне рад поздравить с Днем Учителя всех педагогов нашей огромной страны и поблагодарить за ваш непростой, очень ответственный и благородный труд. Вы отдаете свои силы и энергию важнейшей миссии, которая в буквальном смысле устремлена в будущее", — сказал он.
Глава государства отметил, что учителя делают все, чтобы их ученики обрели необходимые знания и прочную целостную опору. Это поможет им добиваться успехов, которые будут определять их собственную судьбу и судьбу страны, добавил президент.
Российский лидер подчеркнул, что труд педагогов пользуется заслуженным уважением в обществе и как никакой другой требует терпения, мудрости, душевной щедрости, умения увидеть в каждом ребенке искорку его талантов, способностей, чтобы помочь ему понять себя и окружающий мир.
"Сегодняшний праздник вызывает особые, самые теплые чувства у миллионов наших сограждан. Он дорог и значим для тех, кто сейчас учится в школах, колледжах, техникумах и вузах, для их родителей, близких, для всех российских семей, для взрослых, кто спустя годы с признательностью вспоминает своих учителей. А таких, уверен, у нас в стране абсолютное большинство".
