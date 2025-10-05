https://crimea.ria.ru/20251005/putin-pozdravil-pedagogov-s-dnem-uchitelya-1149968463.html

Путин поздравил педагогов с Днем учителя

2025-10-05T07:49

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт — РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя.Глава государства отметил, что учителя делают все, чтобы их ученики обрели необходимые знания и прочную целостную опору. Это поможет им добиваться успехов, которые будут определять их собственную судьбу и судьбу страны, добавил президент.Российский лидер подчеркнул, что труд педагогов пользуется заслуженным уважением в обществе и как никакой другой требует терпения, мудрости, душевной щедрости, умения увидеть в каждом ребенке искорку его талантов, способностей, чтобы помочь ему понять себя и окружающий мир."Сегодняшний праздник вызывает особые, самые теплые чувства у миллионов наших сограждан. Он дорог и значим для тех, кто сейчас учится в школах, колледжах, техникумах и вузах, для их родителей, близких, для всех российских семей, для взрослых, кто спустя годы с признательностью вспоминает своих учителей. А таких, уверен, у нас в стране абсолютное большинство".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

