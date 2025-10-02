https://crimea.ria.ru/20251002/tri-ukrainskikh-bespilotnika-unichtozheny-nad-krymom-i-chernym-morem-1149929632.html

Три украинских беспилотника уничтожены над Крымом и Черным морем

Силы противовоздушной обороны России отразили новую атаку украинских беспилотников на Крым. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 02.10.2025

беспилотник (бпла, дрон)

атаки всу на крым

атаки всу

крым

безопасность республики крым и севастополя

министерство обороны рф

черное море

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России отразили новую атаку украинских беспилотников на Крым. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что за полтора часа над акваторией и побережьем сбили три вражеских БПЛА.При этом с 18:00 до 20:00 над Черным морем отразили попытки ударов 11 вражеских БПЛА. В это время в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Сирены звучали в городе почти 40 минут. В этот период военные сбили один дрон над морем на значительном расстоянии от берега в районе Казачьей бухты. Предварительно, никакие объекты в городе не пострадали, отмечал губернатор региона Михаил Развожаев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

черное море

