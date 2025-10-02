Рейтинг@Mail.ru
Три украинских беспилотника уничтожены над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251002/tri-ukrainskikh-bespilotnika-unichtozheny-nad-krymom-i-chernym-morem-1149929632.html
Три украинских беспилотника уничтожены над Крымом и Черным морем
Три украинских беспилотника уничтожены над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 02.10.2025
Три украинских беспилотника уничтожены над Крымом и Черным морем
Силы противовоздушной обороны России отразили новую атаку украинских беспилотников на Крым. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 02.10.2025
2025-10-02T23:16
2025-10-02T23:24
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу на крым
атаки всу
крым
безопасность республики крым и севастополя
министерство обороны рф
черное море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0d/1145633402_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_8bda314dc8d017dc71e2d7c368bcfe97.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России отразили новую атаку украинских беспилотников на Крым. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что за полтора часа над акваторией и побережьем сбили три вражеских БПЛА.При этом с 18:00 до 20:00 над Черным морем отразили попытки ударов 11 вражеских БПЛА. В это время в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Сирены звучали в городе почти 40 минут. В этот период военные сбили один дрон над морем на значительном расстоянии от берега в районе Казачьей бухты. Предварительно, никакие объекты в городе не пострадали, отмечал губернатор региона Михаил Развожаев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
черное море
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0d/1145633402_0:0:1137:853_1920x0_80_0_0_f202c012ed9a6846724acc31fbac3c14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, атаки всу, крым, безопасность республики крым и севастополя, министерство обороны рф, черное море
Три украинских беспилотника уничтожены над Крымом и Черным морем

Над Крымом и Черным морем уничтожили еще три беспилотника ВСУ

23:16 02.10.2025 (обновлено: 23:24 02.10.2025)
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваРабота ПВО
Работа ПВО
© ТГ-канал Сергея Аксенова
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России отразили новую атаку украинских беспилотников на Крым. Об этом сообщили в Минобороны.
Отмечается, что за полтора часа над акваторией и побережьем сбили три вражеских БПЛА.
"В период с 21.30 до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два – над акваторией Черного моря, один – над территорией Республики Крым", - сказано в сообщении.
При этом с 18:00 до 20:00 над Черным морем отразили попытки ударов 11 вражеских БПЛА. В это время в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Сирены звучали в городе почти 40 минут. В этот период военные сбили один дрон над морем на значительном расстоянии от берега в районе Казачьей бухты. Предварительно, никакие объекты в городе не пострадали, отмечал губернатор региона Михаил Развожаев.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Беспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУ на КрымАтаки ВСУКрымБезопасность Республики Крым и СевастополяМинистерство обороны РФЧерное море
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Тепло и сухо: погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 3 октября
23:17Выступление Путина на "Валдае" – главное
23:16Три украинских беспилотника уничтожены над Крымом и Черным морем
22:36"Живая" выставка в Новом Херсонесе бьет рекорды посещаемости
22:34Путин сделал заявление о ядерном оружии
22:10Крымский мост – обстановка к вечеру четверга
21:58Путин анонсировал появление новых систем гиперзвукового оружия
21:52Как в Крыму развивают спортивную инфраструктуру в городах и селах
21:36Повышение НДС отразится на экономике России – Путин
21:27Будем сбивать: Путин о возможной передаче Украине ракет Tomahawk
21:14Путин раскрыл подробности переговоров с Трампом на Аляске
21:13Готовились к теракту: в Херсонской области задержаны двое украинцев
20:58Путин допустил возможность зеркального ответа на обстрелы ЗАЭС Украиной
20:46В Севастополе талантливые студенты и школьники будут получать стипендии
20:39Погибший в зоне СВО американец Глосс был русским солдатом – Путин
20:29Воздушную тревогу в Севастополе отменили
20:2211 беспилотников сбили над Черным морем
20:18Наши войска уверенно идут вперед – Путин рассказал о ситуации в зоне СВО
19:52В Севастополе военные отражают налет беспилотников ВСУ
Лента новостейМолния