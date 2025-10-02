Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе объявили воздушную тревогу - РИА Новости Крым, 02.10.2025
В Севастополе объявили воздушную тревогу
В Севастополе объявили воздушную тревогу - РИА Новости Крым, 02.10.2025
В Севастополе объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Севастополе. Соответствующее предупреждение разместил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 02.10.2025
2025-10-02T19:28
2025-10-02T19:29
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Воздушная тревога объявлена в Севастополе. Соответствующее предупреждение разместил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев.Во время воздушной тревоги жителям и гостям города следует срочно пройти в убежища или занять безопасное положение, находясь в помещении: перекрыть газ, воду и отключить электричество, закрыть окна и зайти в комнату с несущими стенами.Наземный и морской общественный транспорт на период тревоги прекращает движение. Автобусы и троллейбусы доезжают до ближайшей остановки или "кармана", чтобы пассажиры, выйдя, могли попасть в ближайшее укрытие.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Севастополе объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в Севастополе

19:28 02.10.2025 (обновлено: 19:29 02.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Воздушная тревога объявлена в Севастополе. Соответствующее предупреждение разместил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" – предупредил он.
Во время воздушной тревоги жителям и гостям города следует срочно пройти в убежища или занять безопасное положение, находясь в помещении: перекрыть газ, воду и отключить электричество, закрыть окна и зайти в комнату с несущими стенами.
Наземный и морской общественный транспорт на период тревоги прекращает движение. Автобусы и троллейбусы доезжают до ближайшей остановки или "кармана", чтобы пассажиры, выйдя, могли попасть в ближайшее укрытие.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
