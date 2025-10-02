https://crimea.ria.ru/20251002/11-bespilotnikov-sbili-nad-chernym-morem-1149926767.html

11 беспилотников сбили над Черным морем

11 беспилотников сбили над Черным морем

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России за два часа уничтожили 11 беспилотников ВСУ. Все БПЛА были сбиты над Черным морем. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны.Отмечается, что атаки были отражены с 18:00 до 20:00 по московскому времени. В Севастополе в 19:27 была объявлена воздушная тревога. Как сообщил губернатор региона Михаил Развожаев, военные сбили один БПЛА над акваторией моря на значительном расстоянии от берега в районе Казачьей бухты. Предварительно, никакие объекты в городе не пострадали.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

