11 беспилотников сбили над Черным морем - РИА Новости Крым, 02.10.2025
11 беспилотников сбили над Черным морем
11 беспилотников сбили над Черным морем - РИА Новости Крым, 02.10.2025
11 беспилотников сбили над Черным морем
Силы противовоздушной обороны России за два часа уничтожили 11 беспилотников ВСУ. Все БПЛА были сбиты над Черным морем. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 02.10.2025
2025-10-02T20:22
2025-10-02T20:31
пво
черное море
министерство обороны рф
новости сво
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу на крым
атаки всу
срочные новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1f/1141520286_95:110:591:389_1920x0_80_0_0_a42ac8ee141d9a7b244933d73070b1bd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России за два часа уничтожили 11 беспилотников ВСУ. Все БПЛА были сбиты над Черным морем. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны.Отмечается, что атаки были отражены с 18:00 до 20:00 по московскому времени. В Севастополе в 19:27 была объявлена воздушная тревога. Как сообщил губернатор региона Михаил Развожаев, военные сбили один БПЛА над акваторией моря на значительном расстоянии от берега в районе Казачьей бухты. Предварительно, никакие объекты в городе не пострадали.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
пво, черное море, министерство обороны рф, новости сво, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, атаки всу, срочные новости крыма
11 беспилотников сбили над Черным морем

Над акваторией Черного моря за два часа уничтожили 11 беспилотников ВСУ

20:22 02.10.2025 (обновлено: 20:31 02.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России за два часа уничтожили 11 беспилотников ВСУ. Все БПЛА были сбиты над Черным морем. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны.
Отмечается, что атаки были отражены с 18:00 до 20:00 по московскому времени.
"Дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
В Севастополе в 19:27 была объявлена воздушная тревога. Как сообщил губернатор региона Михаил Развожаев, военные сбили один БПЛА над акваторией моря на значительном расстоянии от берега в районе Казачьей бухты. Предварительно, никакие объекты в городе не пострадали.
