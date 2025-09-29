Рейтинг@Mail.ru
В Феодосии горит нефтебаза - все о ситуации к этому часу - РИА Новости Крым, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250929/v-feodosii-gorit-neftebaza---vse-o-situatsii-k-etomu-chasu-1149828718.html
В Феодосии горит нефтебаза - все о ситуации к этому часу
В Феодосии горит нефтебаза - все о ситуации к этому часу - РИА Новости Крым, 29.09.2025
В Феодосии горит нефтебаза - все о ситуации к этому часу
Угрозы распространения огня в связи с пожаром на феодосийской нефтебазе нет. Об этом сообщил глава администрации Феодосии Владимир Ким. РИА Новости Крым, 29.09.2025
2025-09-29T15:54
2025-09-29T15:54
крым
срочные новости крыма
пожар на нефтебазе в феодосии
нефтебаза
феодосия
происшествия
пожар
гу мчс рф по республике крым
владимир ким
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1d/1149828338_0:203:960:743_1920x0_80_0_0_7b6dbc8f2953799fe1a190fa20cdf0ad.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Угрозы распространения огня в связи с пожаром на феодосийской нефтебазе нет. Об этом сообщил глава администрации Феодосии Владимир Ким.Пожар произошел на Феодосийской нефтебазе в понедельник около 15 часов. По предварительным данным, причиной стало нарушение технологии сварочных работ, заявлял ранее советник главы Крыма Олег Крючков. На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения. По информации Олега Крючкова, феодосийская нефтебаза не задействована в цикле поставок ГСМ на крымские заправки. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и
крым
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1d/1149828338_0:24:960:744_1920x0_80_0_0_48a483f04100d41f6f36726f15c4b18a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, срочные новости крыма, пожар на нефтебазе в феодосии, нефтебаза, феодосия, происшествия, пожар, гу мчс рф по республике крым, владимир ким
В Феодосии горит нефтебаза - все о ситуации к этому часу

Что произошло на нефтебазе в Феодосии

15:54 29.09.2025
 
© РИА Новости КрымПожар на нефтебазе в Феодосии
Пожар на нефтебазе в Феодосии - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Угрозы распространения огня в связи с пожаром на феодосийской нефтебазе нет. Об этом сообщил глава администрации Феодосии Владимир Ким.
Пожар произошел на Феодосийской нефтебазе в понедельник около 15 часов. По предварительным данным, причиной стало нарушение технологии сварочных работ, заявлял ранее советник главы Крыма Олег Крючков.
На Феодосийской нефтебазе произошло возгорание пустой емкости. Горят остатки ГСМ в одной из старых емкостей. Угрозы распространения огня нет", - сообщил Ким.
На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения.
"Установлено, что при проведении технических работ произошло возгорание резервуара АО "Морской Нефтяной Терминал" с остатками дизельного топлива на площади 637 кв. м. Всего для ликвидации пожара привлечено 69 человек и 22 единицы техники", - проинформировали в республиканском главке МЧС России.
По информации Олега Крючкова, феодосийская нефтебаза не задействована в цикле поставок ГСМ на крымские заправки.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и
 
КрымСрочные новости КрымаПожар на нефтебазе в ФеодосииНефтебазаФеодосияПроисшествияПожарГУ МЧС РФ по Республике КрымВладимир Ким
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:27В Севастополе экс-руководство БТИ подозревают в хищении 360 тысяч рублей
16:16Крымчанина осудят за призывы разрушить Крымский мост и убивать русских
15:54В Феодосии горит нефтебаза - все о ситуации к этому часу
15:40В Крыму цены на бензин зафиксируют на месяц
15:40В Севастополе закрыли рейд третий раз за день
15:34Выборы в Молдавии завершены: кто победил
15:18Нефтебаза в Феодосии не задействована в поставках топлива на АЗС Крыма
15:15Крымский мост: обстановка с очередями после открытия движения
15:09Пожар вспыхнул на нефтебазе в Феодосии - что известно
14:44Когда бензин Аи-92 начнет поступать на АЗС Севастополя
14:25Путин подписал указ о призыве в армию
14:20В центре Ялты пожар уничтожил этаж дома и 20 квартир
14:14Поножовщина в техникуме в Архангельске: одна из пострадавших в реанимации
13:57Келлог заявил о разрешении Трампа бить вглубь РФ – чего ждать от Киева
13:33Новости СВО: армия России продвинулась в Запорожской области
13:21В Севастополе снова запустили катера через бухту
13:09Производство аквакультуры в Крыму выросло почти на 75% за девять месяцев
13:08Крымский мост открыт
13:02Руденя стал представителем президента в Северо-Западном округе
12:53В Кремле ответили на заявления о ракетах Tomahawk для Киева
Лента новостейМолния