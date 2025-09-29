https://crimea.ria.ru/20250929/v-feodosii-gorit-neftebaza---vse-o-situatsii-k-etomu-chasu-1149828718.html
В Феодосии горит нефтебаза - все о ситуации к этому часу
В Феодосии горит нефтебаза - все о ситуации к этому часу - РИА Новости Крым, 29.09.2025
В Феодосии горит нефтебаза - все о ситуации к этому часу
Угрозы распространения огня в связи с пожаром на феодосийской нефтебазе нет. Об этом сообщил глава администрации Феодосии Владимир Ким. РИА Новости Крым, 29.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Угрозы распространения огня в связи с пожаром на феодосийской нефтебазе нет. Об этом сообщил глава администрации Феодосии Владимир Ким.Пожар произошел на Феодосийской нефтебазе в понедельник около 15 часов. По предварительным данным, причиной стало нарушение технологии сварочных работ, заявлял ранее советник главы Крыма Олег Крючков. На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения. По информации Олега Крючкова, феодосийская нефтебаза не задействована в цикле поставок ГСМ на крымские заправки.
В Феодосии горит нефтебаза - все о ситуации к этому часу
