Названы регионы с самой доступной ипотекой - на каком месте Крым

Названы регионы с самой доступной ипотекой - на каком месте Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Ямало-Ненецкий округ является лидером по доступности ипотеки в 2025 году, Республика Крым и Севастополь - на последних строчках рейтинга. Об этом свидетельствуют данные проведенного РИА Новости исследования.В рейтинге отражено, какая доля семей, имеющих официальную зарплату одного или двух работающих, может позволить себе приобрести обычную двухкомнатную квартиру, взяв ипотечный кредит на рыночных условиях. Как показали результаты рейтинга, параметры доступности очень дифференцированы в региональном разрезе.На втором и третьем местах по доступности ипотеки находятся Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Чукотский автономный округ, где доля таких семей составила 44,3% и 42% соответственно. Ежемесячный платеж по ипотеке там составляет 72 тысячи и 114 тысяч рублей. В первую пятерку также вошли Мурманская область и Ненецкий автономный округ.Республика Крым и Севастополь находятся соответственно на предпоследнем и последнем месте рейтинга. Доля семей, которые могут купить квартиру в ипотеку по рыночной процентной ставке в этих регионах, не превышает 4%. Ежемесячный платеж по ипотеке в Крыму составляет 119 тысяч рублей, в Севастополе – 132 тысячи рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жилье по семейной ипотеке можно купить не во всех городах КрымаЮрист дала советы покупателям жилья в КрымуНа программы льготной ипотеки в РФ дополнительно выделили 100 миллиардов

