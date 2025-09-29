Рейтинг@Mail.ru
Названы регионы с самой доступной ипотекой - на каком месте Крым - РИА Новости Крым, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250929/nazvany-regiony-s-samoy-dostupnoy-ipotekoy---na-kakom-meste-krym-1149812342.html
Названы регионы с самой доступной ипотекой - на каком месте Крым
Названы регионы с самой доступной ипотекой - на каком месте Крым - РИА Новости Крым, 29.09.2025
Названы регионы с самой доступной ипотекой - на каком месте Крым
Ямало-Ненецкий округ является лидером по доступности ипотеки в 2025 году, Республика Крым и Севастополь - на последних строчках рейтинга. Об этом... РИА Новости Крым, 29.09.2025
2025-09-29T08:58
2025-09-29T08:18
ипотека
крым
севастополь
экономика
рейтинг
новости
недвижимость в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/1c/1144553972_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b1691668dec2c94a01f3d9b693478488.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Ямало-Ненецкий округ является лидером по доступности ипотеки в 2025 году, Республика Крым и Севастополь - на последних строчках рейтинга. Об этом свидетельствуют данные проведенного РИА Новости исследования.В рейтинге отражено, какая доля семей, имеющих официальную зарплату одного или двух работающих, может позволить себе приобрести обычную двухкомнатную квартиру, взяв ипотечный кредит на рыночных условиях. Как показали результаты рейтинга, параметры доступности очень дифференцированы в региональном разрезе.На втором и третьем местах по доступности ипотеки находятся Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Чукотский автономный округ, где доля таких семей составила 44,3% и 42% соответственно. Ежемесячный платеж по ипотеке там составляет 72 тысячи и 114 тысяч рублей. В первую пятерку также вошли Мурманская область и Ненецкий автономный округ.Республика Крым и Севастополь находятся соответственно на предпоследнем и последнем месте рейтинга. Доля семей, которые могут купить квартиру в ипотеку по рыночной процентной ставке в этих регионах, не превышает 4%. Ежемесячный платеж по ипотеке в Крыму составляет 119 тысяч рублей, в Севастополе – 132 тысячи рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жилье по семейной ипотеке можно купить не во всех городах КрымаЮрист дала советы покупателям жилья в КрымуНа программы льготной ипотеки в РФ дополнительно выделили 100 миллиардов
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/1c/1144553972_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b4a3d9a12b600b77ee2d5bdd2a30638c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ипотека, крым, севастополь, экономика, рейтинг, новости, недвижимость в крыму
Названы регионы с самой доступной ипотекой - на каком месте Крым

Крым и Севастополь заняли последние места в рейтинге регионов по доступности ипотеки

08:58 29.09.2025
 
© РИА Новости КрымСтроительство жилого дома в Симферополе
Строительство жилого дома в Симферополе - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Ямало-Ненецкий округ является лидером по доступности ипотеки в 2025 году, Республика Крым и Севастополь - на последних строчках рейтинга. Об этом свидетельствуют данные проведенного РИА Новости исследования.
В рейтинге отражено, какая доля семей, имеющих официальную зарплату одного или двух работающих, может позволить себе приобрести обычную двухкомнатную квартиру, взяв ипотечный кредит на рыночных условиях. Как показали результаты рейтинга, параметры доступности очень дифференцированы в региональном разрезе.
Лидером по доступности ипотеки на рыночных условиях в 2025 году стал Ямало-Ненецкий автономный округ. В этом регионе ипотеку на рыночных условиях на квартиру в 60 квадратных метров могут позволить себе 47,1% семей. Размер ежемесячного платежа по кредиту здесь составляет около 105 тысяч рублей.
На втором и третьем местах по доступности ипотеки находятся Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Чукотский автономный округ, где доля таких семей составила 44,3% и 42% соответственно. Ежемесячный платеж по ипотеке там составляет 72 тысячи и 114 тысяч рублей. В первую пятерку также вошли Мурманская область и Ненецкий автономный округ.
Республика Крым и Севастополь находятся соответственно на предпоследнем и последнем месте рейтинга. Доля семей, которые могут купить квартиру в ипотеку по рыночной процентной ставке в этих регионах, не превышает 4%. Ежемесячный платеж по ипотеке в Крыму составляет 119 тысяч рублей, в Севастополе – 132 тысячи рублей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Жилье по семейной ипотеке можно купить не во всех городах Крыма
Юрист дала советы покупателям жилья в Крыму
На программы льготной ипотеки в РФ дополнительно выделили 100 миллиардов
 
ИпотекаКрымСевастопольЭкономикаРейтингНовостиНедвижимость в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:20Кабмин внес в Госдуму проект бюджета на три года - главные цифры
11:03Активность Солнца заметно растет - зафиксирована новая вспышка
10:49В Крым на неделе придет настоящая осень
10:31Выборы в Молдавии нельзя признавать легитимными – депутат Госдумы
10:08Атака ВСУ на Подмосковье - погибли 76-летняя женщина и ее 6-летний внук
09:55Спасатели эвакуировали туриста с горы Бойко под Бахчисараем
09:50Повар из Севастополя планировала отравить бойцов СВО 2:40
09:39У причалов Феодосии пройдут стрельбы - людей просят сохранять спокойствие
09:30Крымский мост после остановки движения: очередь растет
09:18В Севастополе ввели ограничение на продажу бензина
08:58Названы регионы с самой доступной ипотекой - на каком месте Крым
08:55В Севастополе открыли рейд
08:37Крымский мост открыт
08:37"Учиться и жить": почему абитуриенты со всей России выбирают Крым
08:19В Севастополе остановили катера и паром
08:17Магнитная буря – когда ждать новый геомагнитный удар на Земле
08:05Крымский мост перекрыт
07:3984 вражеских беспилотника атаковали ночью регионы России
07:33Энергоснабжение Белгорода почти полностью восстановлено после атаки
07:13Трамп разрешил Киеву наносить удары вглубь России – Келлог
Лента новостейМолния