Жилье по семейной ипотеке можно купить не во всех городах Крыма
Жилье по семейной ипотеке можно купить не во всех городах Крыма
Жилье по семейной ипотеке можно купить не во всех городах Крыма - РИА Новости Крым, 08.09.2025
Жилье по семейной ипотеке можно купить не во всех городах Крыма
Ряд ограничений по семейной ипотеке, введенный государством, вызвали замедление роста стоимости квадратных метров жилья. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
2025-09-08T07:13
2025-09-08T08:47
ипотека
радио "спутник в крыму"
новости
алена морозова
недвижимость
недвижимость в крыму
крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Ряд ограничений по семейной ипотеке, введенный государством, вызвали замедление роста стоимости квадратных метров жилья. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала юрист в сфере недвижимости, руководитель агентства недвижимости Алена Морозова.По мнению специалиста, ранее благое намерение государства улучшения жилищных условий вылилось в то, что инвесторы стали массово приобретать объекты недвижимости за счет дешевого кредитного плеча."Сейчас стоимость немножечко притормаживается, но мы не будем забывать о том, что все-таки в Крыму у нас существует дефицит предложений. У нас отношение распроданности к строеготовности составляет 90%. То есть у нас 90% объектов приобретается еще на стадии строительства до ввода объектов в эксплуатацию", - сказала Морозова.По ее словам, это очень высокий показатель на уровне всей России, и поэтому высокий спрос все равно влечет за собой увеличение стоимости объектов недвижимости.По наблюдениям эксперта в области недвижимости, в Крыму сейчас много недвижимости раскупается также еще по договору долевого участия на этапе строительства, "на котловане или даже еще и до котлована".При этом разница на стоимости первичного и вторичного рынка жилья незначительная - примерно 10-20% от первичного рынка недвижимости.Морозова отметила, что в настоящее время действуют ограничения, и категория лиц, могущих претендовать на семейную ипотеку на жилье поддержки, существенно сократилась. Теперь ипотеку может оформить семья, которая имеет как минимум одного ребенка в возрасте до 6 лет включительно, либо семья, которая имеет как минимум двух несовершеннолетних детей или ребенка-инвалида. Также может быть приобретен не каждый объект недвижимости и не в каждом муниципальном образовании, покупать жилье нужно у застройщика.На вторичном рынке есть и ограничения по городам. В Крыму это Бахчисарай, Белогорск, Старый Крым, Щелкино, Армянск, Джанкой, Красноперекопск, Саки и Инкерман.Также с 23 декабря 2023 года воспользоваться правом на семейную ипотеку можно всего лишь один раз, напомнила Морозова."Еще из ограничений, которые актуальны для Крыма, максимальная сумма, на которую можно рассчитывать, - это 6 миллионов рублей. В Крыму все-таки объекты недвижимости достаточно дорогие, и часто это становится существенным ограничением для семей", - добавила она.
крым
Жилье по семейной ипотеке можно купить не во всех городах Крыма

Из-за ограничений по ипотеке рост цен на жилье в Крыму затормозился

07:13 08.09.2025 (обновлено: 08:47 08.09.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтройка
Стройка - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Ряд ограничений по семейной ипотеке, введенный государством, вызвали замедление роста стоимости квадратных метров жилья. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала юрист в сфере недвижимости, руководитель агентства недвижимости Алена Морозова.

"Большое увеличение стоимости быстро и существенно замедлилось, когда ввели ограничение льготной ипотеки "в одни руки", а затем прекратили вообще выдавать льготную ипотеку, и осталась только односемейная ипотека либо IT-ипотека", - сказала она.

По мнению специалиста, ранее благое намерение государства улучшения жилищных условий вылилось в то, что инвесторы стали массово приобретать объекты недвижимости за счет дешевого кредитного плеча.
"Сейчас стоимость немножечко притормаживается, но мы не будем забывать о том, что все-таки в Крыму у нас существует дефицит предложений. У нас отношение распроданности к строеготовности составляет 90%. То есть у нас 90% объектов приобретается еще на стадии строительства до ввода объектов в эксплуатацию", - сказала Морозова.
По ее словам, это очень высокий показатель на уровне всей России, и поэтому высокий спрос все равно влечет за собой увеличение стоимости объектов недвижимости.
"Вложения в недвижимость всегда надежные, и эти вложения будут расти в стоимости. Средняя по Симферополю стоимость квадратного метра - 150 тысяч рублей за квадрат", - привела эксперт цифры.
По наблюдениям эксперта в области недвижимости, в Крыму сейчас много недвижимости раскупается также еще по договору долевого участия на этапе строительства, "на котловане или даже еще и до котлована".
При этом разница на стоимости первичного и вторичного рынка жилья незначительная - примерно 10-20% от первичного рынка недвижимости.
Морозова отметила, что в настоящее время действуют ограничения, и категория лиц, могущих претендовать на семейную ипотеку на жилье поддержки, существенно сократилась. Теперь ипотеку может оформить семья, которая имеет как минимум одного ребенка в возрасте до 6 лет включительно, либо семья, которая имеет как минимум двух несовершеннолетних детей или ребенка-инвалида. Также может быть приобретен не каждый объект недвижимости и не в каждом муниципальном образовании, покупать жилье нужно у застройщика.
"При этом многоквартирному дому не более 20 лет. Нельзя приобретать объект недвижимости у близких родственников", - рассказала юрист, говоря о вторичном жилье.
На вторичном рынке есть и ограничения по городам. В Крыму это Бахчисарай, Белогорск, Старый Крым, Щелкино, Армянск, Джанкой, Красноперекопск, Саки и Инкерман.
Также с 23 декабря 2023 года воспользоваться правом на семейную ипотеку можно всего лишь один раз, напомнила Морозова.
"Еще из ограничений, которые актуальны для Крыма, максимальная сумма, на которую можно рассчитывать, - это 6 миллионов рублей. В Крыму все-таки объекты недвижимости достаточно дорогие, и часто это становится существенным ограничением для семей", - добавила она.
