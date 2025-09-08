https://crimea.ria.ru/20250908/zhile-po-semeynoy-ipoteke-mozhno-kupit-ne-vo-vsekh-gorodakh-kryma-1149177971.html

Жилье по семейной ипотеке можно купить не во всех городах Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Ряд ограничений по семейной ипотеке, введенный государством, вызвали замедление роста стоимости квадратных метров жилья. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала юрист в сфере недвижимости, руководитель агентства недвижимости Алена Морозова.По мнению специалиста, ранее благое намерение государства улучшения жилищных условий вылилось в то, что инвесторы стали массово приобретать объекты недвижимости за счет дешевого кредитного плеча."Сейчас стоимость немножечко притормаживается, но мы не будем забывать о том, что все-таки в Крыму у нас существует дефицит предложений. У нас отношение распроданности к строеготовности составляет 90%. То есть у нас 90% объектов приобретается еще на стадии строительства до ввода объектов в эксплуатацию", - сказала Морозова.По ее словам, это очень высокий показатель на уровне всей России, и поэтому высокий спрос все равно влечет за собой увеличение стоимости объектов недвижимости.По наблюдениям эксперта в области недвижимости, в Крыму сейчас много недвижимости раскупается также еще по договору долевого участия на этапе строительства, "на котловане или даже еще и до котлована".При этом разница на стоимости первичного и вторичного рынка жилья незначительная - примерно 10-20% от первичного рынка недвижимости.Морозова отметила, что в настоящее время действуют ограничения, и категория лиц, могущих претендовать на семейную ипотеку на жилье поддержки, существенно сократилась. Теперь ипотеку может оформить семья, которая имеет как минимум одного ребенка в возрасте до 6 лет включительно, либо семья, которая имеет как минимум двух несовершеннолетних детей или ребенка-инвалида. Также может быть приобретен не каждый объект недвижимости и не в каждом муниципальном образовании, покупать жилье нужно у застройщика.На вторичном рынке есть и ограничения по городам. В Крыму это Бахчисарай, Белогорск, Старый Крым, Щелкино, Армянск, Джанкой, Красноперекопск, Саки и Инкерман.Также с 23 декабря 2023 года воспользоваться правом на семейную ипотеку можно всего лишь один раз, напомнила Морозова."Еще из ограничений, которые актуальны для Крыма, максимальная сумма, на которую можно рассчитывать, - это 6 миллионов рублей. В Крыму все-таки объекты недвижимости достаточно дорогие, и часто это становится существенным ограничением для семей", - добавила она.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Льготная ипотека семьям с детьми и участникам СВО: Путин дал порученияНазваны крымские города-лидеры по покупке жилья в ипотекуКрым попросит правительство дать молодым учителям ипотеку под 2%

