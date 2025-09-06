https://crimea.ria.ru/20250906/yurist-dala-sovety-pokupatelyam-zhilya-v-krymu-1149179139.html

Юрист дала советы покупателям жилья в Крыму

2025-09-06T20:11

алена морозова

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Юрист дала советы тем, кто задумывается о приобретении жилья в Крыму на первичном и вторичном рынках. Свое мнение эксперт в сфере недвижимости и руководитель агентства недвижимости Алена Морозова озвучила в эфире радио "Спутник в Крыму".Во-первых, она рекомендовала не торопиться, так как сейчас в среднем базовая ставка составляет около 22-23% годовых.Морозова подчеркнула, что при этом сейчас застройщики массово идут навстречу покупателям, предлагая выгодные и интересные условия рассрочки. Но, отметила эксперт, надо понимать, что сейчас рассрочка чаще всего дается до ввода объекта в эксплуатацию, то есть в достаточно короткие сроки – в среднем 2-3 года. В случае рассрочки на готовые объекты срок будет еще короче."И здесь у нас будет первоначальный взнос от 20-30% от стоимости объекта. Остальная сумма либо разбивается равными частями, либо сейчас застройщики предлагают рассрочку по 50 тысяч рублей в месяц примерно на год. И далее ты вносишь всю сумму целиком", – дала эксперт второй совет.По ее мнению, этот вариант подходит тем, кто продает какой-то свой объект недвижимости."Это такое условие "застолбить" за собой этот объект недвижимости и цену, потому что через год она не факт, что стоимость будет такой. Можно спокойно продавать свой объект недвижимости и после погасить ипотеку", – объясняет специалист.Также возможен вариант сначала взять у застройщика рассрочку, а потом сумма, которую приобретающий жилье не может отдать, докредитовывается."Застройщик здесь не заинтересован ставить ограничения своему покупателю, потому что он заинтересован, чтобы с ним все-таки расплатились. И вот когда срок полного погашения подходит, конечно, здесь приобретатель жилья, покупатель может выбирать: либо он расплачивается за счет собственных средств, либо оформляет ипотеку, либо по базовой ставке, которая к этому времени уже снизится и будет не такой обременительной, как сейчас", – выразила мнение Морозова.Тем семьям с детьми, кому необходимо приобрести жилье для жизни, очень хорошо бы рассчитывать на маткапитал как меру государственной поддержки для первоначального взноса. "Ну и, конечно же, нужно формировать платежную дисциплину, потому что первоначальный взнос сам себя не накопит", – сказала юрист.Если рассматривать покупку жилья на вторичном рынке, то на этот счет Алена Морозова предложила следующую стратегию."Пока у нас ключевая ставка, и, следовательно, ипотека по базовой ставке достаточно высокая, мы просто копим на первоначальный взнос, посильными ежемесячными платежами откладывая эти деньги. Когда у нас ключевая ставка пойдет вниз, то у нас, в принципе, прекрасные условия, если мы приобретем ипотеку, квартиру в ипотеку по базовой ставке за 10% годовых, и это действительно реально возможно. Я думаю, года через 2-2,5 у нас граждане смогут приобрести жилье по ставкам примерно 12% годовых", – выразила мнение эксперт.Для тех, кто выбирает вложение средств в строящиеся объекты, юрист в обязательном порядке советует проверять, чтобы эти объекты строились по федеральному закону 214."Действительно наши заемщики, наши приобретатели жилья сейчас подстрахованы федеральным законом 214 и с эскроу-счетами. Там средства застрахованы на сумму до 10 миллионов рублей. По опыту, сегодня те объекты, которые в Крыму реализуются, они все достраиваются. Были небольшие сбои еще до введения эскроу-счетов. Но сейчас все объекты, которые строятся по эскроу, достраиваются", – дала еще одну подсказку владелец агентства недвижимости.Также она отметила, что с юридической точки зрения это плюс работы с застройщиком, гарантия безопасности."Это безопаснее. Объект недвижимости на вторичном рынке и его продавца нужно полностью проверять. Но есть и другой нюанс: если с продавцом физическим лицом мы можем договориться о стоимости, то с застройщиком о стоимости не договоримся", – в то же время отметила эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Строительство многоквартирных домов в Крыму – как следят за срокамиКвартира в ипотеку: сколько денег нужно на первый взнос в КрымуИпотека в Крыму будет дорожать - как купить квартиру выгодно

